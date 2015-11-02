Tek satır kod bilmeden Windows 10 uygulaması hazırlayın

Haber Müdürü
Geliştiricilerin Windows Store’da daha fazla oyun ve uygulama yayınlamaları için ciddi bir çaba sarf eden Microsoft, çeşitli araçları kullanıma sunmuştu. Hatırlanacağı üzere geçmiş süreçte iOS ve Android uygulamalarını Windows platformuna uyarlamak üzere bir çok kolaylığın sağlandığını görmüştük. Ortak uygulama ekosistemi ifadesi de Windows 10’un çıkış söylemlerinden birisiydi zaten.
Şimdi Microsoft App Studio güncellemesi ile işi biraz daha basite indirgedi. Sadece uzman yazılımcıları değil hemen herkesi ilgilendiren bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, bir web tarayıcı kullanır gibi uygulama prototiplerini ve uygulamalarını oluşturabilecek hatta mağazada yayınlayabilecek.
Visual Studio yükleemeye veya tek satır kod bilmeye gerek olmadan dakikalar içinde Windows 10 uygulaması hazırlayabilmenize olanak tanıyan sistem, RSS ve XML kaynaklarını, YouTube, Flickr, Bing, Facebook, Twitter veya Instagram API’larını kullanabilmenize de olanak tanıyor.
Dilerseniz birkaç satır HTML bilgisi ile daha fazla kişiselleştirebileceğiniz yazılımlar, Windows temelli tabletlerde, masaüstü cihazlarda, laptoplarda hatta Rasberry Pi 2 temelli ürünlerde çalışabilecek. Windows App Studio’nun en yeni sürümü için buraya tıklayın.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6302 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 10 ve