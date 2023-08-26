MINI elektrikli araçlar Samsung ekranlarını kullanacak

MINI ekranları Samsung’dan
Yapılan açıklamaya göre BMW grubu bünyesinde bulunan İngiliz MINI markasının yeni dönemde piyasaya süreceği tüm elektrikli araçlarında Samsung imzalı 9.45 inçlik dairesel OLED ekranlar kullanılacak.
MINI markasının daha önce kısa bir tanımını yaptığı bu yeni elektrikli araç serisinde dairesel OLED ekranlar büyük ilgi görmüştü. Android tabanlı MINI OS 9 ara yüzünü kullanan bu ekranlar 5G, GPS, akıllı sürücü asistanı, dijital anahtar desteği gibi dikkat çekici özelliklerle geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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