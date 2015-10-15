Teknoloji devleri tüketicilere bilgisayarın ne yaptığını anlatacak

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Gerileyen bilgisayar pazarı ve firmaların düşen gelirleri tüketicilere ulaşmak adına yeni çözümler geliştirilmesine sebep oluyor. Bilgisayar pazarının dev firmaları tüketicinin ilgisini çekecek yeni bir tanıtım kampanyasına başlıyor.
Intel, Microsoft, HP, Dell ve Lenovo'nun bir araya gelerek üzerinde çalıştığı yeni kampanya What PC Does? yani "Bilgisayar ne yapar?" şeklinde bir slogan benimsemiş ve modern bir bilgisayarın yapabildiği herşeyi anlatmayı amaçlıyor.
Bilgisayar tarihinde ilk defa bu denli büyük bir kampanyanın başlayacağı ifade ediliyor. Daha önce de bilgisayar kampanyaları yapılıyordu ancak birden fazla dev firmanın dahil olduğu bir girişim görülmemişti.
Intel, Skylake mimarili işlemcilerin piyasaya çıktığı dönemde yaklaşık 500 milyon bilgisayarın 5 yıllık veya daha eski olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan tüketicilere eski bilgisayarlarına göre yeni bilgisayarların daha fazla iş yaptığının anlatılması gerekiyor.
Kampanyanın ilk etapta ABD ve Çin'de başlayacağı belirtiliyor. Daha sonrasında diğer ülkelere de yayılacak mı bilinmiyor. Kampanyada masrafların büyük kısmı Intel ve Microsoft tarafından karşılanacak. Diğer firmalar da kampanya için kesenin ağzını açacak. Net harcama bilinmese de milyar dolarlar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.
Yeni kampanyanın ne kadar etkili olduğunu zaman içerisinde göreceğiz ancak Windows 10 ile Microsoft'un ücretsiz güncelleme sunması tüketicileri yeni bir bilgisayar almaktan uzak tutuyor. Bu da akıllara bu ne perhiz bu ne lahana turşusu sözünü getiriyor.
http://recode.net/2015/10/14/intel-microsoft-hp-dell-and-lenovo-unite-for-big-pc-advertising-push/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Unutmadan oyuncu arkadaşlara da tavsiyem Playstation veya Xbox benzeri konsollar almaları, aynı özellikte bir bilgisayara kat kat daha fazla para vermek hiç mantık işi değil ve konsollara verilen oyun desteği çok daha fazla, yıllar geçer Ps3'e hala yüksek kaliteli oyunlar çıkar pc bir süre sonra yetmez olur..
Teşekkürler.
ve keyfini sunamayacak.
İnternette gezmek, iş yapmak, oyun oynamak, yazı yazmak hepsi pc'de zevkli. Hemen hemen her tip üst düzey mobil cihaza sahip veya kullanmış biri olarak söylüyorum bunu.
Büyük ekran, büyük klavye, güçlü soğutma sistemi ile ısınmayan, throttle yapmayan ve kaslı donanımlar... Bilmiyorum, masaüstü bilgisayarın yerini tam anlamıyla tutabilen bir cihaz halen yok benim için.
Ev için pc, diğer yerlerde zaten mobil cihazları kullanıyoruz.
Dandik ekranlı, düşük grafik kartlı,düşük işlemcili kısaca düşük donanımlı bilgisayarları piyasadan kaldırsınlar. Alan pişman satan pişman.
Teknoloji geliştikçe donanımdan tasarruf edeceksin hem de düşük donanımı senelerce laptoplara koyup fahiş fiyattan satacaksın. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu??? Fiyatları düzeltsinler.
Pc ye adam gibi oyunlar gelsin. Aylarca yıllarca konsoldan pcye oyun çevrilmesini bekliyor insanlar. Sağlam oyun (konu+grafik vs vs) geldiğinde insanlar bilgisayarlarını değiştirmeyi düşünecektir.
İşlemci bazında bakacak olursak düşen tdp değerlerinin yanı sıra performanslar da arttı ama bunlar sıradan kullanıcı için fazla bir anlam ifade etmiyor.
2009 yılında alınan Phenom II x4 işlemci ile güncel oyunları oynayabiliyorsam neden gidip skylake işlemci alayım ki?
Yüksek işlem gücü isteyen programlar kullananlar, enerji tasarrufu yapmak isteyen firmalar, üst düzey oyuncular ve bilgisayarı çok eski olanlar bilgisayarını yenileme ihtiyacı duyacaklardır.
Yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymayan sıradan kullanıcılar ise yavaş yavaş mobil cihazlara yöneliyor zaten...
Sonra diyorlar efendim satışlar düştü, geçen hafta 2 elektronik mağazasında dizüstülere baktım. 40 a yakın dizüstünü inceledim... %80 inde adi dandik 768p TN ekran kullanmışlar, ki bu dandik ekranlı dizüstülerin bazılarının üzerinde 3000 lira gibi etiketler vardı.
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