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Tazminat davası hakkında merak edilenler

"Hangi nedenlerden dolayı tazminat davası açılabilir?", "Tazminat davalarında hangi mahkemeler yetkilidir?", "Tazminat davası ne kadar sürede sonuçlanır?" sorularının yanıtları burada:
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hukuka aykırı eylem ve davranışlar nedeniyle maddi ve manevi olarak açılabilen tazminat davası, bahsi geçen hukuka aykırı eylemler nedeniyle maddi ve manevi olarak görülen zararın telafi edilmesi ve bu süreçte bireyin yıpranması gibi zararları telafi etme amacı taşır. Birlikte veya ayrı ayrı açılabilen bu davalar farklı pek çok sebebe bağlı olarak açılabilmektedir. Gerçek kişilere karşı açılabilen bu davalar;
  • Tüzel kişilikler,
  • Kamu kuruluşları
Gibi mercilerin uygulamalarından kaynaklanan zararlar veya meydana gelen kazalar nedeniyle de açılabilmektedir. Davanın açılabilmesi için belirleyici etmen davacının davalı hatası, ihmali veya art niyeti nedeniyle gördüğü maddi ve/veya manevi zararlardır.

Hangi Nedenlerden Dolayı Tazminat Davası Açılabilir?

Tazminat davası açma sebepleri aşağıda maddi ve manevi dava sebeplerini kapsayacak şekilde birlikte verilmiştir. Verilen sebepler gerçek kişilere karşı açılabilecek davaları işaret ettiği gibi tüzel kişilikleri ve kamuya açılabilecek dava sebeplerini içermektedir.
  • İş kazası ve meslek hastalığı
  • Trafik kazası
  • Suç işlenmesi
  • Sözleşme ihlali
  • Yanlış tedavi uygulamaları
  • Boşanma
  • Telif hakları
  • Medya ve sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı

Tazminat Davalarında Hangi Mahkemeler Yetkilidir?

Tazminat davası için nereye başvurulur sorusunun yanıtı olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin bu davalar için yetkilendirildiği cevabı verilebilir.
Tazminat Davası Süreci Nasıl İşler?
Hazırlanan tazminat davası dilekçesinin Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne teslimi ile başlayan dava süreci;
  • Davaya konu olan olay özelliklerinin incelenmesi,
  • İncelenen olayda kusur incelemesi gerçekleştirilmesi,
  • Olayla ilgili delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi,
  • Olaydaki kastın tespit edilmesi,
  • Tarafların ekonomik durumunun tespiti
Sonrası sonuca bağlanmaktadır. İlgili süreçte hazırlanan dava dilekçesinde istenen tazminat miktarı, tanıkların ve delillerin varlığına detaylı olarak yer verilmesi halinde dava süreci kısalabilmektedir. Tazminat Avukatı Ankara Bu nedenle dava açılmaya karar verilmesinin ardından avukatlık hizmeti alınarak dava dilekçesi hizmet alınan avukat ile birlikte hazırlanarak dava açılmalıdır.

Tazminat Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Tazminat davası ne kadar sürer sorusunun tek bir yanıtı bulunmamaktadır. Soruya net cevap verilebilmesi için;
  • Açılan davanın nedeni,
  • Açılan davada tanık sayısının yeterliliği,
  • Açılan davada delil sayısının yeterliliği,
  • Açılan davada avukatlık hizmeti alınıp alınmadığı,
  • Açılan dava kararının temyize götürülüp götürülmemesi
Kriterlerine göre dava süreci farklılık gösterebilmektedir. Bahsedilen etkenlere bağlı olarak açtığınız davanın uzun yıllar devam edebilmesi mümkün olabilmektedir.

Kazanılan Maddi/Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Tazminat davası hesaplama işlemi davaya konu nedeniyle görülen maddi ve manevi zarara göre davacı tarafından talep edilen miktarın belirlenme işlemini belirtir. Bu tutarda görülen hasarın destekli ve net bir şekilde hesaplanması, hesaplamanın ardından dava dilekçesinde yerini alması gereklidir.

Tazminat Davası Masrafları Nelerdir?

Tazminat davası açma masrafı nispi harç uygulanmaktadır.Bu duruma aykırı dava türleri olsa da genellikle tazminata konu olan tutarın oranına göre dava masraflarının karşılanması gerekmektedir.

Tazminat Davası Zamanaşımı Süresi Nedir?

Zarar görülen nedene göre tazminat taleplerinde zaman aşımı süreleri bulunmaktadır. Tazminat davası zamanaşımı sürelerinde davaya konu olan nedenlerin teşkil ettiği zamanaşımı süreleri uygulanmaktadır.
Kaynak https://ilkayuyarkaba.av.tr/is-hukuku-avukati-ankara/

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