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Tek satır kod bilmeden Windows 10 uygulaması hazırlayın

Uygulama ve oyun desteği noktasında iOS ve Android’in epey gerisinde olan Windows Store için Microsoft kolay geliştirme seçenekleri ile tüm kullanıcıları uygulama geliştirmeye çağırıyor.
3 yıl
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İşletim Sistemleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tek satır kod bilmeden Windows 10 uygulaması hazırlayın

Geliştiricilerin Windows Store’da daha fazla oyun ve uygulama yayınlamaları için ciddi bir çaba sarf eden Microsoft, çeşitli araçları kullanıma sunmuştu. Hatırlanacağı üzere geçmiş süreçte iOS ve Android uygulamalarını Windows platformuna uyarlamak üzere bir çok kolaylığın sağlandığını görmüştük. Ortak uygulama ekosistemi ifadesi de Windows 10’un çıkış söylemlerinden birisiydi zaten.

Şimdi Microsoft App Studio güncellemesi ile işi biraz daha basite indirgedi. Sadece uzman yazılımcıları değil hemen herkesi ilgilendiren bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, bir web tarayıcı kullanır gibi uygulama prototiplerini ve uygulamalarını oluşturabilecek hatta mağazada yayınlayabilecek.

Visual Studio yükleemeye veya tek satır kod bilmeye gerek olmadan dakikalar içinde Windows 10 uygulaması hazırlayabilmenize olanak tanıyan sistem, RSS ve XML kaynaklarını, YouTube, Flickr, Bing, Facebook, Twitter veya Instagram API’larını kullanabilmenize de olanak tanıyor.

Dilerseniz birkaç satır HTML bilgisi ile daha fazla kişiselleştirebileceğiniz yazılımlar, Windows temelli tabletlerde, masaüstü cihazlarda, laptoplarda hatta Rasberry Pi 2 temelli ürünlerde çalışabilecek. Windows App Studio’nun en yeni sürümü için buraya tıklayın.
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lapatid 3 yıl en beğenilen
80 lerde cikan sadece kod yazilarak kullanilabilen bilgisayarlarla baslayan amatör kullanici kitlesini yazilim uretme dunyasina yaklastiran adimlarda kilometre tasi niteliginde bir hamle.
80 lerde cikan sadece kod yazilarak kullanilabilen bilgisayarlarla baslayan amatör kullanici kitlesini yazilim uretme dunyasina yaklastiran adimlarda kilometre ...
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olağan_şüpheli 3 yıl
Çalışmadan sınav geçmek isteyen nesillerin rüyası
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1 Avatar
dj.trust.06 3 yıl
totale göz kırpmaktan başka bi olayı yok bu windows'un.sırf yapıyoruz demek için yaptığı bi özellik gibi geldi bana.
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EddyCue 3 yıl
kod yazmadan uygulama filan yazilmaz. sacma sapan gazete basligi atmayin.
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freeday 3 yıl
çok iyi olmuş çok ta güzel olmuş taaam mı
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kaazto28 3 yıl
virüs işini nasıl halledecekler? androidde bi ton virüs bunun sebebide mağaza, bilgilendiren olursa memnun olurum.
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Amd64x2 3 yıl
API olan(kullanılan) yerde kod vardır. Slogan çok iddialı olmuş.
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Mianfei 3 yıl
Microsoft bebegjmm
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tugares 3 yıl
Yerinde bir hamle olmuş aferin MS
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Patren 3 yıl
cok guzel bir hareket
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Patren 3 yıl
cok guzel bir hareket
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olağan_şüpheli 3 yıl
Çalışmadan sınav geçmek isteyen nesillerin rüyası
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lapatid 3 yıl en beğenilen
80 lerde cikan sadece kod yazilarak kullanilabilen bilgisayarlarla baslayan amatör kullanici kitlesini yazilim uretme dunyasina yaklastiran adimlarda kilometre tasi niteliginde bir hamle.
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Godolphin 3 yıl
Zaten ileride her şey çok daha kolay şekilde yapılabilir olacak buda sanırım bir başlangıç.
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