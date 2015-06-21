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Tamamen Şebekeden Bağımsız Sokak Lambası

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,7b
1
17
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Tamamen Şebekeden Bağımsız Sokak Lambası
Dünyanın dört bir yanından yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin heyecan verici haberler geliyor. Bunlardan bir tanesi de İspanya merkezli. Katalonya Politeknik Üniversitesi dünyanın ilk tamamıyla şebekeden bağımsız, kendi kendine yeten sokak lambası geliştirdiğini duyurdu. 

Güneş enerjisi ile içindeki pilleri şarj eden lambalar, gerektiğinde rüzgardan da şarj için faydalanabiliyor. Gece de hiç elektriğin olmadığı bölgelerde bile sürekli bir aydınlatma sağlanmış oluyor. Doğal parklar ya da elektriğin hiç gitmediği yollar için harika olan sistem dahilinde 2015 yılında 500 adet prototip üretilecek. 

Sistemin en ilginç yanı üzerindeki rüzgar türbininin düşey eksenli olması. Sadece 1.7 m/s hızlarda dönmeye başlayan türbin ve 100 Watt/saat enerji üretebiliyor. Enerji düzenleyici, pil dahil üç kaynaktan gelen elektriği düzenliyor ve lambaya gerektiği kadarını yönlendirebiliyor. Ayrıca pili biter korkusu olmasın diye toplam altı gece boyunca rüzgarsız ve güneşsiz şarjdan yiyerek çalışabiliyor.

Bu yazı Gün Oksay tarafından DH+ için yazılımış ve derginin 16. sayısında yayınlanmıştır.

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fx3169 4 yıl
Bizde söküp hurdacıya satarlar.Olmadı taşla kırarlar.Burası Türkiye İsviçre değil.
Bakın örnekle açıklayayım:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bizde söküp hurdacıya satarlar.Olmadı taşla kırarlar.Burası Türkiye İsviçre değil.Bakın örnekle açıklayayım:
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Umutcan 4 yıl en beğenilen fx3169
fx3169

