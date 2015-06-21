Tamamen Şebekeden Bağımsız Sokak Lambası

Dünyanın dört bir yanından yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin heyecan verici haberler geliyor. Bunlardan bir tanesi de İspanya merkezli. Katalonya Politeknik Üniversitesi dünyanın ilk tamamıyla şebekeden bağımsız, kendi kendine yeten sokak lambası geliştirdiğini duyurdu.





Güneş enerjisi ile içindeki pilleri şarj eden lambalar, gerektiğinde rüzgardan da şarj için faydalanabiliyor. Gece de hiç elektriğin olmadığı bölgelerde bile sürekli bir aydınlatma sağlanmış oluyor. Doğal parklar ya da elektriğin hiç gitmediği yollar için harika olan sistem dahilinde 2015 yılında 500 adet prototip üretilecek.





Sistemin en ilginç yanı üzerindeki rüzgar türbininin düşey eksenli olması. Sadece 1.7 m/s hızlarda dönmeye başlayan türbin ve 100 Watt/saat enerji üretebiliyor. Enerji düzenleyici, pil dahil üç kaynaktan gelen elektriği düzenliyor ve lambaya gerektiği kadarını yönlendirebiliyor. Ayrıca pili biter korkusu olmasın diye toplam altı gece boyunca rüzgarsız ve güneşsiz şarjdan yiyerek çalışabiliyor.

Bu yazı Gün Oksay tarafından DH+ için yazılımış ve derginin 16. sayısında yayınlanmıştır.

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