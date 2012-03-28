Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tegra 4 platformu Kepler tabanlı GPU kullanabilir

7 yıl
3,6b
1
35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tegra 3 platformunu kullanan yeni nesil tablet ve akıllı telefonların yakın gelecekte arka arkaya pazara sunulacağını ifade eden Nvidia, Tegra 4 platformu için hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl yeni bir platform duyurmayı hedefleyen Nvidia cephesinde, Tegra 4 platformunun radikal değişimler içereceği ve hem çekirdek hem de GPU tasarımında yeniliği gidileceği ifade ediliyor. 
Mobil platformuna gelişmiş CUDA, OpenCL ve genel amaçlı diğer görevlere yönelik destek kazandırmak isteyen Nvidia, Tegra 4 platformu için temel önceliğini buna verebilir. Hatırlanacağı üzere Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Kepler kod adlı yeni nesil GPU mimarisinin yüksek performanslı ekran kartlarının yanı sıra süper telefonlara indirgeneceğini de açıklamıştı. Buradan hareketle GPU tarafında Kepler mimarisini kullanacağı düşünülen Tegra 4 platformu, CPU tarafında ise ARM'ın yeni Cortex-A15 tasarımını kullanacağı da üzerinde durulan detaylar arasında.
Henüz Nvidia tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Tegra 2 ve Tegra 3'te yer verilen Cortex-A9 tasarımı sonrasında Tegra 4 için mikroişlemci mimarisinde radikal bir değişime kesin gözüyle bakılıyor. Kullanılacak grafik işlem biriminin en az 32 paralel işlem birimine sahip olacağı hatta bazı haberlere göre birden fazla Tegra 4 varyasyonunda daha fazla sayıda paralel işlem birimine sahip GPU'lara yer vereceği de dillendirilen Tegra 4 platformunda Nvidia, kendi geliştirdiği LTE/4G destekli entegre iletişim çözümünü de kullanacak. 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Tegra 4 platformunun yıl sona ermeden duyurulması beklenirken, Tegra 4 tabanlı cihazların çıkışı 2013'te gerçekleşecek gibi görünüyor ki gözler CES 2013 ve MWC 2013 etkinliklerinde olacak. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aceleciburak 7 yıl en beğenilen
tegra ilk 600 mhz olarak microsftun zune media oynatıcısında kullanılmıştı sonra zune HD ile güncellenmişti Tegra 2 geldi ilk çift çekirdek olarak ama yayılması zaman aldı ve diğer üreticiler çift çekirdekli modelleri daha hızlı geliştirdi ve piyasaya sürdü şuan için tegra 2 bir çok çift çekirdek modelden geri kaldı
gelelim tegra 3 e 4+1 çekirdek muhabbeti verimli olmadığını bazı noktlarda düşük performans verdiği söyleniyor dile getiriliyor ve tegra 3 te sadece ilk çıkan 4 çekirdek olma ünvanını kazanacak
tegra 4 istediği kadar ilk çıksın verim noktasında sonra çıkanlar ki exynos 5200 serisi Apple A6 TI OMAP serisi gibi rakipleri oldukça ve onlarda ARM MALI ve SGX gibi gpuları kullandıkça durum değişmez
Apple bi ara nforce yongaları macbooklarda kullanıyordu istese A6 işlemcilerin içine tegra gpusunu koydurabilir anlaşmaya varabilir demekki yeterli görmüyor bunuda düşünmek lazım
tegra ilk 600 mhz olarak microsftun zune media oynatıcısında kullanılmıştı sonra zune HD ile güncellenmişti Tegra 2 geldi ilk çift çekirdek olarak ama yayılması...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EXcom_Zkko 7 yıl
Tegra 2'ye tek bellek kontrolcüsü koyarak ve NEON komut seti desteğinden mahrum bırakarak rezalet tabletler ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Tabi GPU performansı olarak Apple ve Samsung tasarımlarının da gerisinde kalmıştı.

