Tahminler 2012 son çeyrekte 16-32 milyon iPad satışı yapıldığını gösteriyor





Apple'ın geçen yılın Ekim ayında 7.9 inç ekranlı iPad mini modelinin yanında güncellenmiş işlemcisiyle 4. nesil iPad modelini tanıtması pek çok eleştiri almıştı. Ancak ilk hafta başarılı satışlar, eleştirileri gölgede bırakmıştı.





Forbes'un, 56 farklı analiz uzmanının geçen yılın son çeyreğine dair hazırladığı iPad satış tahminlerini bir araya getiren raporunda, ortalama olarak 25.5 milyon iPad modelinin satılmış olabileceğini ortaya koyuyor. Bir önceki analizde Apple'ın 22.5 milyon toplam iPad modeli satmış olabileceği belirtilmişti.





Kısa süre önce iPad mini modelinin 10 milyon satış rakamını geçmiş olabileceği açıklanmıştı. 3. nesil ve 4. nesil iPad modellerinin de satışı buna eklenince firmanın toplamda rekor bir iPad satışı yakalayabileceği öngörülüyor. Geçen yıl aynı döneme göre Apple'ın iPad satışlarında yüzde 55-60 arasında bir artışı mevcut.





Analizler incelendiğinde en yüksek tahmin rakamının 32 milyon, en düşük tahmin rakamının da 16.8 milyon olduğu görülüyor. En düşük rakam da olsa Apple, bir önceki çeyrekten daha fazla satış rakamı elde edecek ve bu da tablet rekabetinde pazar payını artırmasını sağlayacak.





Apple'ın yeni bir hamle ile 7 inçlik tablet pazarına giriş yapması, satış rakamlarına olumlu olarak yansımışa benziyor. iPad 2 modelinin kırpılmış versiyonu şeklinde eleştirilen iPad mini, son çeyrekte satışlara en büyük katkıyı yapan model olacak.

http://www.forbes.com/sites/chuckjones/2013/01/13/ipad-estimates-range-from-16-8-million-to-32-million/