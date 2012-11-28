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Tamron Yeni 70-200 F/2.8 VC USD ve 90mm F/2.8 Macro VC USD lenslerini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın sayılı büyük lens üreticilerinde olan Tamron , DSLR sistemler için 2 yeni yüksek performans lensini duyurdu.Duyurulan lenslerden ilki uzun yıllardır fiyat-performans oranı ile fotoğraf tutkunları tarafından olduça sevilen Tamron 70-200'ün yenilenmiş versiyonu olan Tamron 70-200 F/2.8 VC USD oldu.
Eski 70-200'e oranla oldukça geliştirilen lens özel XLD ( Extra Low Dispersion ) ve LD ( Low Dispersion ) optik teknolojilerine ve yüksek hızı sesizlik ile birleştiren USD ( Ultra Silent Drive ) motoruna sahip.Yeni lensi eski modelden ayıran en büyük özellik VC ( Vibration Compensation) yani titreşim azaltma sistemine sahip olması.77mm filtre çapına sahip olan lens 1470g ağırlığa sahip.Çıkış tarihi kesinleşmemiş olan lensin Canon , Nikon ve Sony bayonetler ile uyumlu olarak çıkacağı açıklandı.

Tamron'nun bir diğer lens duyurusu ise sunduğu fiyat-performans oranı ile makro fotoğraf seveler arasında oldukça tutulan Tamron 90mm F/2.8 Macro model lensin yenileniş versiyonu olan Tamron 90mm F/2.8 Macro VC USD oldu.Optik ve teknik olarak yeni 70-200 ile gelen teknlojileri üzerinde barındıran Tamron 90mm 2.8 Macro VC USD , 1:1 büyütme oranına sahip.58mm filtre çapına sahip olan lens 550g gibi düşük bir ağırlığa sahip.Canon , Nikon ve Sony bayonetlere uyumlu olarak çıkacağı açıklanan lens , makro severlerin bir kez daha gözdesi olacağa benziyor.   


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itachi237 6 yıl
Tamda macro lense ihtiyacim vardi fiyati 1000$ i gecmezse dusunulebilir :)
Sharks hayirli olsun
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depeche35 6 yıl
Muhteşem ama biraz ağır olmuş... sonraki modellerde de onun icabına bakacaklardır
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ozturert 6 yıl
70-200mm f2.8 olup da hafif olan objektif var mı zaten?
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ozturert 6 yıl
Sharks haber editoru olmussun, tebrikler. Gec bile kalindi bu karar icin.
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Piêr Dé Sans 6 yıl
Sharks

her rütbeyi aldın. Sırada ne var



1.5 kg objektif. vay babaan kemüü
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Ed - 6 yıl
Teşekkür ederiz haber editörü kardeş. Yeni rütbe hayırlı olsun
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Amedra 6 yıl
Sh@rKs-PoWeR, Editörlüğün hayırlı uğurlu olsun, forumda uzun ömürler boyunca katkı sağlaman dileğiyle, kendine iyi bak.
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