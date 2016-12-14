“Tanka Nasıl Çıkılır?” Google’da 2016 yılının en çok aranan sorgularından oldu

Haber Müdürü
Google, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2016 yılının en çok yapılan arama sorgularını paylaştı. Yılın arama trendlerinde bu yıl en ilginç ifade 15 Temmuz darbe girişiminin sembol karelerinden olan tanka çıkma eyleminin arama sonuçlarına yansıması görülüyor. “Tanka Nasıl Çıkılır?” arama sorgusu listeye girmiş. Ayrıca yükselen genel aramalarda “Darbe” de yer aldı.
Listedeki ilgi çekici sonuçlardan bir diğeri ise Pokemon GO oldu. Deyim yerindeyse saman alevi gibi bir anda parlayan ancak etkisi çok uzun sürmeyen Pokemon GO, ülkemizdeki kullanıcılara hâlâ sunulmamasına rağmen listeye girmeyi başarmış. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri Google’ın paylaştığı sonuçlar ile baş başa bırakalım:
Türkiye’de Yükselen Genel Aramalar:
1 - EBA - Eğitim Bilişim Ağı
2 - Pokemon GO
3 - Darbe
4 - Altın Fiyatları
5 - Olimpiyatlar
6 - Avrupa Şampiyonası
7 - Kısmetse Olur
8 - Takdir/Teşekkür Hesaplama
9 - Dolar Kuru
10- KPSS Başvurusu
2 - Pokemon GO
3 - Darbe
4 - Altın Fiyatları
5 - Olimpiyatlar
6 - Avrupa Şampiyonası
7 - Kısmetse Olur
8 - Takdir/Teşekkür Hesaplama
9 - Dolar Kuru
10- KPSS Başvurusu
Türkiye’de Yükselen Aramalar - İsimler1 - Aleyna Tilki
2 - Oya Aydoğan
3 - Mustafa Koç
4 - Tarık Akan
5 - Emre Mor
6 - Muhammed Ali
7 - Koray Avcı
8 - Neslihan Atagül
9 - Barış Arduç
10- Kemal Doğulu
Türkiye’de Yükselen Arama- Yemek Tarifleri1 - Trileçe
2 - Mücver
3 - İstiridye Mantarı
4 - Magnolia
5 - Lazanya
6 - Milkshake
7 - Chia Tohumu Tatlı
8 - Farklı Kahvaltı
9 - Mozaik Pasta
10- Biber Dolması
Nedir?• Artık Yıl
• Güneş Tutulması
• Dünya Kadınlar Günü
• OHAL
• Saat Farkı
Nasıl Yapılır?• Slime
• KPSS Başvurusu
• Tanka Nasıl Çıkılır?
• Orkide Bakımı
• Cirit Nasıl Oynanır?
• Migren Tedavisi
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Bak işte bu yüzden koyun diyoruz size; siz hiç bir milletvekillinin oğlunun öldüğünü gördünüz mü? Akp-mhp-chp-hdp diyorum bakın, kimsenin oğlu ölmedi ama iki de bir şehitlik mertebesi şehitlik mertebesi diye nara atanlar hep akpli. Şundan bile çıkarırsınız ama beyin lazım beyin. Tutup da şimdi bana reklamcı adamı örnek vermeyin. Başkomutan dediğiniz adamın oğluna bakın, Bilal. Yani gidip hakkariye omuz omuza çarpışsın demiyoruz ama hiç olmazsa şehitliği öven adamın oğlunun hali ortada.
Sokağa çıkan ve gerçekten saygı duyduğum insanlar var ama asla siz ve sizin gibi tanka çıkıp poz verip rant elde etmeye değil, zamanında ergenekon davası yüzünden hayatı karartılmış kişiler.
Sizin derdiniz vatan millet değil. Öyle bana iki bayrak salladınız diye artistlik yapmayın. Daha çoğunuz demokrasi nedir onu bile bilmiyor. Sanıyorsunuz ki çoğunluk sizde diye sizden olmayana bütün pisliğinizi kusabilirsiniz.
Lütfen hic bir malum partili cevap vermesin daha.
Yanancalara acadam.
Ote yandan Ulke insaninin duzeyini gozler onune seren bir tablo da diyebiliriz
Uyuşmuş bir toplum
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