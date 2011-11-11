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Tegra 3'ün maliyeti 15$'ın üzerinde

7 yıl
18,6b
1
34
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Nvidia, ilgili konferans görüşmesinde analistlerden gelen soruları da yanıtladı. Nomura Securities Araştırma Bölümü Uzman Analisti Romit Shah tarafından Tegra 3'ün maliyetlerine ilişkin soruyu, Nvidia'nın bir numaralı ismi olan eş kurucu ve başkan Jen-Hsun Huang yanıtladı. Şirketin gizlilik ilkeleri gereği doğrudan bir fiyat açıklaması yapmayan Huang, ayn analistin "OMAP 4 12$-14$ aralığında satılırken, Tegra serisi ise 15$-25$" ifadelerine karşılık olarak "hangi Tegra'nın 15$'a satıldığını bilmiyorum ancak eğer Tegra 3'den konuşuyorsak, Tegra 3'ün o fiyattan daha yüksek olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Aynı konuşmasında Jen-Hsun Huang, Tegra 3 ve OMAP4'ün aynı kulvarda yer almadığını, farklı jenerasyon cihazlara ve farklı pazarlara hitap ettiklerine dikkat çekerken, Tegra 3'ün en yüksek performans segmentindeki tablet ve süper telefonları hedeflediği, OMAP4 işlemci ailesinin ise Tegra 2'nin rakibi olduğu yönünde vurgu yaptı. Jensen ayrıca Tegra 3'ün, kullanılacağı sistemin komponent maliyetlerine olumlu katkı yaptığı ve toplam maliyetin 10$'a azalmasını sağladığını söylerken, bunu da daha düşük güç tüketimi sayesinde yüksek maliyetli güç komponentlerine daha az ihtiyaç duyarak gerçekleştirdiğini belirtti. Tabi dört çekirdekli Tegra 3 işlemcisinin, çift çekirdekli Tegra 2'den 10$ daha pahalı olduğu yönündeki tahminler dikkate alındığında, cihaz üreticileri için Tegra 3 ve Tegra 2'nin benzer maliyetler doğurduğu da söylenebilir.
Endüstrinin dört çekirdekli ilk ARM Cortex-A9 yongada sistem platformu olarak lanse edilen Tegra 3, 4+1 çekirdek tasarımı ile geliyor. Beş çekirdeğin tamamı aynı anda çalışmasa da düşük güç tüketimi gerektiren durumlarda yüksek performanslı dört çekirdek kapatılarak, 40nm LP fabrikasyon süreci ile hazırlanan beşinci çekirdek, temel telefon uygulamalarının çalıştırılmasını üstlenebiliyor.  500MHz hızında çalışan bu çekirdek, platformun geneli açısından Tegra 2 ile kıyaslandığında daha fazla sayıda çekirdek içeren, daha güçlü grafik birimine sahip olan ve daha yüksek hızlarda çalışan Tegra 3 platformunun aynı zamanda daha az güç tüketmesini sağlıyor.

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OvernightSensation 7 yıl en beğenilen
15 dolar ama telefon satışında en az 200 $ dolar etkiliyor nedense!
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Tutturmuşunuz 15$ maliyeti niye telefona yerleştirilince 200- 150$ fark ediyor. Adamlar onun teknolojisini babalarından aldıkları paraylamı buluyorlar , milyon dolarlar araştırma geliştirmeye dökülüyor , reklam kar falan derken hop bize giriyo :O
2 Yanıt Yanıtla
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jvcjvc 7 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich
Tutturmuşunuz 15$ maliyeti niye telefona yerleştirilince 200- 150$ fark ediyor. Adamlar onun teknolojisini babalarından aldıkları paraylamı buluyorlar , milyon dolarlar araştırma geliştirmeye dökülüyor , reklam kar falan derken hop bize giriyo :O

Aynen yok iPhone 200 dolarmış yok tegra-2 bu kadarmış.

