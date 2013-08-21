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Tapatalk Pro, iOS platformu için güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPod / iPod Touch
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tapatalk Pro, iOS platformu için güncellendi
Forum sitelerine erişim ve etkileşim konusunda önde gelen uygulamalardan Tapatalk Pro'nun iOS uygulaması, 2.2 kod numaralı yeni sürümüne güncellendi.

Yapılan güncelleme ile direkt uygulama içerisinden imgur.com sitesine fotoğraf yükleme desteği eklenen Tapatalk Pro, artık destekli internet siteleri Facebook ve Twitter hesapları üzerinden giriş imkanı sağlıyor ve aynı zamanda da birçok hatadan kurtuluyor.

6,99 TL fiyat etiketiyle satılan iPhone ve iPad uyumlu Tapatalk Pro uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id585178888?mt=8 Yorum Yaz
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Nokia Specialist 6 yıl
ücretsiz olsa şahane olurmuş.
1 Yanıt Yanıtla +1
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mateacher 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore

ücretsiz olsa şahane olurmuş.

Aynen şahsen ben acıyorum valla ona verilecek 7 tl'e
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Kaçak Yolcu 6 yıl
Severek kullaniyoruz
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