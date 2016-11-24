Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tarık Akad'a yurtdışında önemli görev

Tarık Akad ismi sitemizi yakından takip edenlere tanıdık gelecektir. En son Sony Mobile Türkiye ülke müdürlüğü görevini sürdüren Akad, Kanada'nın en büyük operatörüne başkan yardımcısı oldu.
2 yıl
4,2b
1
14
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Vodafone'da bölgesel yöneticilik yaparken Japonların teklifiyle Sony Mobile Türkiye'ye Ülke Müdürü olarak gelen ve dünyanın merak ettiği bir telefonun dünyada ilk defa bir Türk yayını tarafından incelenmesine vesile olan Tarık Akad, Kanada'ya transfer oldu.
Çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle bir süre önce Sony Mobile'dan ayrılan ve sessizliğe bürünen Akad, Linkedin hesabını güncelleyerek, kariyerindeki yeni dönemin müjdesini verdi. Haberimin başında da ifade ettiğim gibi operatör geçmişi olan Akad, 10 milyondan fazla abonesiyle Kanada'nın en büyük operaötür Rogers'a başkan yardımcısı oldu.
Tarık Akad'a yurtdışında önemli görev
 
Kendisiyle yeni kariyeri hakkında henüz görüşme şansım olmasa da, profil güncellemesindeki bilgiler, Akad'ın cihaz yönetiminden sorumlu olduğunu gösteriyor. Yani Rogers'ın ülkede hangi telefonları müşterilerine sunacağı, portföy yönetimi ve ilişkili diğer tüm operasyonlar doğrudan Tarık Akad'ın yönetimindeki ekip tarafından tayin edilecek.
Tarık Akad'ın eşi Lalin Akad da Microsoft çatısı altında tüketici ürünlerinin bölgesel pazarlama direktörlüğünü yapıyordu. Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin önemli isimlerinden olan Lalin Akad'ın da, Kanada yolculuğunda Microsoft içinde yeni bir görev alması öngörülebilir belki ama şu aşamada Linkedin'de bir güncelleme görünmüyor.
Bir Türk yöneticinin, Kanada'nın en büyük operatörünün ülke insanına hangi cihazların sunulacğaına karar verecek olması çok önemli bir gelişme. Tarık Akad'a yeni görevinde başarılar, ailesiyle beraber Kanada yolculuğunda mutluluklar diliyoruz.
* Tarık Akad'ın emekleriyle Donanimhaber.com, Sony Xperia C5 Ultra, M5 ve Z5/Z5 Premium modellerini dünyada ilk defa inceleyen yayın olmuştu.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CorelDraw04 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de sony bitirdi. Orda kimi batıracak
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 2 yıl
Darısı Ufuk Gürsoy'un başına. Türkiye pazarı ondan da kurtuldu mu tam olur.
Sadece gelen gideni aratmasın, son kullanıcı odaklı daha iyi işler yapsın kafi.
Darısı Ufuk Gürsoy'un başına. Türkiye pazarı ondan da kurtuldu mu tam olur.Sadece gelen gideni aratmasın, son kullanıcı odaklı daha iyi işler yapsın kafi. ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Benide mühendis olarak aldırsana tarık dayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
hayırlı olsun başarılar dilerim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moulder 2 yıl
Sony mobil büyük kan kaybına uğradığını düşünüyorum. Bir Xperia kullanıcısı olarak Sony'nin elindeki imkanlara rağmen hiç bir telefonu tam değil ve de özelliklerine göre pahalı. Sony gerekli doğru atılımları Türkiye'de yapmadığı için ayrılmış olabileceğini düşünüyorum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Ya Kanada vatandaşlarına Vestel Venus V3 telefonlarını uygun görürse?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akbirkurt 2 yıl
Keşke Türkiye'de devam edip fark yaratabilseydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 2 yıl
Darısı Ufuk Gürsoy'un başına. Türkiye pazarı ondan da kurtuldu mu tam olur.
