Tamamen yenilenen Android için Spotify uygulaması yayınlandı





Yaklaşık iki aydır deneme aşamasında olan popüler çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify'ın yeniden geliştirilen uygulaması, bugün resmen Google Play Store'da yayınlandı. Android 4.0'a eşlik eden Holo tema ailesinin tüm avantajlarını arkasına alan yeni Spotfiy sayesinde kullanıcılar, Android'e özel yenilikleri tecrübe edebilecek.

Baştan sona yeniden tasarlanan Android için Spotify, şirketin yayınladığı basın duyurusunda şimdiye kadar yaptıkları en iyi mobil uygulama olarak nitelendiriliyor. Android 4.0 desteği, yeni Widget, yüksek çözünürlüklü albüm kapakları, sanatçı görselleri, 320kbps kalite ayarı, dinlediğiniz şarkıların Last.fm müzik profiline kaydedilmesi gibi yeniliklerin eşlik ettiği Spotify uygulaması, aylardır güncellenmeyen eski sürüme oranla çok daha hızlı çalışacak.

Birkaç hafta önce dağıtımını gerçekleştirdikleri ön inceleme sürümü için oldukça pozitif geribildirimler aldıklarını açıklayan Spotify ürünleri başkan yardımcısı, Android'li müşterileri için bu güncellemenin büyük bir öneme sahip olduğunu ekledi.

Spotify uygulamasını ilk defa kullanacaksanız size 48 saatlik bir deneme süresi ücretsiz verilecek. Bu süre sona erdiğinde denemeye 30 gün daha devam etmek istiyorsanız kayıt yaptırdığınız e-posta adresinize gelen yönergeleri takip etmeniz gerekiyor.

Avrupa ve Amerika'da milyonlarca kullanıcıya sahip Spotify servisi maalesef ülkemizde resmen hizmet vermiyor. Fakat alternatif yöntemlerle ücretsiz deneme süresinden yararlanmak, hatta aylık 9.99$ karşılığında abone olmak mümkün olabiliyor.

http://www.theverge.com/2012/6/12/3078970/spotify-for-android-4-0