Tegra 3'te de benzer bir akibet görülüyor tünelin ucunda. Tegra 4'ten de pek umutlu değilim bu yüzden.
Tegra 2'ye tek bellek kontrolcüsü koyarak ve NEON komut seti desteğinden mahrum bırakarak rezalet tabletler ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Tabi GPU performans...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Tyler Durden__ 7 yıl
Valla kepler in başarısını GTX 680'de gördük eğer tabletlerde de böyle olursa mükemmel olur. Düşük enerji tüketimi maksimum performans.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lordinarius 7 yıl
Rubisco

ARMv8 ve 64 bit ARM içn konuşun da x86 yı gömecek faln diye hayal ötesi umutlar için az destekli tahminde bulunun. 64bit kullanılsa kullanılsa reklam için kullanılır en güzel şekilde, nvidianın biz 4 çekirdekli mobil yaptık en büyüğü bizde demesi gibi olur. 64bit komut setinin işe yarayacağı yerler ver işe yaramayacağı yada köstek olacağı yerler. İşletim sistemine göre bile yapısal farklılıkları var 64bit win,mac vs. linux arasında(statik yada global arraylere erişim için daha fazla sayıda komut işlenmesi gerekmesi vs. gibi). Hiçbi program yada yapı özel olarak 64bit için tasarlanmazsa ve problem 64 bit üstünde bir avantaj sağlamaz ise, 32 benzerine göre büyük farklar getirmez. ARMv8 ve 64bit olayını devasa perf getirisi olacak şekilde yorumlamak yannış ve eksik olur. Herkez için, ARM nin masaüstüne gelip x86 dan kurtarack beyazatlı prens olarak görmekten vazgeçin, performans ve uyum mevzubahis olduğu sürece bu olmaz. x86 ya yine çıkıp hantal mantal vs. diyecek olan çıkacaksa mimari hakkında yeterince şey bildiğini sanıp, aksini idda edecekleri de görmezden geleceği için ne benim gibi düşünenler ne de kendisinin araştırmaları fikrini değiştirmiyecektir


ben armın netbooklarda daha başarılı olabileceğine inanıyordum ancak netbook piyasası kalmadı pek, tablet var artık . Arm için tüy siklet benzetmesini yaparsak bu klansmanda x86 dan daha verimli olabilir, bakın verimli diyorum daha perofrmanslı demiyorum.

edit:

videoda arm cotex-A9 ile intel atom un web browser performansları karşılaştırılıyor. ancak şunuda belirteyim A9 hem geliştirici versiyonu hemde 500 mhz de çalışıyor atom ise nihayi sürüm ve 1.6 ghz da çalışıyor


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 7 yıl
Mesut abinin Twitter'dan Tegra 4 yorumu sanki herşeyi özetliyor...

'' Nvidia Tegra 4'ü konuşmaya başladı bile.Bu gidişle 2 yıla 16 çekirdekli ama akıcılıktan yoksun Android telefonlarımız olmaya devam edecek :D ''
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 7 yıl Lordinarius
med_cezir197


ben armın netbooklarda daha başarılı olabileceğine inanıyordum ancak netbook piyasası kalmadı pek, tablet var artık . Arm için tüy siklet benzetmesini yaparsak bu klansmanda x86 dan daha verimli olabilir, bakın verimli diyorum daha perofrmanslı demiyorum.

edit:

videoda arm cotex-A9 ile intel atom un web browser performansları karşılaştırılıyor. ancak şunuda belirteyim A9 hem geliştirici versiyonu hemde 500 mhz de çalışıyor atom ise nihayi sürüm ve 1.6 ghz da çalışıyor


]

Mobil kullanımına bişey demiyorum zaten, netbooklar veya netbook benzeri tablet / netbook arası / karışımı cihazlar olsaydı, tüketici bunlara yeterli talep gösterseydi, yada firmalar talep oluşsun diye zorla tüketicinin önüne ittirseydi daha farklı olabilirdi belki. Belki ileride düşünebilirler. Diğer taraftan da bu, Intel'i kızdıracak durum almaya başladı an işin rengi bir anda değişir. Sonuçta hiçbişey sadece performansa, pil süresine veya verimliliğie bağlı değil, kapalı kapılar ardında tonla dümen döner.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedensiz07 7 yıl
hangi bir teknolojiyi alıp kullanmıcagımızı bizde sasırdık bu olaya bıraz dur demelıler bence... her elektronok cihazlarına firmalar 2 yıl garantı verıyor ama hıc bır urun degıl 2 yıl 6 ay bile...

