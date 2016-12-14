“Tanka Nasıl Çıkılır?” Google’da 2016 yılının en çok aranan sorgularından oldu

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Google, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2016 yılının en çok yapılan arama sorgularını paylaştı. Yılın arama trendlerinde bu yıl en ilginç ifade 15 Temmuz darbe girişiminin sembol karelerinden olan tanka çıkma eyleminin arama sonuçlarına yansıması görülüyor. “Tanka Nasıl Çıkılır?” arama sorgusu listeye girmiş. Ayrıca yükselen genel aramalarda “Darbe” de yer aldı.

Listedeki ilgi çekici sonuçlardan bir diğeri ise Pokemon GO oldu. Deyim yerindeyse saman alevi gibi bir anda parlayan ancak etkisi çok uzun sürmeyen Pokemon GO, ülkemizdeki kullanıcılara hâlâ sunulmamasına rağmen listeye girmeyi başarmış. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri Google’ın paylaştığı sonuçlar ile baş başa bırakalım:

Türkiye’de Yükselen Genel Aramalar:

1 - EBA - Eğitim Bilişim Ağı

2 - Pokemon GO

3 - Darbe

4 - Altın Fiyatları

5 - Olimpiyatlar

6 - Avrupa Şampiyonası

7 - Kısmetse Olur

8 - Takdir/Teşekkür Hesaplama

9 - Dolar Kuru

10- KPSS Başvurusu

Türkiye’de Yükselen Aramalar - İsimler 1 - Aleyna Tilki

2 - Oya Aydoğan

3 - Mustafa Koç

4 - Tarık Akan

5 - Emre Mor

6 - Muhammed Ali

7 - Koray Avcı

8 - Neslihan Atagül

9 - Barış Arduç

10- Kemal Doğulu

Türkiye’de Yükselen Arama- Yemek Tarifleri 1 - Trileçe

2 - Mücver

3 - İstiridye Mantarı

4 - Magnolia

5 - Lazanya

6 - Milkshake

7 - Chia Tohumu Tatlı

8 - Farklı Kahvaltı

9 - Mozaik Pasta

10- Biber Dolması



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