Madem bu kadar ucuz sana 30 dolar vereyim git tegra3 yaptır kendine.

Aaa dur yoksa şirketler aylarca çalışıp mimari tasarlayıp milyon dolar yatırım yapıp mı üretiyorlar?

Unutmuşum.
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Yossi Kohen 7 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich

Tutturmuşunuz 15$ maliyeti niye telefona yerleştirilince 200- 150$ fark ediyor. Adamlar onun teknolojisini babalarından aldıkları paraylamı buluyorlar , milyon dolarlar araştırma geliştirmeye dökülüyor , reklam kar falan derken hop bize giriyo :O

ne mal adamsınız. işlemciyi yapıp satan nvidia ve fiyat olarak 15 dolar biçmiş.yani araştırmaları, geliştirme, reklam+kar için nvidia işlemci başına 15 dolar biçmiş.
asıl size ölümcül vuruşu yapan samsung apple gibi şirketler ile bu aletleri türkiyeye getiren kan emiciler
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ßy Emre 7 yıl
OvernightSensation
15 dolar ama telefon satışında en az 200 $ dolar etkiliyor nedense!

Burası Türkiye :)
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napolyon94 7 yıl ßy Emre
ßy Emre
OvernightSensation
15 dolar ama telefon satışında en az 200 $ dolar etkiliyor nedense!

Burası Türkiye :)


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DemirAtlı 7 yıl
iyi söğüş kapısı valla
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OvernightSensation 7 yıl
sahmat_78
darkaura Bu yeni bir sey degilki bu kadar sasiriyorsunuz. iphonelarin hic birinin parca maliyetleri 200$ i gecmez.. birlestirme isciligide 10-15$. bunun ustune pazarlama dagitim arge ve kari ekleyince amerikadaki nispeten makul fiyati cikiyor. ama nedense bizim ulkemize girerken fiyati ikiye uce katlaniyor. yoksa nexus s in almanya fiyati 200€. esas bizim distrubitorler hic bir sey yapadan sirtimizdan para kazaniyorlar. Yurtdisindan kayitsiz telefon girisinin yasaklanasi bu cakallara yaradi. vergisiz kacak telefonlari savunmuyorum ama bir milletinde kani bu kadar emilmezki.
+ 5 milyon

hala anlatamıyorum iphone'un türkiye deki fiyat konusu vergiden tamamen alakasızdır. Aksine taleb ve satış oranından dolayıdır satmasın biraz bakın nasıl fiyat çekiliyor?
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darkaura 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

sahmat_78

darkaura Bu yeni bir sey degilki bu kadar sasiriyorsunuz. iphonelarin hic birinin parca maliyetleri 200$ i gecmez.. birlestirme isciligide 10-15$. bunun ustune pazarlama dagitim arge ve kari ekleyince amerikadaki nispeten makul fiyati cikiyor. ama nedense bizim ulkemize girerken fiyati ikiye uce katlaniyor. yoksa nexus s in almanya fiyati 200€. esas bizim distrubitorler hic bir sey yapadan sirtimizdan para kazaniyorlar. Yurtdisindan kayitsiz telefon girisinin yasaklanasi bu cakallara yaradi. vergisiz kacak telefonlari savunmuyorum ama bir milletinde kani bu kadar emilmezki.
+ 5 milyon


hala anlatamıyorum iphone'un türkiye deki fiyat konusu vergiden tamamen alakasızdır. Aksine taleb ve satış oranından dolayıdır satmasın biraz bakın nasıl fiyat çekiliyor?

