Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Teknoloji devleri tüketicilere bilgisayarın ne yaptığını anlatacak

3 yıl
3b
1
14
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknoloji devleri tüketicilere bilgisayarın ne yaptığını anlatacak

Gerileyen bilgisayar pazarı ve firmaların düşen gelirleri tüketicilere ulaşmak adına yeni çözümler geliştirilmesine sebep oluyor. Bilgisayar pazarının dev firmaları tüketicinin ilgisini çekecek yeni bir tanıtım kampanyasına başlıyor. 

Intel, Microsoft, HP, Dell ve Lenovo'nun bir araya gelerek üzerinde çalıştığı yeni kampanya What PC Does? yani "Bilgisayar ne yapar?" şeklinde bir slogan benimsemiş ve modern bir bilgisayarın yapabildiği herşeyi anlatmayı amaçlıyor.

Bilgisayar tarihinde ilk defa bu denli büyük bir kampanyanın başlayacağı ifade ediliyor. Daha önce de bilgisayar kampanyaları yapılıyordu ancak birden fazla dev firmanın dahil olduğu bir girişim görülmemişti. 

Intel, Skylake mimarili işlemcilerin piyasaya çıktığı dönemde yaklaşık 500 milyon bilgisayarın 5 yıllık veya daha eski olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan tüketicilere eski bilgisayarlarına göre yeni bilgisayarların daha fazla iş yaptığının anlatılması gerekiyor. 

Kampanyanın ilk etapta ABD ve Çin'de başlayacağı belirtiliyor. Daha sonrasında diğer ülkelere de yayılacak mı bilinmiyor. Kampanyada masrafların büyük kısmı Intel ve Microsoft tarafından karşılanacak. Diğer firmalar da kampanya için kesenin ağzını açacak. Net harcama bilinmese de milyar dolarlar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. 

Yeni kampanyanın ne kadar etkili olduğunu zaman içerisinde göreceğiz ancak Windows 10 ile Microsoft'un ücretsiz güncelleme sunması tüketicileri yeni bir bilgisayar almaktan uzak tutuyor. Bu da akıllara bu ne perhiz bu ne lahana turşusu sözünü getiriyor.  

