Tegra 3'ün maliyeti 15$'ın üzerinde

Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Nvidia, ilgili konferans görüşmesinde analistlerden gelen soruları da yanıtladı. Nomura Securities Araştırma Bölümü Uzman Analisti Romit Shah tarafından Tegra 3'ün maliyetlerine ilişkin soruyu, Nvidia'nın bir numaralı ismi olan eş kurucu ve başkan Jen-Hsun Huang yanıtladı. Şirketin gizlilik ilkeleri gereği doğrudan bir fiyat açıklaması yapmayan Huang, ayn analistin "OMAP 4 12$-14$ aralığında satılırken, Tegra serisi ise 15$-25$" ifadelerine karşılık olarak "hangi Tegra'nın 15$'a satıldığını bilmiyorum ancak eğer Tegra 3'den konuşuyorsak, Tegra 3'ün o fiyattan daha yüksek olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Aynı konuşmasında Jen-Hsun Huang, Tegra 3 ve OMAP4'ün aynı kulvarda yer almadığını, farklı jenerasyon cihazlara ve farklı pazarlara hitap ettiklerine dikkat çekerken, Tegra 3'ün en yüksek performans segmentindeki tablet ve süper telefonları hedeflediği, OMAP4 işlemci ailesinin ise Tegra 2'nin rakibi olduğu yönünde vurgu yaptı. Jensen ayrıca Tegra 3'ün, kullanılacağı sistemin komponent maliyetlerine olumlu katkı yaptığı ve toplam maliyetin 10$'a azalmasını sağladığını söylerken, bunu da daha düşük güç tüketimi sayesinde yüksek maliyetli güç komponentlerine daha az ihtiyaç duyarak gerçekleştirdiğini belirtti. Tabi dört çekirdekli Tegra 3 işlemcisinin, çift çekirdekli Tegra 2'den 10$ daha pahalı olduğu yönündeki tahminler dikkate alındığında, cihaz üreticileri için Tegra 3 ve Tegra 2'nin benzer maliyetler doğurduğu da söylenebilir.

Endüstrinin dört çekirdekli ilk ARM Cortex-A9 yongada sistem platformu olarak lanse edilen Tegra 3, 4+1 çekirdek tasarımı ile geliyor. Beş çekirdeğin tamamı aynı anda çalışmasa da düşük güç tüketimi gerektiren durumlarda yüksek performanslı dört çekirdek kapatılarak, 40nm LP fabrikasyon süreci ile hazırlanan beşinci çekirdek, temel telefon uygulamalarının çalıştırılmasını üstlenebiliyor. 500MHz hızında çalışan bu çekirdek, platformun geneli açısından Tegra 2 ile kıyaslandığında daha fazla sayıda çekirdek içeren, daha güçlü grafik birimine sahip olan ve daha yüksek hızlarda çalışan Tegra 3 platformunun aynı zamanda daha az güç tüketmesini sağlıyor.