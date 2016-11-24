Tarık Akad'a yurtdışında önemli görev

Vodafone'da bölgesel yöneticilik yaparken Japonların teklifiyle Sony Mobile Türkiye'ye Ülke Müdürü olarak gelen ve dünyanın merak ettiği bir telefonun dünyada ilk defa bir Türk yayını tarafından incelenmesine vesile olan Tarık Akad, Kanada'ya transfer oldu.

Çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle bir süre önce Sony Mobile'dan ayrılan ve sessizliğe bürünen Akad, Linkedin hesabını güncelleyerek, kariyerindeki yeni dönemin müjdesini verdi. Haberimin başında da ifade ettiğim gibi operatör geçmişi olan Akad, 10 milyondan fazla abonesiyle Kanada'nın en büyük operaötür Rogers'a başkan yardımcısı oldu.

Kendisiyle yeni kariyeri hakkında henüz görüşme şansım olmasa da, profil güncellemesindeki bilgiler, Akad'ın cihaz yönetiminden sorumlu olduğunu gösteriyor. Yani Rogers'ın ülkede hangi telefonları müşterilerine sunacağı, portföy yönetimi ve ilişkili diğer tüm operasyonlar doğrudan Tarık Akad'ın yönetimindeki ekip tarafından tayin edilecek.

Tarık Akad'ın eşi Lalin Akad da Microsoft çatısı altında tüketici ürünlerinin bölgesel pazarlama direktörlüğünü yapıyordu. Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin önemli isimlerinden olan Lalin Akad'ın da, Kanada yolculuğunda Microsoft içinde yeni bir görev alması öngörülebilir belki ama şu aşamada Linkedin'de bir güncelleme görünmüyor.

Bir Türk yöneticinin, Kanada'nın en büyük operatörünün ülke insanına hangi cihazların sunulacğaına karar verecek olması çok önemli bir gelişme. Tarık Akad'a yeni görevinde başarılar, ailesiyle beraber Kanada yolculuğunda mutluluklar diliyoruz.

* Tarık Akad'ın emekleriyle Donanimhaber.com, Sony Xperia C5 Ultra, M5 ve Z5/Z5 Premium modellerini dünyada ilk defa inceleyen yayın olmuştu.