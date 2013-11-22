Taşınabilir kişisel kamera MeCam, yeni sürümüyle hayatı Full HD çözünürlükte kayıt altına alabiliyor

Son dönemin popüler ürünlerinden kişisel video kameralar, ufak boyutlarıyla kişilerin gün boyunca yaşadıkları her anı kayıt altına alabiliyorlar. Bunun ilk örneklerinden 2013 başında tanıtılan MeCam, HD sürümüyle artık Full HD çözünürlükte kayıt yapabiliyor.

İlk versiyona oranla daha köşeli bir tasarım ile karşımıza gelen MeCam HD, teknik olarak 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlükte saniyede 30 kare, 1280 x 720 piksel çözünürlükte ise saniyede 60 kare video çekimi yapabiliyor. Üzerinde 1/3-inç 3.1 mega piksel CMOS sensör taşıyan kamera, aynı zamanda "Time Lapse" destekli fotoğraf çekimleri de yapabiliyor ve bu çektiği görüntüleri MicroSD hafıza kartlarına ya da USB 2.0 üzerinden belirlenen cihazlara aktarabiliyor. Özel geliştirilen iOS ve Android uyumlu uygulamasıyla Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak kontrol edilebilen kamera, canlı görüntü aktarımı gibi faydalı bir özelliği de sağlayabiliyor. Beraberinde gelen bağlantı aparatları yardımıyla kıyafetler üzerine takılabilen veya kolye tarzında taşınabilen ürün, dahili HDMI portuyla da televizyonlara yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı yapabiliyor. Mikrofon ve hoparlör gibi detaylarla da kişisel görüntüleme noktasında başarılı bir yapı vaat eden MeCam HD, 3 eksenli jiroskop sistemiyle de sarsıntıdan uzak stabil görüntüler ortaya koyabiliyor.

32 GB'lık bir hafıza kartına dahili bataryasıyla 1920 x 1080 piksel çözünürlükte 420 dakika, 1280 x 720 piksel çözünürlükte ise 810 dakika aralıksız kayıt yapabilen kişisel kamera MeCam HD, Kickstarter benzeri bir yapıyla faaliyet gösteren Dragoninnovation sitesi üzerinden yapılacak 170$ bağış ile elde edilebiliyor. Yakın zamanda içerisinde su geçirmez haznesinin de satışa sunulacağı söylenen kamera hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.mecam.me