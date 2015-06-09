Tarayıcı tabanlı yeni film emülatörü: Film Emulator

2013 yılında fotoğrafçı Pat David'in yayınladığı açık kaynak kodlu film emülatörü temelinde Jonas Wagner tarafından hazırlanan internet sitesi "Film Emulator", kullanıcılara fotoğraf odaklı ilginç sonuçlar vaat ediyor.

Düzenleme seçeneklerinin sağ tarafında yer aldığı koyu renkli bir arayüzle karşımıza çıkan Film Emulator sitesi, bünyesinde onlarca farklı film emülatörü barındırıyor ve böylece içerisine eklenen fotoğrafların farklı film türleriyle çekilmiş şekilde simule edebiliyor. Bünyesinde parlaklık, kontrast, renk, kumlama ve köşe karartma gibi ayarları da taşıyan servis, fotoğrafları olduğundan çok daha farklı hallere sokabiliyor ve hazırlanan görüntülere indirme desteği veriyor.

Film Emulator sitesine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://petapixel.com/2015/06/08/theres-a-new-free-browser-based-film-emulator/