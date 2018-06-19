Tasarı Senato’dan geçti: ABD, Türkiye’ye F-35 satışını durduruyor

Türkiye’ye F-35 satışını askıya almak isteyen ABD, ilk resmi adımı geçen hafta atmış ve Ulusal Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak bilinen tasarıyı ABD Senatosu’na sunmuştu. Senato, NDAA tasarısını kabul etti.

ABD’nin 2019 yılında mali bütçesini düzenleyen yasa tasarısının Türkiye’yi ilgilendiren bölümünde ABD ve Türkiye ilişkileri hakkında bir rapor hazırlanması ve bu rapor hazırlanana kadar askeri teçhizatların teslimatının durdurulması ile ilgili maddeler yer alıyor.

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Hazırlanan taslak metinde iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine gerekçe olarak 15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkili olduğu suçlamasıyla Türkiye'de yargılaması devam eden ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğunun sürmesi ve Ankara'nın Rusya'dan satın alacağı S-400 füzeleri gösterildi.

Trump'ın onayına sunulacak

NDAA tasarısı Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından ayrı ayrı onaylandı. Tasarının Donald Trump’a sunulması için Senato ve Temsilciler Meclisi bir araya gelerek ortak bir metin hazırlayacak. Ortak metin Trump’ın onayına sunulacak. Trump’ın tasarıyı ya onaylayacak ya da Kongre’ye geri gönderecek.

Türkiye 25 milyar dolarlık sipariş verdi



Türkiye 25 milyar dolarlık sipariş verdi Türkiye, F-35 programının hem tedarikçi ortağı hem de alıcısı. Programın askıya alınması fikrinin üretime etkisi merak ediliyor zira F-35’in bazı parçaları Türkiye’de üretiliyor. Şuana kadar Türkiye 116 adet uçak sipariş etti. Toplam alım maliyetinin 25 milyar dolar olduğu açıklandı.

Başbakan Yıldırım: Türkiye alternatifsiz değil

ABD Senato’sunun F-35 karını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, ”Türkiye alternatifsiz değildir. Kendi tedbirimizi alıyoruz. Savunma sanayinde milli ve yerliliğe hız verdik. Ambargo, savunmada zafiyete neden olmaz. Esef verici, stratejik, müttefiklik ruhuna aykırı.” ifadelerini kullandı.