alternatifi olabilcek hic bir telefon 1000tl nin altina satilmazsa tabiyki bu iphoneda 2000bin tl olur. olay tabiyki arz talep meselesi ama 80lerdeki araba pazari gibi ucuz alternatiflerini ortadan kaldirirsaniz dogan sahin gibi arabalar audi fiyatina alinmak zorunda kalinir. simdi yapilan olayda aynisi. birileri kurmus tezgahini 1e alip ikiye satiyor.
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sahmat_78 7 yıl
darkaura
Bu yeni bir sey degilki bu kadar sasiriyorsunuz. iphonelarin hic birinin parca maliyetleri 200$ i gecmez.. birlestirme isciligide 10-15$. bunun ustune pazarlama dagitim arge ve kari ekleyince amerikadaki nispeten makul fiyati cikiyor. ama nedense bizim ulkemize girerken fiyati ikiye uce katlaniyor. yoksa nexus s in almanya fiyati 200€. esas bizim distrubitorler hic bir sey yapadan sirtimizdan para kazaniyorlar. Yurtdisindan kayitsiz telefon girisinin yasaklanasi bu cakallara yaradi. vergisiz kacak telefonlari savunmuyorum ama bir milletinde kani bu kadar emilmezki.

+ 5 milyon
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Nevfel 7 yıl
Bu sadece malzeme maliyetidir muhtemelen. Bunun üzerine işletme gideri eklendikten sonra asıl fiyatı çıkacaktır.
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darkaura 7 yıl
Bu yeni bir sey degilki bu kadar sasiriyorsunuz. iphonelarin hic birinin parca maliyetleri 200$ i gecmez.. birlestirme isciligide 10-15$. bunun ustune pazarlama dagitim arge ve kari ekleyince amerikadaki nispeten makul fiyati cikiyor.

ama nedense bizim ulkemize girerken fiyati ikiye uce katlaniyor. yoksa nexus s in almanya fiyati 200€. esas bizim distrubitorler hic bir sey yapadan sirtimizdan para kazaniyorlar. Yurtdisindan kayitsiz telefon girisinin yasaklanasi bu cakallara yaradi. vergisiz kacak telefonlari savunmuyorum ama bir milletinde kani bu kadar emilmezki.
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cagataykoroglu 7 yıl
erci501
cagataykoroglu
OvernightSensation
cagataykoroglu
OvernightSensation15 dolar ama telefon satışında en az 200 $ dolar etkiliyor nedense!
adamların suçu yok. onu telefon üreticilerine sormak lazım.
şartlı koysa madem ilk 4 çekirdek üreticileri tavrınıda koymaları lazım.
ne tavrı? dev şirkletlere tavır koymak için ya Apple olakcaksın ya salak. nvidia bu işte rakipsiz değil. rekabet bu kadar sertken kimse kimseye tavır koyamaz. HTC bile ortağı olduğu firmayı bırakıp erken davranan nvidia nın tegra sını kullanıyor. şirket yönetmeyi oyun mu sanıyorsunuz? 200 dolar üstüne koymıycaksan 15 doalrlık işlemcimi vermem tamam mııı? diye şirket yönetilmez.
yine bizim ceo lar işbaşında :)))

CEO değilim mantıklıyım.
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MxFxOx 7 yıl
adamlar onu 15 dolara mal etmek için milyonluk tesise sahiler sıfırdan chipset yapmaya kalkarsan onun bir tanesinin maliyeti milyon dolarları bulurdu.
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erci501 7 yıl
cagataykoroglu
OvernightSensation
cagataykoroglu
OvernightSensation15 dolar ama telefon satışında en az 200 $ dolar etkiliyor nedense!
adamların suçu yok. onu telefon üreticilerine sormak lazım.
şartlı koysa madem ilk 4 çekirdek üreticileri tavrınıda koymaları lazım.
ne tavrı? dev şirkletlere tavır koymak için ya Apple olakcaksın ya salak. nvidia bu işte rakipsiz değil. rekabet bu kadar sertken kimse kimseye tavır koyamaz. HTC bile ortağı olduğu firmayı bırakıp erken davranan nvidia nın tegra sını kullanıyor. şirket yönetmeyi oyun mu sanıyorsunuz? 200 dolar üstüne koymıycaksan 15 doalrlık işlemcimi vermem tamam mııı? diye şirket yönetilmez.

yine bizim ceo lar işbaşında :)))
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