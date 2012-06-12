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Tamamen yenilenen Android için Spotify uygulaması yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yaklaşık iki aydır deneme aşamasında olan popüler çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify'ın yeniden geliştirilen uygulaması, bugün resmen Google Play Store'da yayınlandı. Android 4.0'a eşlik eden Holo tema ailesinin tüm avantajlarını arkasına alan yeni Spotfiy sayesinde kullanıcılar, Android'e özel yenilikleri tecrübe edebilecek.
Baştan sona yeniden tasarlanan Android için Spotify, şirketin yayınladığı basın duyurusunda şimdiye kadar yaptıkları en iyi mobil uygulama olarak nitelendiriliyor. Android 4.0 desteği, yeni Widget, yüksek çözünürlüklü albüm kapakları, sanatçı görselleri, 320kbps kalite ayarı, dinlediğiniz şarkıların Last.fm müzik profiline kaydedilmesi gibi yeniliklerin eşlik ettiği Spotify uygulaması, aylardır güncellenmeyen eski sürüme oranla çok daha hızlı çalışacak.
Birkaç hafta önce dağıtımını gerçekleştirdikleri ön inceleme sürümü için oldukça pozitif geribildirimler aldıklarını açıklayan Spotify ürünleri başkan yardımcısı, Android'li müşterileri için bu güncellemenin büyük bir öneme sahip olduğunu ekledi.
Spotify uygulamasını ilk defa kullanacaksanız size 48 saatlik bir deneme süresi ücretsiz verilecek. Bu süre sona erdiğinde denemeye 30 gün daha devam etmek istiyorsanız kayıt yaptırdığınız e-posta adresinize gelen yönergeleri takip etmeniz gerekiyor. 
Avrupa ve Amerika'da milyonlarca kullanıcıya sahip Spotify servisi maalesef ülkemizde resmen hizmet vermiyor. Fakat alternatif yöntemlerle ücretsiz deneme süresinden yararlanmak, hatta aylık 9.99$ karşılığında abone olmak mümkün olabiliyor.
Android için Spotify uygulamasına Google Play Store vasıtasıyla erişebilir, cihazınıza kurabilirsiniz. 

http://www.theverge.com/2012/6/12/3078970/spotify-for-android-4-0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacarslan 7 yıl
Başlıkta anlatım bozukluğu var.
Bahsi geçen uygulamayı ilk kez duyuyorum ilgi alanına girmediğim için, ben de Androidin tamamen yenilendiğini, bu tamamen yenilenen android için de bahsi geçen uygulamanın yayınlandığını sandım
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alicans35 7 yıl
Ah bir de Türkiye'ye gelse şu Spotify
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dianshui 7 yıl
toptan farklı Angel Wing Ultra İnce Stander Sabit iPhone 4, iPhone 4S, ücretsiz sevkıyat + hızlı teslimat + düşük fiyat 2,99 $ için stand ile Gövde: x.vu/...
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yanchi0708 7 yıl
Fakat alternatif yöntemlerle ücretsiz deneme süresinden yararlanmak, hatta aylık 9.99$ karşılığında abone olmak mümkün olabiliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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