Tek satır kod bilmeden Windows 10 uygulaması hazırlayın

Geliştiricilerin Windows Store’da daha fazla oyun ve uygulama yayınlamaları için ciddi bir çaba sarf eden Microsoft, çeşitli araçları kullanıma sunmuştu. Hatırlanacağı üzere geçmiş süreçte iOS ve Android uygulamalarını Windows platformuna uyarlamak üzere bir çok kolaylığın sağlandığını görmüştük. Ortak uygulama ekosistemi ifadesi de Windows 10’un çıkış söylemlerinden birisiydi zaten.

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