Sadece gelen gideni aratmasın, son kullanıcı odaklı daha iyi işler yapsın kafi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Desene kurumsal kolelige devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MDsLorien 2 yıl
Tebrik ediyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rapBiTT 2 yıl
Haber basligini Tarik Akan diye okuyanlar bu ileti altinda bulusuyor.
Tarik beye yeni gorevinde basarilar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CorelDraw04 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de sony bitirdi. Orda kimi batıracak
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4176 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony mobile ve
8 etiket daha kanada tarik akad rogers transfer Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl FBI dünya çapında 8000 bilgisayarı hackledi 2 yıl Samsung esnek ekranlar için yeni bir patent aldı 2 yıl Apollo'nun yazılım mühendisine büyük onur 2 yıl Snapdragon 830 sürpriz yapabilir 2 yıl Nokia'nın amiral gemisi detaylanıyor 2 yıl Xiaomi Mi Mix ön inceleme "Geleceğin telefonu" 2 yıl Toyota, gelişmiş bir elektrikli otomobil bataryası üretecek 2 yıl Bankalardan gelen SMS onay mesajını etkisiz hale getiren malware tespit edildi 2 yıl Bir zamanların popüler ekran kartı üreticisi pazara veda etti 2 yıl Huawei P10 modeli de kavisli ekranla gelebilir 2 yıl Reddit CEO’su, Donald Trump destekçilerinin yorumlarını gizlice değiştirdi! 2 yıl Microsoft, Windows 10 telemetry verilerini üçüncü kişilerle paylaşmayı kabul etti 2 yıl Telegram’dan sıra dışı blog platformu: Telegraph 2 yıl İddia: Cep telefonuna ÖTV zammı gelebilir "özel haber" 2 yıl İddia: Cep telefonu ÖTV zammı gelebilir "özel video" 2 yıl Strato CEO'su ile şirketin Türkiye'de geleceğini konuştuk 2 yıl Turkcell, tüm fiber abonelerinin hızını Aralık ayında 100 Mbps’e yükseltiyor 2 yıl Steam’in popüler oyunları da kapsayan sonbahar indirimleri başladı 2 yıl Donmuş göle düşen iPhone bir yıl sonra bulundu ve cihaz çalışıyor 2 yıl Valve ilk kez düzenlediği "Steam Ödülleri"ni duyurdu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tarık Akad'a yurtdışında önemli görev Sonraki Seyahat şirketi Ctrip rezarvasyonları genişletmek için Skycanner’ı satın aldı 2 yıl ATAK helikopteri UMTAS füzesiyle güçleniyor 2 yıl Avrupa Birliği'nden fintek adımı 2 yıl Windows bilgisayarda Netflix 4K içerikler için gereksinimler açıklandı 2 yıl AMD, AiB ekran kartı pazarında büyük artış yakaladı 2 yıl Microsoft Solitaire mobil platformlarda 2 yıl Xiaomi ilk kez CES fuarına katılıyor 2 yıl Motorola Moto G4 Plus inceleme videosu "Yine, yeni, yeniden" 2 yıl Tesla'dan ilginç teklif: bir haftalığına aracınızı Model S ile değiştirin! 2 yıl MSI GTX 1050 Ti tabanlı low profile yeni kartını duyurdu 2 yıl Microsfot’tan Xbox Scorpio hakkında açıklama geldi 2 yıl Yeni dijital anten teknolojisi, mobil cihazlarda pil ömrünü artıracak 2 yıl Üçüncü çeyreğin en karlısı Huawei 2 yıl 7 yeni havalimanı geliyor: her 100 kilometrede bir havalimanı 2 yıl Saniyeler içerisinde şarj olan telefonlar sandığınızdan daha yakın 2 yıl Fintek güvenli yükselişini sürdürüyor 2 yıl Donald Trump, Tim Cook'a ABD'ye taşınmaları konusunda baskıya başladı 2 yıl Microsoft Edge tarayıcısı Android ve iOS yolunda 2 yıl AMD Radeon RX 490 sesleri 2 yıl Twitter, kurucusu Jack Dorsey'in hesabını askıya aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim