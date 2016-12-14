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“Tanka Nasıl Çıkılır?” Google’da 2016 yılının en çok aranan sorgularından oldu

Google, 2016 yılının arama trendlerini paylaştı. Türkiye’de 2016 yılında en çok aranan sorgularda yine ilgi çekici ifadeler var. İşte listedeki ilginç sonuçlar:
2 yıl
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1
36
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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“Tanka Nasıl Çıkılır?” Google’da 2016 yılının en çok aranan sorgularından oldu
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Google, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2016 yılının en çok yapılan arama sorgularını paylaştı. Yılın arama trendlerinde bu yıl en ilginç ifade 15 Temmuz darbe girişiminin sembol karelerinden olan tanka çıkma eyleminin arama sonuçlarına yansıması görülüyor. “Tanka Nasıl Çıkılır?” arama sorgusu listeye girmiş. Ayrıca yükselen genel aramalarda “Darbe” de yer aldı.

Listedeki ilgi çekici sonuçlardan bir diğeri ise Pokemon GO oldu. Deyim yerindeyse saman alevi gibi bir anda parlayan ancak etkisi çok uzun sürmeyen Pokemon GO, ülkemizdeki kullanıcılara hâlâ sunulmamasına rağmen listeye girmeyi başarmış. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri Google’ın paylaştığı sonuçlar ile baş başa bırakalım:

Türkiye’de Yükselen Genel Aramalar:

1 - EBA - Eğitim Bilişim Ağı
2 - Pokemon GO
3 - Darbe
4 - Altın Fiyatları
5 - Olimpiyatlar
6 - Avrupa Şampiyonası
7 - Kısmetse Olur
8 - Takdir/Teşekkür Hesaplama
9 - Dolar Kuru
10- KPSS Başvurusu 

Türkiye’de Yükselen Aramalar - İsimler

1 - Aleyna Tilki
2 - Oya Aydoğan
3 - Mustafa Koç
4 - Tarık Akan
5 - Emre Mor
6 - Muhammed Ali
7 - Koray Avcı
8 - Neslihan Atagül
9 - Barış Arduç
10- Kemal Doğulu

Türkiye’de Yükselen Arama- Yemek Tarifleri

1 - Trileçe
2 - Mücver
3 - İstiridye Mantarı
4 - Magnolia
5 - Lazanya
6 - Milkshake
7 - Chia Tohumu Tatlı
8 - Farklı Kahvaltı
9 - Mozaik Pasta
10- Biber Dolması
 

Nedir?

• Artık Yıl
• Güneş Tutulması
• Dünya Kadınlar Günü
• OHAL
• Saat Farkı

Nasıl Yapılır?

• Slime
• KPSS Başvurusu
• Tanka Nasıl Çıkılır?
• Orkide Bakımı
• Cirit Nasıl Oynanır?
• Migren Tedavisi

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozgur561 2 yıl en beğenilen
Kısmetse oluru araştırmışlar. Yazık bu insanlara ya.
Yanıtla +118
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Fus Ro Dah 2 yıl
Kismetse olur dolar kurunu gecmis. Cok ilginc gercekten.
Yanıtla +21
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InsignAce 2 yıl
Slime mı bende dökçeeem
Yanıtla +19
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DH Misafiri 2 yıl
Oya Aydoğan :D
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OnLiNe MaNaGeR 2 yıl
Şu halk sokağa döküldü klişesi azalarak değil mümkünse hemen bitsin. Birincisi askerlerin çoğu erdi ve kendi milletine kurşun sıkmadı. Ha istisnalar olabilir ama (erler içinde) siz size kurşun sıkmayan askerleri bile linç ettiniz. Bir tanesinin kafasını gövdesinden ayırdınız. İkincisi Feto darbesi başarısız başlayan operasyondu. Darbe dediğin akşamın 8inde değil, gecenin 4'ünde olur. Darbeciler de biliyordu ama olay ortaya çıkınca resmen intihar eylemi yapar gibi atladılar ortaya. Ek olarak bir kaç bin kişi ve 2 jet ile yapılan darbenin sonu elbette ki belliydi.
Bak işte bu yüzden koyun diyoruz size; siz hiç bir milletvekillinin oğlunun öldüğünü gördünüz mü? Akp-mhp-chp-hdp diyorum bakın, kimsenin oğlu ölmedi ama iki de bir şehitlik mertebesi şehitlik mertebesi diye nara atanlar hep akpli. Şundan bile çıkarırsınız ama beyin lazım beyin. Tutup da şimdi bana reklamcı adamı örnek vermeyin. Başkomutan dediğiniz adamın oğluna bakın, Bilal. Yani gidip hakkariye omuz omuza çarpışsın demiyoruz ama hiç olmazsa şehitliği öven adamın oğlunun hali ortada.
Sokağa çıkan ve gerçekten saygı duyduğum insanlar var ama asla siz ve sizin gibi tanka çıkıp poz verip rant elde etmeye değil, zamanında ergenekon davası yüzünden hayatı karartılmış kişiler.
Sizin derdiniz vatan millet değil. Öyle bana iki bayrak salladınız diye artistlik yapmayın. Daha çoğunuz demokrasi nedir onu bile bilmiyor. Sanıyorsunuz ki çoğunluk sizde diye sizden olmayana bütün pisliğinizi kusabilirsiniz.
Lütfen hic bir malum partili cevap vermesin daha.
Yanıtla +2
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esmerbuyucu 2 yıl
Chia thompu tatlı mı? Ülkemizde yetiştirilmeyen tohumun meraklısı olmuş millet bildiğim keten tohumunun yandan çarklısı.
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Erzsa 2 yıl
o değil ''Cirit Nasıl Oynanır?'' arayanları merak ettim doğrusu, bu kadar çok aranıyor ama oynayan yok

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haydarali34 2 yıl
Bu sonuçları gören Amerikalılar darbe emrini veren ajanlarını beyzbol sopasıyla kovalamıştır
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Paorus 2 yıl
BU ARAMALARA GÖRE ANALİZ YAPICAK OLAN YANANCILARA ACIDIM
adamlar bu istatisliklerden ne çıkartıcak
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herseyinhayirlisi 2 yıl Paorus
Paorus
BU ARAMALARA GÖRE ANALİZ YAPICAK OLAN YANANCILARA ACIDIM
adamlar bu istatisliklerden ne çıkartıcak

Yanancalara acadam.
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nightsoldier 2 yıl
Kpss adi altinda yapilan aramalar iki yerde istatistiklere girmis. Ozel sektorden bunalip istifa ederek masabasina gecen, sinavlara kpssye hazirlanan, ve ayrica mezun olup da ozelde is bulamayip kpssyi deneyen milyonlarca kisinin bir gostergesi bu tablo...

Ote yandan Ulke insaninin duzeyini gozler onune seren bir tablo da diyebiliriz
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Düşbaz 2 yıl
Kısmetse olur ?
Uyuşmuş bir toplum
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Panzerkampfwaagen VI 2 yıl
f16 üzerine nasıl atlanır
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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YOURMOVE 2 yıl
Bu tarz haberlere inanmıyorum.
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