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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tasarı Senato’dan geçti: ABD, Türkiye’ye F-35 satışını durduruyor

ABD Senatosu, Ulusal Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) kabul etti. Yasada Türkiye’ye F-35 satışının durdurulması yer alıyor. Türkiye'nin 25 milyar dolarlık F-35 siparişi bulunuyor.
11 ay
11,7b
1
196
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’ye F-35 satışını askıya almak isteyen ABD, ilk resmi adımı geçen hafta atmış ve Ulusal Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak bilinen tasarıyı ABD Senatosu’na sunmuştu. Senato, NDAA tasarısını kabul etti.

ABD’nin 2019 yılında mali bütçesini düzenleyen yasa tasarısının Türkiye’yi ilgilendiren bölümünde ABD ve Türkiye ilişkileri hakkında bir rapor hazırlanması ve bu rapor hazırlanana kadar askeri teçhizatların teslimatının durdurulması ile ilgili maddeler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Hastaların ne zaman öleceğini tahmin eden yapay zeka"

Hazırlanan taslak metinde iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine gerekçe olarak 15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkili olduğu suçlamasıyla Türkiye'de yargılaması devam eden ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğunun sürmesi ve Ankara'nın Rusya'dan satın alacağı S-400 füzeleri gösterildi.

Trump'ın onayına sunulacak

NDAA tasarısı Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından ayrı ayrı onaylandı. Tasarının Donald Trump’a sunulması için Senato ve Temsilciler Meclisi bir araya gelerek ortak bir metin hazırlayacak. Ortak metin Trump’ın onayına sunulacak. Trump’ın tasarıyı ya onaylayacak ya da Kongre’ye geri gönderecek.

Türkiye 25 milyar dolarlık sipariş verdi

Türkiye 25 milyar dolarlık sipariş verdi Türkiye, F-35 programının hem tedarikçi ortağı hem de alıcısı. Programın askıya alınması fikrinin üretime etkisi merak ediliyor zira F-35’in bazı parçaları Türkiye’de üretiliyor. Şuana kadar Türkiye 116 adet uçak sipariş etti. Toplam alım maliyetinin 25 milyar dolar olduğu açıklandı.

Başbakan Yıldırım: Türkiye alternatifsiz değil

ABD Senato’sunun F-35 karını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, ”Türkiye alternatifsiz değildir. Kendi tedbirimizi alıyoruz. Savunma sanayinde milli ve yerliliğe hız verdik. Ambargo, savunmada zafiyete neden olmaz. Esef verici, stratejik, müttefiklik ruhuna aykırı.” ifadelerini kullandı.


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maximus8282 11 ay en beğenilen
Şimdi en sert şekilde kınarız hiç merak etmeyin.
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12 Angry Men 11 ay
Reisi yine kandırmışlar.
3 Yanıt Yanıtla +161
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Kutuzov 11 ay
Karaktersizler abd den dost olmaz
2 Yanıt Yanıtla +96
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Exu6erant 11 ay
Ucaklar için teslim töreni yapıldı ama uçaklar 2019 kasım a kadar deneme ve pilotlarıımızın eğitimi için amerikada kalacak. Türkiye'ye gönderileceği zaman ki durum ne olacak o önemli.
Uçaklar eğer gelirse Türk uçağı olacak ne akp ne de chp uçağı değil. parasını da veren Türk halkı. ne akp verdi ne chp.
bir işi bir parti başlatır, zaman içinde başkası bitirir. kimsenin biz yaptık o bozdu diye söylenmesine gerek yok. Bu alemde gelip geçici şeyler için birbirimizi yemenin de anlamı yok. 50lerde chp-ap, 70 lerde shp-milli selamet, 80 lerde dyp-anap falan filan hep birbirimizi yedik zaten. elimize ne geçti? biz birbirimizi kırdık birileri keyif sürüp zengin oldu. azıcık gözünüzü açın siyaset halkları kandırma oyunudur. sahnedekiler birbirini yer görünür ama amaçları seyircinin parasını almaktır her zaman.
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serafon 11 ay
Siyaset yasaklansın şu forumda ya da bir alanda sınırlandırılsın. Trollerden saçmalayanlara bir sürü saçma şey ama hiçbir faydası yok!
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ÇatlakMerlin 11 ay
Sonradan vazgeçtiler. Yani vazgeçtiler derken, uçağı vermeye karar verdiler ama 1 hafta da ne değişti anlamış değilim. O nedenle bu işte bir bit yeniği var diyorum. Bu uçakları kullanmadan önce detaylıca incelememiz gerek bence.
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DH Misafiri 11 ay
Teslimatlar yapildi. Haber basligini duzeltin
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Guest-1DFD8C17B 11 ay
[twitter=https://twitter.com/orko_8/status/1009813938660405248?s=21]
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Son Hata Bükücü 11 ay
Adamlar anlaşmayı kim yaptı derdine düşmüş bir de...
Aileniz yüzyılın komikleri yarışmasına mı yolladı sizi arkadaş?
Hepinizden şahane performanslar görüyoruz.
Konu kim sayesinde F 35 anlaşmasına imza attık konusu değil.
Konu kim sayesinde senato ha bire bu anlaşmayı iptal etmeye çalışıyor, veya edecek?
Ha kandırılma aldatılma konusunda bir sen ben kaldık zaten kazık atmayan.
Engin Civan, Çilleri dolandırdığında ülke ayağa kalkmıştı aylarca, bunlara saplamayan kalmadı.
Ama maşallah kimsenin sesi de çıkmıyor..
F 35 konusunda bu kadar darlamalarının sebebini bir üye çok net yazmış.
İki rakip bloğun askeri ürünlerini alıp aynı düzlemde kullanmaya kalkıyorsun. Doğal olarak adamlar teknolojilerini bu kadar riske atmak istemezler.
5 koyunu ancak güdebilen bir çoban, sizin çomarlığınızın yanında ordinaryus profesör gibi kalıyor yemin ederim.
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Krone 11 ay
Henüz bir şeyin gelip gittiği yok. Tören yapıldı lakin uçaklar ülkemize teker koymadan almış sayılmayız.
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selcan911 11 ay
Aldık 2 tane bu kadar hainin içinde büyük başarı aslında
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