yenı kalamıyorkı mesela ekranlar... vga,tft,lcd,slcd,led,amoled,samoled,, her biri
3 er ay arayla cıkıyor bızı dusunen yok sorsan tuketıcı böyle istiyor derler kesin bana ne ara sordularsa artık ............
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 7 yıl
ayrıca haberde bahsettiği platform Tegra (Wayne) olarak geçiyor 2013 içerisinde Tegra (Grey) yine 2013 içerisinde Tegra (Logan) ve 2014 te mucize mimari olarak gördüğüm ve çok beklentim olan x86 yı tarihe gömeceğini tahmin ettiğim ARMv8 ile gelecek Tegra (Stark) firmanın yol haritasında bulunmakta ve son iki seri tegra 2 ye göre sırası ile 50 ve 75 kat daha hızlı olacak deniyor...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedensiz07 7 yıl
aq... daha dün tegra 2 diyolardı 3 u de çıkardılar şımdi dort diyolar bu uretıcıler de hiç tutarlılık kalmadı aldıgımız herseyi daha üçüncü ayı dolmadan perte cıkartıyolar yazık valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Keşke Tegra 4 2013'den dah aönce kullanmaya başlansaydı kepler mimarisi ile çok iyi işle rbaşarabilir Nvidia arıca 4G/LTE desteğinden biraz geç kalındığını düşünüyorum, am azaten yeni olan bir teknoloji sorun olacağını sanmıyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xpclient 7 yıl
teknoloji yavaş ilerliyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 7 yıl
28nm ve a15 mimarisi 2013 te yaygın kullanılacağa benziyor anlaşılan iPad 3 tegra 3 lü tabletler geçiş donemi ürünleri olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 7 yıl
ARMv8 mimarisi gelmeden mobil segmentte 64 bit yayılmadan aşırı bir farkı olmayacaktır ne çıkarsa çıksın o yüzden 2014 ve 2015 te çekirdek gpu savaşlarının yerini 64 bit mimariye optimize yarışıda alacak her ne kadar iPhone ve iPad i sevmesemde apple ın işletim sistemi geçmişi yüzünden ve uzun yıllar 64 bit geliştirmenin uzmanlığı ile ios un daha stabil çalışacağını düşünüyorum sonrada android gelecektir.

ama Google eğer Android i öteye taşıma istiyosa bu geçişi birebir yapmak zorunda sanal makine dalvik fln olmadan sağlam bir işletim sistemi kurgulaması lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SensatiOX 7 yıl
EXcom_Zkko
Tegra 2ye tek bellek kontrolcüsü koyarak ve NEON komut seti desteğinden mahrum bırakarak rezalet tabletler ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Tabi GPU performansı olarak Apple ve Samsung tasarımlarının da gerisinde kalmıştı. Tegra 3te de benzer bir akibet görülüyor tünelin ucunda. Tegra 4ten de pek umutlu değilim bu yüzden.
Tegra 2 ne çektirmişti be
Mkv oynatamıyordum.Bir daha nvidia imzalı bir telefon almam.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KanKoKan 7 yıl SensatiOX
SensatiOX

EXcom_Zkko

Tegra 2ye tek bellek kontrolcüsü koyarak ve NEON komut seti desteğinden mahrum bırakarak rezalet tabletler ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Tabi GPU performansı olarak Apple ve Samsung tasarımlarının da gerisinde kalmıştı. Tegra 3te de benzer bir akibet görülüyor tünelin ucunda. Tegra 4ten de pek umutlu değilim bu yüzden.
Tegra 2 ne çektirmişti be
Mkv oynatamıyordum.Bir daha nvidia imzalı bir telefon almam.



Abimde hem Acer tegra2 tablet hemde Lg tegra2 telefon var, mkv deki sorun oynatıcının işlemciyi görmesiyle alakalı, bağzı oynatıcılar bulduk 1080p yi takılmadan oynatıyor ama ses gelmiyor, tümüyle uygun bir oynatıcı buldum en sonunda adı Dice Player, ama 1 haftalık deneme sürümüydü, fiyatı 6-7 dolar satın almaya kalktık, burdaki marketten alamadık, uyuz oldum bağzı programları burdaki marketten alamıyoruz, alabilsek sorun morun kalmıyacak, tegra2 li sistemi olan varsa Dice player'ı denesin gerçekten iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 7 yıl
cagataykoroglu
aceleciburaktegra ilk 600 mhz olarak microsftun zune media oynatıcısında kullanılmıştı sonra zune HD ile güncellenmişti Tegra 2 geldi ilk çift çekirdek olarak ama yayılması zaman aldı ve diğer üreticiler çift çekirdekli modelleri daha hızlı geliştirdi ve piyasaya sürdü şuan için tegra 2 bir çok çift çekirdek modelden geri kaldıgelelim tegra 3 e 4+1 çekirdek muhabbeti verimli olmadığını bazı noktlarda düşük performans verdiği söyleniyor dile getiriliyor ve tegra 3 te sadece ilk çıkan 4 çekirdek olma ünvanını kazanacak tegra 4 istediği kadar ilk çıksın verim noktasında sonra çıkanlar ki exynos 5200 serisi Apple A6 TI OMAP serisi gibi rakipleri oldukça ve onlarda ARM MALI ve SGX gibi gpuları kullandıkça durum değişmez Apple bi ara nforce yongaları macbooklarda kullanıyordu istese A6 işlemcilerin içine tegra gpusunu koydurabilir anlaşmaya varabilir demekki yeterli görmüyor bunuda düşünmek lazım
sana tavsiyem htc nin yeni telefonunun testlerine bak. tegra 3 gayet iyi çalışmış.
Tegra 3 ün testlerinde genelde eski nesil işlemcilerle karşılaştırılmış.Tabi iyi performans sergileyecek.Yok bide arkada kalsaydı.Yeni nesil işlemcilerin daha performans testleri yayınlanmadı yada tanıtılmadı sadece Qualcomm S4 MSM8960 dual core var oda tegra 3 ü tokatlıyor....
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl
aceleciburak
tegra ilk 600 mhz olarak microsftun zune media oynatıcısında kullanılmıştı sonra zune HD ile güncellenmişti Tegra 2 geldi ilk çift çekirdek olarak ama yayılması zaman aldı ve diğer üreticiler çift çekirdekli modelleri daha hızlı geliştirdi ve piyasaya sürdü şuan için tegra 2 bir çok çift çekirdek modelden geri kaldıgelelim tegra 3 e 4+1 çekirdek muhabbeti verimli olmadığını bazı noktlarda düşük performans verdiği söyleniyor dile getiriliyor ve tegra 3 te sadece ilk çıkan 4 çekirdek olma ünvanını kazanacak tegra 4 istediği kadar ilk çıksın verim noktasında sonra çıkanlar ki exynos 5200 serisi Apple A6 TI OMAP serisi gibi rakipleri oldukça ve onlarda ARM MALI ve SGX gibi gpuları kullandıkça durum değişmez Apple bi ara nforce yongaları macbooklarda kullanıyordu istese A6 işlemcilerin içine tegra gpusunu koydurabilir anlaşmaya varabilir demekki yeterli görmüyor bunuda düşünmek lazım

sana tavsiyem htc nin yeni telefonunun testlerine bak. tegra 3 gayet iyi çalışmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EXcom_Zkko 7 yıl
Tegra 2'ye tek bellek kontrolcüsü koyarak ve NEON komut seti desteğinden mahrum bırakarak rezalet tabletler ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Tabi GPU performansı olarak Apple ve Samsung tasarımlarının da gerisinde kalmıştı.

Tegra 3'te de benzer bir akibet görülüyor tünelin ucunda. Tegra 4'ten de pek umutlu değilim bu yüzden.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Tegra dedi mi 2 kere düşüneceksin
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3603 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, nvidia ve
2 etiket daha gpu kepler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -19- 7 yıl Yandex ile çalışmalarını ve Türkiye hizmetlerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim