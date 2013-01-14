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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tahminler 2012 son çeyrekte 16-32 milyon iPad satışı yapıldığını gösteriyor

6 yıl
380
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın geçen yılın Ekim ayında 7.9 inç ekranlı iPad mini modelinin yanında güncellenmiş işlemcisiyle 4. nesil iPad modelini tanıtması pek çok eleştiri almıştı. Ancak ilk hafta başarılı satışlar, eleştirileri gölgede bırakmıştı.

Forbes'un, 56 farklı analiz uzmanının geçen yılın son çeyreğine dair hazırladığı iPad satış tahminlerini bir araya getiren raporunda, ortalama olarak 25.5 milyon iPad modelinin satılmış olabileceğini ortaya koyuyor. Bir önceki analizde Apple'ın 22.5 milyon toplam iPad modeli satmış olabileceği belirtilmişti. 

Kısa süre önce iPad mini modelinin 10 milyon satış rakamını geçmiş olabileceği açıklanmıştı. 3. nesil ve 4. nesil iPad modellerinin de satışı buna eklenince firmanın toplamda rekor bir iPad satışı yakalayabileceği öngörülüyor. Geçen yıl aynı döneme göre Apple'ın iPad satışlarında yüzde 55-60 arasında bir artışı mevcut.

Analizler incelendiğinde en yüksek tahmin rakamının 32 milyon, en düşük tahmin rakamının da 16.8 milyon olduğu görülüyor. En düşük rakam da olsa Apple, bir önceki çeyrekten daha fazla satış rakamı elde edecek ve bu da tablet rekabetinde pazar payını artırmasını sağlayacak.

Apple'ın yeni bir hamle ile 7 inçlik tablet pazarına giriş yapması, satış rakamlarına olumlu olarak yansımışa benziyor. iPad 2 modelinin kırpılmış versiyonu şeklinde eleştirilen iPad mini, son çeyrekte satışlara en büyük katkıyı yapan model olacak.

http://www.forbes.com/sites/chuckjones/2013/01/13/ipad-estimates-range-from-16-8-million-to-32-million/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
Bu nasıl haber? 16-32 milyon ipad satışı yapıldığı düşünülüyormuş. Bunun için analize gerek yok ki 16 milyon yanılma payıyla bende bu rakamları verirdim.
Yanıtla +23
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vamp 6 yıl
cagataykoroglu
Bu nasıl haber? 16-32 milyon ipad satışı yapıldığı düşünülüyormuş. Bunun için analize gerek yok ki 16 milyon yanılma payıyla bende bu rakamları verirdim.

" 56 farklı analiz uzmanının".. ahahahaha :D
cagataykorogluBu nasıl haber? 16-32 milyon ipad satışı yapıldığı düşünülüyormuş. Bunun için analize gerek yok ki 16 milyon yanılma payıyla bend...
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mogosan 6 yıl
Olabileceği,yapılabileceği...
Yapılan veya olan bi' kaç haber yapmayı deneseniz ?
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JoeyBane 6 yıl
56 analizci de tırt çıktı. O nasıl bir tahmindir.
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cagataykoroglu 6 yıl
Burn in Hell
ScAnMaN İpad mini o donanım ile bu satış başarısı inanılmaz. 3 yıllık teknoloji bile kapış kapış satıyor.
İşin sırrı orda. Bugünün teknolojileri 3 yıllık teknolojiden hızlı çalışamıyor.

Tabii tabii.. O çözünürlükte dene bakalım çalışıyor mu?
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dodomoco 6 yıl
cidden bu forum artık apple habaerleriyle ve onun fanı olan editörlerle doldu hayır bu teknoloji sitesi bu habere lafım yok ama artık steve jobs tuvalette sifonu çekmeyi unutup bıraktığı BOK bile haber oluyor geçenki hewlett ve jobs haberi gibi ve keşke şu dedikodu ve tahmnler için özel bi bölüm açsanız yada jobs ve appleın ceolarıyla ilgli
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vamp 6 yıl
cagataykoroglu
Bu nasıl haber? 16-32 milyon ipad satışı yapıldığı düşünülüyormuş. Bunun için analize gerek yok ki 16 milyon yanılma payıyla bende bu rakamları verirdim.

" 56 farklı analiz uzmanının".. ahahahaha :D
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DH Misafiri 6 yıl
16 milyon ıpod satışı yapılmış. Teknoloji ile içli dışlı olmama ragmen ben almadım. Sanırım bu kadar para edeceğini düşünmüyorum. Unutmadan 16milyon içinde ben yokum ve fiyatlarının dahada düşmesini bekliyorum. Benim gibi bekleyen kaç insan vardır bir düşünün. O zaman 16 milyon satış rakamı çıkar 50 milyona. Bu arada donanım habere yapmış olduğum yorumları kendi siteme yapsam donanım habere rakip olurdum yahu.:)) teknolojiserdar.com/...
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SystemApps 6 yıl
cagataykoroglu
Bu nasıl haber? 16-32 milyon ipad satışı yapıldığı düşünülüyormuş. Bunun için analize gerek yok ki 16 milyon yanılma payıyla bende bu rakamları verirdim.

hahahahahaha on numara yorum :D
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KalemKolik 6 yıl
İpad mini o donanım ile bu satış başarısı inanılmaz. 3 yıllık teknoloji bile kapış kapış satıyor.
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Jül Sezar 6 yıl KalemKolik
ScAnMaN

İpad mini o donanım ile bu satış başarısı inanılmaz. 3 yıllık teknoloji bile kapış kapış satıyor.

İşin sırrı orda. Bugünün teknolojileri 3 yıllık teknolojiden hızlı çalışamıyor.
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
Bu nasıl haber? 16-32 milyon ipad satışı yapıldığı düşünülüyormuş. Bunun için analize gerek yok ki 16 milyon yanılma payıyla bende bu rakamları verirdim.
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memoseler 6 yıl
Çok çok iyi bir rakam. Keşke iPad stabilitesinde ve kalitesinde tabletler görebilsek. Nexus 10'dan başkası yalan bence. iPadlerin tek rakibi Nexus 10
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mogosan 6 yıl
Olabileceği,yapılabileceği...
Yapılan veya olan bi' kaç haber yapmayı deneseniz ?
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