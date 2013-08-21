Tapatalk Pro, iOS platformu için güncellendi

Forum sitelerine erişim ve etkileşim konusunda önde gelen uygulamalardan Tapatalk Pro'nun iOS uygulaması, 2.2 kod numaralı yeni sürümüne güncellendi.





Yapılan güncelleme ile direkt uygulama içerisinden imgur.com sitesine fotoğraf yükleme desteği eklenen Tapatalk Pro, artık destekli internet siteleri Facebook ve Twitter hesapları üzerinden giriş imkanı sağlıyor ve aynı zamanda da birçok hatadan kurtuluyor.





6,99 TL fiyat etiketiyle satılan iPhone ve iPad uyumlu Tapatalk Pro uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id585178888?mt=8