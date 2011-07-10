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Taşınabilir cihazlar için Element5'dan solar panelli çanta

7 yıl
9,9b
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6
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Taşınabilir cihazlar için Element5'dan solar panelli çanta
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Taşınabilir cihazların en büyük dezavantajı şüphesiz kullanıcıyı tatmin etmeyen pil ömürleri. Peki ülkemiz açısından solar radyasyon miktarının arttığı bugünlerde, taşınabilir cihazları hem koruyabileceğimiz hem de şarj edebileceğimiz bir çözüme hayır diyebilir misiniz ?

İsviçreli aksesuar üreticisi Element5'ın hazırladığı e5 Mini L isimli solar çanta, hem cihazları dış etkileri karşı korurken, ön yüzeyinde bulundurduğu BluCell solar paneller sayesinde güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirerek cihazların her an şarj edilebilmesini sağlıyor.USB üzerinden şarj edilebilen akıllı telefonlar ve tabletlerinde aralarında bulunduğu birçok taşınabilir cihaz ile (elektronik kitap okuyucusu, GPS vb.) uyumlu olan e5 Mini L'in kutu içeriğinde ise eMicro Batarya, iOS cihazlarının bağlanabilmesini sağlayan 30 pinli kablo, micro USB kablosu ile 220V'luk USB şarj cihazı bulunuyor.

Fikir her ne kadar kulağa hoş geliyor olsa da maalesef e5 Mini L'in 349 CHF'lik (418 dolar) satış fiyatı ile ikinci bir taşınabilir cihaz ya da çok daha uygun fiyata ikinci harici batarya almak mümkün. Bu sebeple, en azından şimdilik, e5 Mini L'in kullanıcılar arasında yaygınlaşması zor görünüyor.

Taşınabilir cihazlar için Element5'dan solar panelli çanta
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DG Chester 7 yıl
onu bunu geçte foklar çok yalnız diyesim geldi ya :)
Notebook'a adam gibi yedek batarya bulamadığımız bu günlerde solar panelden bize iş çıkmaz...
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jibe 7 yıl
Onun yerine bu 100 dolarlık yeşil laptoplara koyulan koldan koysunlar çevirdikçe enerji üretsin olmazmıydı.
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
Ahmet©
Bu şarj olayını her mevsim kullanmak için güneş enerji sisteminin yanına neden birde rüzgar sistemi koymuyorlar şaşıyorum valla.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yapmışken tam yapın bari

illaki de güneş görecek degil ki gün ışıgında bile hatta ve hatta armut lambanın ışıgında bile elektrik üretecektir...ama ürettigi elektrik seviyesi düşecek.. sistem olarak güzel bir ürün ama çok pahalı.. Gün gelecek elektrigi solar panellerle evlerimizde üretecegiz...
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Mühendis Kafası 7 yıl
çok pahalı lan :)
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