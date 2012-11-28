Tamron Yeni 70-200 F/2.8 VC USD ve 90mm F/2.8 Macro VC USD lenslerini duyurdu

Dünyanın sayılı büyük lens üreticilerinde olan Tamron , DSLR sistemler için 2 yeni yüksek performans lensini duyurdu.Duyurulan lenslerden ilki uzun yıllardır fiyat-performans oranı ile fotoğraf tutkunları tarafından olduça sevilen Tamron 70-200'ün yenilenmiş versiyonu olan Tamron 70-200 F/2.8 VC USD oldu.

Eski 70-200'e oranla oldukça geliştirilen lens özel XLD ( Extra Low Dispersion ) ve LD ( Low Dispersion ) optik teknolojilerine ve yüksek hızı sesizlik ile birleştiren USD ( Ultra Silent Drive ) motoruna sahip.Yeni lensi eski modelden ayıran en büyük özellik VC ( Vibration Compensation) yani titreşim azaltma sistemine sahip olması.77mm filtre çapına sahip olan lens 1470g ağırlığa sahip.Çıkış tarihi kesinleşmemiş olan lensin Canon , Nikon ve Sony bayonetler ile uyumlu olarak çıkacağı açıklandı.





Tamron'nun bir diğer lens duyurusu ise sunduğu fiyat-performans oranı ile makro fotoğraf seveler arasında oldukça tutulan Tamron 90mm F/2.8 Macro model lensin yenileniş versiyonu olan Tamron 90mm F/2.8 Macro VC USD oldu.Optik ve teknik olarak yeni 70-200 ile gelen teknlojileri üzerinde barındıran Tamron 90mm 2.8 Macro VC USD , 1:1 büyütme oranına sahip.58mm filtre çapına sahip olan lens 550g gibi düşük bir ağırlığa sahip.Canon , Nikon ve Sony bayonetlere uyumlu olarak çıkacağı açıklanan lens , makro severlerin bir kez daha gözdesi olacağa benziyor.



