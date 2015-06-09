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Tarayıcı tabanlı yeni film emülatörü: Film Emulator

3 yıl
1,7b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tarayıcı tabanlı yeni film emülatörü: Film Emulator
 
2013 yılında fotoğrafçı Pat David'in yayınladığı açık kaynak kodlu film emülatörü temelinde Jonas Wagner tarafından hazırlanan internet sitesi "Film Emulator", kullanıcılara fotoğraf odaklı ilginç sonuçlar vaat ediyor.
Düzenleme seçeneklerinin sağ tarafında yer aldığı koyu renkli bir arayüzle karşımıza çıkan Film Emulator sitesi, bünyesinde onlarca farklı film emülatörü barındırıyor ve böylece içerisine eklenen fotoğrafların farklı film türleriyle çekilmiş şekilde simule edebiliyor. Bünyesinde parlaklık, kontrast, renk, kumlama ve köşe karartma gibi ayarları da taşıyan servis, fotoğrafları olduğundan çok daha farklı hallere sokabiliyor ve hazırlanan görüntülere indirme desteği veriyor.
Film Emulator sitesine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://petapixel.com/2015/06/08/theres-a-new-free-browser-based-film-emulator/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
grid2 3 yıl
Çok güzel filtreler var tavsiye ederim.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Güzelmiş. ama bunun için ufak tefek programlarda mevcut. sanki çok büyük bir kazancı yok gibi.
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