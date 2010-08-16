Tata'dan Avrupa için iki yeni elektrikli otomobil

Jaguar ve Land Rover'ı satın alarak tüm dünyada sükse yapan Hindistanlı otomobil üreticisi Tata Motors, Avrupa'da satışa sunulmak üzere iki yeni elektirkli otomobil hazırlıyor. Firma sözcüsü Ravi Kant'ın açıklamalarına göre Indica Vista ve hafif ticari versiyonu olan Ace modellerinin pille çalışan elektrikli versiyonları Mart ayında Avrupa'ya geliyor.

Mart ayında İngiltere'de satışa sunulması beklenen yeni araçların daha sonra Norveç, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde de satışa sunulacağı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre öncelikli pazar olarak İngiltere'nin seçilmiş olmasındaki en güçlü neden olarak, elektrikli araçların en büyük ihtiyacı olan şarj istasyonları için güçlü bir alt yapıya sahip olması gösteriliyor.

İleri geliştirme safhasında olan ve lansman tarihinde hazır olacağı belirtilen elektrikli otomobillerin, firmanın anavtanı Hindistan'da ise pazara sürülmesi beklenmiyor. Tata Motors'un Ticari Araçlar Bölümü'nden sorumlu başkanı Ravi Pisharody açıklamasında, Hindistan'da şarj istasyonlarının olmadığına ve hükümet desteği olmadan bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.