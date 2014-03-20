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Teknoloji devleri, hangi hızla gelir ve kar elde ediyor?

5 yıl
2,9b
1
42
Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji devleri, hangi hızla gelir ve kar elde ediyor?
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Akıllı telefonlarla birlikte tüketim hızının hiç olmadığı kadar arttığı teknoloji dünyasında, devler ne kadar hızlı gelir ve kar sağlıyor, hiç merak ettiniz mi?

Worldpayzinc tarafından firmaların açıkladığı resmi finansal tablolardan yararlanılarak hazırlanan animasyon, teknolojiye yön veren firmaların ne kadar sürede, ne kadar kar ve gelir elde ettiklerini; diğer bir deyişle teknolojideki tüketim çılgınlığının hangi boyutlara vardığını başarılı şekilde ortaya koyuyor.

Firmaların kar marjları değiştiği için gelir sıralaması ile kar sıralaması farklılık gösteriyor. Örneğin 1 dakika içerisinde en fazla geliri Samsung, en fazla karı ise Apple elde ediyor; ya da HP, Google’dan daha fazla gelir elde ediyor fakat Google’ın cebinde kalan net para daha fazla.

1 dk’lık süre zarfında firmaları gelir açısından sıraladığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor.

  • Samsung: 411,042 $
  • Apple: 326,797 $
  • HP: 214,725 $
  • Microsoft: 148,855 $
  • Amazon: 142,360 $
  • Sony: 127,269 $
  • Google: 114,391 $
  • eBay: 30,683 $
  • Facebook: 15,052 $
  • Yahoo: 8,949 $
  • LinkedIn: 2,923 $
  • Twitter: 1,271 $

Aynı süre için kar sıralamasında ilk 4 şöyle:

  • Apple: 70,818 $
  • Samsung: 54,640 $
  • Microsoft: 41,804 $
  • Google: 23,354 $

Görüldüğü üzere sadece 1 dakika gibi bir sürede teknoloji devlerinin elde ettiği karlar inanılmaz düzeylerde.

Worldpayzinc imzası taşıyan animasyona buradan ulaşabilir ve detaylıca inceleyebilirsiniz.


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memoseler 5 yıl
Listede donanımhaberde bulunmalı. Bu kadar reklam ile bu firmaların arasına girmeli bence.
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General. 5 yıl
Bizde bir ay çalışalım 1000tl'ye Peh.
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Tek Kural Ahmet Kural 5 yıl
Apple ürünlerinin kazık olduğu bu tablodan bir kez daha ispatlanmış oluyor.Gelir sıralamasında 1. Samsung iken , kar oranında Apple öne geçiyor.Apple gelirlerini kara böldüğümüz zaman oran 7,61 , Samsung'da ise oran 4,65.
Apple ürünlerinin kazık olduğu bu tablodan bir kez daha ispatlanmış oluyor.Gelir sıralamasında 1. Samsung iken , kar oranında Apple öne geçiyor.Apple gelirleri...
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mesci_663 5 yıl
tabi ki de kazanacak adamlar s4 ün daha kapağı eskimeden s5 i alanlar var. Gördüm
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Basteryus 5 yıl
Pardon, 1 dakikanızı rica edebilir miyim
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Blood Money 5 yıl
Lg yok.
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DGT 5 yıl
Apple app store dan para kazanıyor. Samsung ise sadece teli satarken kazanıyor. Samsung google play den para kazanmadığı için kar düşük olması normal.
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Vogue 5 yıl
Tahmin ettiğim gibi bir tablo.
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Mar00N 5 yıl
Oha
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widf 5 yıl
yıl olmuş 2014, adamlar hala sadece iphone ipad vs. satarak karlılığın dibine vurduğunu zannediyor apple'ın.

bu da yetmiyormuş gibi cahilliğini belli etmekten de çekinmiyor. safım sanıyor ki samsung google falan her telefondan tabletten 3 kuruş kazanırken apple 10 kuruş kazanıyor.

forbes.com/...

dünyanın en büyük müzik platformuna + dünyanın en büyük uygulama mağazasına ev sahipliği yapan firmayı kim bilir nası canlandırıyor kafasında. yazık.
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clopin 5 yıl
Bi tane bile dünya markamız yok kim daha çok kazanır bilmem ama kaybeden hep biz olacagız
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bkaakco 5 yıl
HP'ye şaşırdım. Diğerleri kadar adı duyulmuyor ama yardırmış.
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Necrotic 5 yıl
Gülsem mi ağlasammı bu grafige bilemedim yav...
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Nomec 5 yıl
apple kesinlikle hak ediyor. ürettikleri şeylere dokunmak bile keyif veriyo. hem kaliteli oluşu hem güzel görünüşü çok net. apple her konuda yoruma kapalı ayrı bir gezegen ayrı bir dünya. adamlar gayet açık ve net diyor ki; benim malım bu kardeş paran varsa alırsın yoksa öyle bakarsın
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4hill 5 yıl
bundan sonra sony'ciyim. çok ciddiyim.
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BilgiFakiri 5 yıl
Herşeyi yapan Google Samsung'un 1/4i kadar kazanıyor.Helal olsun.
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Beels 5 yıl
önemli olan kar yapmak Apple da bunu yapıyor.
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