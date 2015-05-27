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Takım odaklı mesajlaşma servisi Slack, iki aşamalı giriş sistemine geçiş yaptı

4 yıl
1,3b
1
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Takım odaklı mesajlaşma servisi Slack, iki aşamalı giriş sistemine geçiş yaptı
 
Şirket içi iletişim amaçlı hazırlanan ve geçtiğimiz dönemde OSX platformu sonrası Windows uyumlu yazılımı da kullanıma sunulan mesajlaşma servisi Slack, Wunderlist entegrasyonuna kavuştu.
Geçtiğimiz yıl içerisinde aldığı 120 milyon dolarlık yatırım ile genel değerini 1.12 milyar dolara çıkartan ve bunu henüz ilk yılını doldurmadan yapmayı başaran popüler servis Slack, takımlar / şirketler arası mesaj odaklı iletişim amaçlı görev yapıyor ve SoundCloud, Dropbox ve Google Drive gibi noktalardan yararlanarak mesajları içeriksel olarak ciddi anlamda zengileştirebiliyor.
Uzun süre önce yaşadığı sanal saldırı sonrası iki aşamalı giriş sistemine geçiş yapan Slack, yapılan son çalışmalar sonucunda ise yapılacak listeleri noktasında sektörün en iyileri arasında yer alan Wunderlist entegrasyonuna kavuştu. Bu sayede artık mesajlar üzerinden direkt olarak Wunderlist'e görevler eklenebiliyor ve genel olarak büyük bir zaman kazancı elde edilerek herkesin görevleri rahatlıkla görmesi sağlanıyor.
Wunderlist'in konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/05/27/wunderlist-integrates-with-slack-so-you-can-create-to-dos-while-you-chat/ Yorum Yaz
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