Teknoloji devleri, hangi hızla gelir ve kar elde ediyor?

Akıllı telefonlarla birlikte tüketim hızının hiç olmadığı kadar arttığı teknoloji dünyasında, devler ne kadar hızlı gelir ve kar sağlıyor, hiç merak ettiniz mi?

Worldpayzinc tarafından firmaların açıkladığı resmi finansal tablolardan yararlanılarak hazırlanan animasyon, teknolojiye yön veren firmaların ne kadar sürede, ne kadar kar ve gelir elde ettiklerini; diğer bir deyişle teknolojideki tüketim çılgınlığının hangi boyutlara vardığını başarılı şekilde ortaya koyuyor.

Firmaların kar marjları değiştiği için gelir sıralaması ile kar sıralaması farklılık gösteriyor. Örneğin 1 dakika içerisinde en fazla geliri Samsung, en fazla karı ise Apple elde ediyor; ya da HP, Google’dan daha fazla gelir elde ediyor fakat Google’ın cebinde kalan net para daha fazla.

1 dk’lık süre zarfında firmaları gelir açısından sıraladığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor.

Samsung: 411,042 $

Apple: 326,797 $

HP: 214,725 $

Microsoft: 148,855 $

Amazon: 142,360 $

Sony: 127,269 $

Google: 114,391 $

eBay: 30,683 $

Facebook: 15,052 $

Yahoo: 8,949 $

LinkedIn: 2,923 $

Twitter: 1,271 $

Aynı süre için kar sıralamasında ilk 4 şöyle:

Apple: 70,818 $

Samsung: 54,640 $

Microsoft: 41,804 $

Google: 23,354 $

Görüldüğü üzere sadece 1 dakika gibi bir sürede teknoloji devlerinin elde ettiği karlar inanılmaz düzeylerde.

Worldpayzinc imzası taşıyan animasyona buradan ulaşabilir ve detaylıca inceleyebilirsiniz.