Bizde söküp hurdacıya satarlar.Olmadı taşla kırarlar.Burası Türkiye İsviçre değil.
Bakın örnekle açıklayayım:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Muslukları bile çalıyorlarsa, binlerce lira değerindeki güneş panelini söküp götürmeleri mantıksız değil.
Zaten üzerimize alınmamıza da gerek yok, haberdeki uygulama gelişmiş ülkelere yönelik.
fx3169Bizde söküp hurdacıya satarlar.Olmadı taşla kırarlar.Burası Türkiye İsviçre değil.Bakın örnekle açıklayayım:...
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Yanıtla +9
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Creav 4 yıl
haberi görünce aklıma yıllar evvel lisede proje yarışması için hazırladığımız rüzgar enerjisiyle çalışan sokak lambası projesi geldi. o kadar emek verip teknik detayına kadar anlattığımız sağlayacağı tasarrufa kadar güzelce anlattığımız ve bir ton para bayılıp maketini yaptığımız proje ilk 3 e bile girememişti dandirikten yapılan bir tane çizgi üzerinde giden araba modeli kazanmıştı. onu yapan ekipte de yarışmayı organize eden milli eğitim bilmem necisinin oğlu vardı. bu ülkeden adam gibi bir şey çıkar mı siz düşünün.
haberi görünce aklıma yıllar evvel lisede proje yarışması için hazırladığımız rüzgar enerjisiyle çalışan sokak lambası projesi geldi. o kadar emek verip teknik...
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fthkn 4 yıl
Güneş enerjisi deyince ücretsiz ulaşılabilen kâr gütmeyen çalışmalar hayal ediyorsun ama adamlar çoktan şirketini kurmuş ortaklık dağıtmaya başlamışlar bile. Güneşi bile pazarlayacaklar. Güneşten enerji üretme teknolojileri bu yüzden yıllardır denetim altında tutuluyor ve bağımsız yayılması engelleniyor. Elektrik arabalarının yayılmasının engellenmesin gibi. Daha fazla çocuk getirmeyin bu dünyaya. Sayımız ne kadar çoksa bu işler de o kadar acımasızlaşıyor. İnsan sayısı belirliyor kapital çılgınlığın seviyesini.
100 yıl önce sorsalar petrol gibi bulaşıcı kirli bir maddenin bu kadar yaygın bir enerji türü haline gelmesi imkansız derlerdi. Maliyetli, kirlilik oranı yüksek. Bugün de aynı şeyi güneş için söylüyorlar. Ta ki bu işten kâr elde edebilme ortamını hazırlayana kadar. Param olacak ücretsiz geri dönüşüm teknoljilerine yatırım yapıp yaygınlaşmasını sağlardım. Sırf bu aç gözlülere inat enerjinin pazarlanmadığı uğruna insanların harcanmadığı bir düzen için. Zaten paranın da bu aç gözlülüğün bir yansıması olan bir icat olduğunu düşününce bunun imkansızlığını da görmüş oluyorum.
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Struggle To Survive 4 yıl
yemin ederim benim aklıma gelmişti
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Creav 4 yıl
haberi görünce aklıma yıllar evvel lisede proje yarışması için hazırladığımız rüzgar enerjisiyle çalışan sokak lambası projesi geldi. o kadar emek verip teknik detayına kadar anlattığımız sağlayacağı tasarrufa kadar güzelce anlattığımız ve bir ton para bayılıp maketini yaptığımız proje ilk 3 e bile girememişti dandirikten yapılan bir tane çizgi üzerinde giden araba modeli kazanmıştı. onu yapan ekipte de yarışmayı organize eden milli eğitim bilmem necisinin oğlu vardı. bu ülkeden adam gibi bir şey çıkar mı siz düşünün.
Yanıtla +6
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Mesudum 4 yıl
Başlıkta "şebekeden bağımsız" denmiş, bizim Aynştaynlar beğenmemiş :(
Şebekenin olmadığı yere, veya uzak mekanlara çekilecek kablo/trafo/kontrol panosu maliyetlerini bir sorun, danışın, ondan sonra maliyetleri tekrar ortaya koyun.
Ama gerek yok!
Beğenmemenin maliyeti size sıfır!
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shadowtr 4 yıl
Bazı parklarda zaten var. Rüzgar türbini yok üzerlerinde ama güneşten faydalanıyorlar.
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serafon 4 yıl
Parklarda otobüs duraklarında her yerde zaten yıllardır var bu tek farkı rüzgar türbini olmuş o da yenilik sayılmaz pek. Ha tüm sokak lambaları bununla değiştirilirse elektrik faturasında belediyeye ödediğimiz 10-15 tl lik yükten kurtulabiliriz belki
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XQS 4 yıl
Cok iyi gelisme umarim yayginlasir
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funnel 4 yıl
Şebeknin olmadığı yerlerde kullanılabilir, ancak mevcutta şebekeniz varsa, bakım maliyetleri yüzünden getirdiğinden daha fazla götürür.
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surfcasting 4 yıl
Başlığı görünce Tesla'nın kablosuz enerj aktarımı faaliyete girdi zannettim..
Ama olsun bu haber de sevindirici, maliyet hariç geri kalan her şey bedava.
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Guest-41635B9FE 4 yıl
Bunlar zaten yok muydu ya?
Babam 5 sene önce Irak'a gittiğinde, sokak lambalarının bu şekilde olduğunu, tepesindeki güneş panellerinden enerjisini aldığını söylemişti.
Irak'a altyapıyı kuran da Amerikan şirketleri.
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byhackermstf 4 yıl
Türkiyede çoğu eds falan güneş enerjisinden güç alarak çalışıyor biride niye sokak lambalarına da böyle çözüm üretmeyelim demiş yapmış ama dünyada ilk olmuş belki bunu tek başına yapıp çalıştıran insanlarda vardır
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by_gvz 4 yıl
Bunun bir benzerini İzmir Gaziemir'de bir işletmenin bahçesinde görmüştüm
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