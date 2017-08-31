Tamamen elektrikli Mini konseptinin tasarımı gün ışığına çıktı

Mini'nin bir süredir tamamen elektrikli bir model üzerinde çalıştığı biliniyor. Tamamen elektrikli bir Mini modeli, markanın da popülerliği ile elektrikli araca olan ilgiyi oldukça arttırabilir. Bu nedenle İngiliz firmanın çıkaracağı ikonik aracın tamamen elektrikli bir versiyonu pek çok kişi tarafından heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Yeni yayınlanan görsellerle Mini'nin piyasaya sunmayı planladığı elektrikli aracın konsept versiyonunu görme imkanına kavuştuk.

Mini Electric Concept adını taşıyan araç, her ne kadar markanın geleneksel çizgilerini taşısa da, aynı zamanda elektrikli olduğunu belirten bir dizi tasarım ipuçlarına sahip. Daha önce Mini E'de gördüğümüz gümüş ve yeşil renk şeması bu modelde de kullanılmış. Aracın ön ızgarasında ve yan aynalarında Mini E logosu yer alırken, aracın yan kısmında yer alan devasa "E" logosu da elektrikli olduğunu vurgular nitelikte.

Aracın 19 inç boyutlu jantlarında 3D yazıcı ile üretilen aerodinamik parçalar yer alırken, aynı durum hava girişlerindeki girintili yüzeylerde de geçerli durumda. Bir süredir tamamen elektrikli Mini modeli üzerinde beklenti ve ilgi oluşturan BMW, aracı 2019 yılında seri üretime sokmayı planlıyor.