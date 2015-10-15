Teknoloji devleri tüketicilere bilgisayarın ne yaptığını anlatacak

Gerileyen bilgisayar pazarı ve firmaların düşen gelirleri tüketicilere ulaşmak adına yeni çözümler geliştirilmesine sebep oluyor. Bilgisayar pazarının dev firmaları tüketicinin ilgisini çekecek yeni bir tanıtım kampanyasına başlıyor.





Intel, Microsoft, HP, Dell ve Lenovo'nun bir araya gelerek üzerinde çalıştığı yeni kampanya What PC Does? yani "Bilgisayar ne yapar?" şeklinde bir slogan benimsemiş ve modern bir bilgisayarın yapabildiği herşeyi anlatmayı amaçlıyor.





Bilgisayar tarihinde ilk defa bu denli büyük bir kampanyanın başlayacağı ifade ediliyor. Daha önce de bilgisayar kampanyaları yapılıyordu ancak birden fazla dev firmanın dahil olduğu bir girişim görülmemişti.





Intel, Skylake mimarili işlemcilerin piyasaya çıktığı dönemde yaklaşık 500 milyon bilgisayarın 5 yıllık veya daha eski olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan tüketicilere eski bilgisayarlarına göre yeni bilgisayarların daha fazla iş yaptığının anlatılması gerekiyor.





Kampanyanın ilk etapta ABD ve Çin'de başlayacağı belirtiliyor. Daha sonrasında diğer ülkelere de yayılacak mı bilinmiyor. Kampanyada masrafların büyük kısmı Intel ve Microsoft tarafından karşılanacak. Diğer firmalar da kampanya için kesenin ağzını açacak. Net harcama bilinmese de milyar dolarlar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.





Yeni kampanyanın ne kadar etkili olduğunu zaman içerisinde göreceğiz ancak Windows 10 ile Microsoft'un ücretsiz güncelleme sunması tüketicileri yeni bir bilgisayar almaktan uzak tutuyor. Bu da akıllara bu ne perhiz bu ne lahana turşusu sözünü getiriyor.

http://recode.net/2015/10/14/intel-microsoft-hp-dell-and-lenovo-unite-for-big-pc-advertising-push/