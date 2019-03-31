Taşınabilir BenQ GV1 projeksiyon cihazı satışta

Sabit projeksiyon cihazları kadar taşınabilir projeksiyon cihazları da önem kazanmaya başladı. Kullanım süresi, parlaklık, taşınabilirlik gibi faktörler bu sınıfta belirleyici oluyor. BenQ GV1 bu konuda iddialı.

BenQ GV1 özellikleri ve fiyatı

BenQ GV1 modeli hem kablolu hem de kablosuz olarak bağlantı kurabiliyor. Android işletim sistemi sayesinde USB Tip-C üzerinden harici olarak içerik taşıyabilmeniz de mümkün.

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30000 saat LED lamba ömrü olan GV1 modelinin kullanışlı ayar menteşesi 15 dereceye kadar eğim aralığı verebiliyor. 200 ANSI lümen parlaklık ile karanlık ortamlarda ideal bir yansıtma sunan cihaz 854x480 piksel çözünürlüğe sahip.

WiFi ağları üzerinden içerik aktaran cihaz bunun yanında hotspot haline gelerek doğrudan içerik aktarmanızı da sağlıyor. USB Tip-C üzerinden DisplayPort bağlantısı ile kablolu aktarım da yapabiliyorsunuz. 5W hoparlör istendiği zaman Bluetooth hoparlöre dönüşebiliyor.

Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım ömrü sunabilen cihazda YouTube, Netflix, Twitch gibi uygulamalar sayesinde çevrim içi de içerik izleyebiliyorsunuz. BenQ GV1 projeksiyon cihazı 350 Avro fiyat etiketi ile bulunabiliyor.