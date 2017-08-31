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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tamamen elektrikli Mini konseptinin tasarımı gün ışığına çıktı

Mini'nin merakla beklenen tamamen elektrikli aracı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İngiliz üretici, yaptığı basın duyurusuyla Mini Electric Concept'in görsellerini yayınladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mini'nin bir süredir tamamen elektrikli bir model üzerinde çalıştığı biliniyor. Tamamen elektrikli bir Mini modeli, markanın da popülerliği ile elektrikli araca olan ilgiyi oldukça arttırabilir. Bu nedenle İngiliz firmanın çıkaracağı ikonik aracın tamamen elektrikli bir versiyonu pek çok kişi tarafından heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Yeni yayınlanan görsellerle Mini'nin piyasaya sunmayı planladığı elektrikli aracın konsept versiyonunu görme imkanına kavuştuk.
Mini Electric Concept adını taşıyan araç, her ne kadar markanın geleneksel çizgilerini taşısa da, aynı zamanda elektrikli olduğunu belirten bir dizi tasarım ipuçlarına sahip. Daha önce Mini E'de gördüğümüz gümüş ve yeşil renk şeması bu modelde de kullanılmış. Aracın ön ızgarasında ve yan aynalarında Mini E logosu yer alırken, aracın yan kısmında yer alan devasa "E" logosu da elektrikli olduğunu vurgular nitelikte.
Aracın 19 inç boyutlu jantlarında 3D yazıcı ile üretilen aerodinamik parçalar yer alırken, aynı durum hava girişlerindeki girintili yüzeylerde de geçerli durumda. Bir süredir tamamen elektrikli Mini modeli üzerinde beklenti ve ilgi oluşturan BMW, aracı 2019 yılında seri üretime sokmayı planlıyor.

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L.o.T.u.S 2 yıl
Elektrikli ŞAHİN istiyoruz. Gerisi yalan

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sansarbela 2 yıl
Elektrikli araçlara geçiş sandığımızdan erken olacak şuan kullandığımız motorlar v8 ler falan artık çağdışı oldu

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axaxa 2 yıl
Arkası neden öyle duruyor
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Duellist 2 yıl
Arka farlardaki İngiltere bayrağı detayı çok ince olmuş. Tasarımı hala hayalet görmüş gibi.
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hazarRS 2 yıl
aracın arkası bana 2000li yıllarda modifiye camiasında meşhur olan plaka iptali furyasını anımsattı :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Moueson 2 yıl
Çok fantastik bir tasarım olmuş ama kötü değil.Mini karakterinin ruhunu yansıtıyor bence ama bir Megane kadar ilgi çekici değil bence : /
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