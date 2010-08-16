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Tata'dan Avrupa için iki yeni elektrikli otomobil

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jaguar ve Land Rover'ı satın alarak tüm dünyada sükse yapan Hindistanlı otomobil üreticisi Tata Motors, Avrupa'da satışa sunulmak üzere iki yeni elektirkli otomobil hazırlıyor. Firma sözcüsü Ravi Kant'ın açıklamalarına göre Indica Vista ve hafif ticari versiyonu olan Ace modellerinin pille çalışan elektrikli versiyonları Mart ayında Avrupa'ya geliyor.

Mart ayında İngiltere'de satışa sunulması beklenen yeni araçların daha sonra Norveç, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde de satışa sunulacağı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre öncelikli pazar olarak İngiltere'nin seçilmiş olmasındaki en güçlü neden olarak, elektrikli araçların en büyük ihtiyacı olan şarj istasyonları için güçlü bir alt yapıya sahip olması gösteriliyor.

İleri geliştirme safhasında olan ve lansman tarihinde hazır olacağı belirtilen elektrikli otomobillerin, firmanın anavtanı Hindistan'da ise pazara sürülmesi beklenmiyor. Tata Motors'un Ticari Araçlar Bölümü'nden sorumlu başkanı Ravi Pisharody açıklamasında, Hindistan'da şarj istasyonlarının olmadığına ve hükümet desteği olmadan bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.


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cristianoronaldobiliyor 9 yıl
bunda biraz tip var ..
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fuckulteli 9 yıl
Ülkemde ben ölmeden elektrikli araçların yollarda özgürce dolaşabildiğini görebilecek miyim acaba? Şarj istasyonları vs. yapılacak da, ohoo hoo.

Araç fena değilmiş bu arada
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StevenGerrard 9 yıl

cristianoronaldobiliyor

bunda biraz tip var ..



tata
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