MINI elektrikli araçlar Samsung ekranlarını kullanacak

Tam Boyutta Gör OLED ekranların akıllı telefon ve tabletlerle sınırlı kalmayıp televizyonlara, monitörlere hatta otomotiv sektörüne kadar yayılmasının ekmeğini şüphesiz Samsung yiyor. Sektörün lideri olan Samsung, MINI markası ile önemli bir iş birliği yapıyor.

MINI ekranları Samsung’dan

Yapılan açıklamaya göre BMW grubu bünyesinde bulunan İngiliz MINI markasının yeni dönemde piyasaya süreceği tüm elektrikli araçlarında Samsung imzalı 9.45 inçlik dairesel OLED ekranlar kullanılacak.

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MINI markasının daha önce kısa bir tanımını yaptığı bu yeni elektrikli araç serisinde dairesel OLED ekranlar büyük ilgi görmüştü. Android tabanlı MINI OS 9 ara yüzünü kullanan bu ekranlar 5G, GPS, akıllı sürücü asistanı, dijital anahtar desteği gibi dikkat çekici özelliklerle geliyor.

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