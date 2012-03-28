Tegra 4 platformu Kepler tabanlı GPU kullanabilir

Tegra 3 platformunu kullanan yeni nesil tablet ve akıllı telefonların yakın gelecekte arka arkaya pazara sunulacağını ifade eden Nvidia, Tegra 4 platformu için hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl yeni bir platform duyurmayı hedefleyen Nvidia cephesinde, Tegra 4 platformunun radikal değişimler içereceği ve hem çekirdek hem de GPU tasarımında yeniliği gidileceği ifade ediliyor.

Mobil platformuna gelişmiş CUDA, OpenCL ve genel amaçlı diğer görevlere yönelik destek kazandırmak isteyen Nvidia, Tegra 4 platformu için temel önceliğini buna verebilir. Hatırlanacağı üzere Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Kepler kod adlı yeni nesil GPU mimarisinin yüksek performanslı ekran kartlarının yanı sıra süper telefonlara indirgeneceğini de açıklamıştı. Buradan hareketle GPU tarafında Kepler mimarisini kullanacağı düşünülen Tegra 4 platformu, CPU tarafında ise ARM'ın yeni Cortex-A15 tasarımını kullanacağı da üzerinde durulan detaylar arasında.

Henüz Nvidia tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Tegra 2 ve Tegra 3'te yer verilen Cortex-A9 tasarımı sonrasında Tegra 4 için mikroişlemci mimarisinde radikal bir değişime kesin gözüyle bakılıyor. Kullanılacak grafik işlem biriminin en az 32 paralel işlem birimine sahip olacağı hatta bazı haberlere göre birden fazla Tegra 4 varyasyonunda daha fazla sayıda paralel işlem birimine sahip GPU'lara yer vereceği de dillendirilen Tegra 4 platformunda Nvidia, kendi geliştirdiği LTE/4G destekli entegre iletişim çözümünü de kullanacak. 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Tegra 4 platformunun yıl sona ermeden duyurulması beklenirken, Tegra 4 tabanlı cihazların çıkışı 2013'te gerçekleşecek gibi görünüyor ki gözler CES 2013 ve MWC 2013 etkinliklerinde olacak.