http://recode.net/2015/10/14/intel-microsoft-hp-dell-and-lenovo-unite-for-big-pc-advertising-push/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kımyasal 3 yıl en beğenilen
Bilgisayar ''yapar'' artık bireylere üretim odaklı ürün alışverişi yapmaları konusunda bilgi verilmeli.Evet akıllı telefonlara ihtiyacımız var,fakat öncelik geliştirme odaklı olmalı ve geliştirmenin temeli bilgisayardan geçiyor.Bilgisayar güçlü yada güçsüz yapı itibarı ile,kullanılabilirliği ile içerik geliştirmeye ve üretmeye müsait bir platform.Obama'nın Amerika'da teknoloji hakkında bir konuşmasında insanlara nasıl seslendiğini hatırlayalım :
Bilgisayar ''yapar'' artık bireylere üretim odaklı ürün alışverişi yapmaları konusunda bilgi verilmeli.Evet akıllı telefonlara ihtiyacımız var,fakat öncelik ge...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
"Yeni bilgisayarlar ne yapar?" sorusunun tek cevabı sizlerin ceplerini soyar. Eğer bir yazılımcı, tasarımcı gibi bir işiniz yoksa artık akıllı cihazların hepsi işinizi çok iyi görüyor.
Unutmadan oyuncu arkadaşlara da tavsiyem Playstation veya Xbox benzeri konsollar almaları, aynı özellikte bir bilgisayara kat kat daha fazla para vermek hiç mantık işi değil ve konsollara verilen oyun desteği çok daha fazla, yıllar geçer Ps3'e hala yüksek kaliteli oyunlar çıkar pc bir süre sonra yetmez olur..
Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Açıkcası bana göre her işi bilgisayarla yapmak daha zevkli, özellikle de masaüstü bir bilgisayarla. Telefonlarda bir gün render bile alabilsek, dokunmatik cihazlar hiçbir zaman şu masaüstü bilgisayarın rahat kullanımını
ve keyfini sunamayacak.
İnternette gezmek, iş yapmak, oyun oynamak, yazı yazmak hepsi pc'de zevkli. Hemen hemen her tip üst düzey mobil cihaza sahip veya kullanmış biri olarak söylüyorum bunu.
Büyük ekran, büyük klavye, güçlü soğutma sistemi ile ısınmayan, throttle yapmayan ve kaslı donanımlar... Bilmiyorum, masaüstü bilgisayarın yerini tam anlamıyla tutabilen bir cihaz halen yok benim için.
Ev için pc, diğer yerlerde zaten mobil cihazları kullanıyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Hala pc gereksinin duyuluyor klavye buyik ekran vs için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pckopatx 3 yıl
ilk olarak son kullanıcının salak olmadığını anlasınlar.
Dandik ekranlı, düşük grafik kartlı,düşük işlemcili kısaca düşük donanımlı bilgisayarları piyasadan kaldırsınlar. Alan pişman satan pişman.
Teknoloji geliştikçe donanımdan tasarruf edeceksin hem de düşük donanımı senelerce laptoplara koyup fahiş fiyattan satacaksın. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu??? Fiyatları düzeltsinler.
Pc ye adam gibi oyunlar gelsin. Aylarca yıllarca konsoldan pcye oyun çevrilmesini bekliyor insanlar. Sağlam oyun (konu+grafik vs vs) geldiğinde insanlar bilgisayarlarını değiştirmeyi düşünecektir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 3 yıl
Pc'lerin 10 yıl önce yaptığı ile şimdi yaptığı arasında dağlar kadar fark oluşmadı ki.
İşlemci bazında bakacak olursak düşen tdp değerlerinin yanı sıra performanslar da arttı ama bunlar sıradan kullanıcı için fazla bir anlam ifade etmiyor.
2009 yılında alınan Phenom II x4 işlemci ile güncel oyunları oynayabiliyorsam neden gidip skylake işlemci alayım ki?
Yüksek işlem gücü isteyen programlar kullananlar, enerji tasarrufu yapmak isteyen firmalar, üst düzey oyuncular ve bilgisayarı çok eski olanlar bilgisayarını yenileme ihtiyacı duyacaklardır.
Yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymayan sıradan kullanıcılar ise yavaş yavaş mobil cihazlara yöneliyor zaten...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozcan 3 yıl
F2P oyunlarla iş birliği yapsınlar. Daha çok işe yarar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
Bilgisayarı şuan çoğunlukla içerik üreten kişiler aldığı için bu durum biraz normal, eskisi gibi boş tüketiciler pc almak yerine ihtiyaçlarını telefon ve tabletten gideriyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbulbirbaska 3 yıl
İlk önce 1366x768 TN dandik panele sahip laptopları piyasadan kaldırmakla başlasınlar. 1080p ips ekran standart olmalı..
Sonra diyorlar efendim satışlar düştü, geçen hafta 2 elektronik mağazasında dizüstülere baktım. 40 a yakın dizüstünü inceledim... %80 inde adi dandik 768p TN ekran kullanmışlar, ki bu dandik ekranlı dizüstülerin bazılarının üzerinde 3000 lira gibi etiketler vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoksiriboz1000 3 yıl
Bir pc alınca en azından 2-3 yıl kullanırsın. Bir de pc nin temel işlevkerini yapabilen telefon ve tabletleri düşünürsek hiç şaşırtıcı olmayan bir durum. Pc yi ileri düzeyde kullanma ihtiyacı duyan kaç adam vardır ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 3 yıl
Windows vista gibi sönüren bir işletim sistemi yapsaydı o Zaman deli satış olurdu. O kadar hafif bir işletim sistemi olmuş ki, Windows 10 eski makinaların bile canlandırıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 3 yıl en beğenilen
Bilgisayar ''yapar'' artık bireylere üretim odaklı ürün alışverişi yapmaları konusunda bilgi verilmeli.Evet akıllı telefonlara ihtiyacımız var,fakat öncelik geliştirme odaklı olmalı ve geliştirmenin temeli bilgisayardan geçiyor.Bilgisayar güçlü yada güçsüz yapı itibarı ile,kullanılabilirliği ile içerik geliştirmeye ve üretmeye müsait bir platform.Obama'nın Amerika'da teknoloji hakkında bir konuşmasında insanlara nasıl seslendiğini hatırlayalım :
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2991 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, microsoft ve intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yerli otomobil analizi "Gerekli mi? Ne kadar yerli?" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim