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Teknololoji dünyasında son yılların en önemli haberi: ARM satılıyor

Mobil cihazların tamamına yakınında, hayatımıza temas eden elektronik eşyalarda, otomobillerde ve diğer pek çok alanda geliştirdiği çip tasarımları kullanılan ARM satılıyor, detaylar haberimizde.
2 yıl
11,1b
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26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Brexit sonrası İngiliz para birimi Pound değer kaybedince yerel şirketlerin endişeleri de tartışılmaya başlanmıştı. Bu konunun ne kadar etkili olduğu henüz bilinmiyor ancak Avrupa'daki en büyük teknoloji şirketi satışı gerçekleşecek gibi görünüyor. Ekonomi ve finans yayıncısı Financial Times'a göre çip tasarımcısı ARM, Japon şirket SoftBank'a satılıyor.
ARM'ın tasarladığı işlemciler bugün başta akıllı telefonlar olmak üzere mutfağımızdaki tost makinesinden bindiğimiz otomobillere kadar oldukça geniş bir alanda kullanılıyor. Milyarlarca ARM tabanlı işlemcinin aktif olarak kullanıldığı günümüzde, adeta rakipsiz olan şirketin, IoT yani nesnelerin interneti ile daha da büyümesi bekleniyor.
Doğrudan son kullanıcıya satışı olmayan, geliştirdiği çip tasarımları Apple, Qualcomm ve Samsung gibi binlerce müşterisine lisanslayan ve satılan her cihazdan, içindeki çip için bedel alan şirket, devasa pazar payına sahip olmasına karşın, rakipleri kadar büyük bir ticari varlık değil. Karmaşık bir açıklaması olsa da bunda özellikle iş yapış modelinin etkili olduğu ifade ediliyor.
Japon telekom grubu SoftBank ise son yıllarda yaptığı satın almalarla gündeme geliyor. Yakın geçmişte Amerika'nın GSM operatörlerinden Sprint'i bünyesine katan şirket, telekom harici medya gibi çeşitli alanlarda da faaliyet gösteriyor ve Yahoo Japonya gibi iştirakleri de bulunuyor. Özellikle nesnelerin internetine güvenen şirket, son dönemdeki mali performansıyla beklentilerin altında kalsa da kendisi için en büyük satın almayı yapmaktan geri kalmıyor.
Financial Times'ın haberine göre SoftBank, hisse başına piyasa değerinin çok üzerinde bir ödeme teklifinde bulunarak güncel parite üzerinden 31 milyar dolarlık teklifte bulundu ve ARM tarafından kabul edildi. Son derecede stratejik bir satın alma olduğu için bir şekilde devlet desteği olur bilinmez ama şirketin kaynak yaratma çabaları da dikkatlerden kaçmıyor. Gelen bilgilere göre SoftBank, Alibaba ve Clash of Clans'in yapımcısı Supercell'deki hisselerini satışa çıkarıyor. 
Son dönemde teknoloji dünyasının en büyük satın almacıları arasında yer alan SoftBank'ın son hamlesi, Japonya'nın geleceği için de pozitif sonuçlar doğurabilir. Bir dönem ciddi bir yarıiletken endüstrisine sahip olan Japon şirketlerin bir kısmı, artan rekabet koşulları çerçevesinde kademeli olarak bu alandan çıkmayı uygun görmüş, farklı firmaların ürünlerine adapte olmuştu. Uzun lafın kısası çok büyük bir haber ve gelecekteki etkilerinin ne olacağını zaman göreceğiz.

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METEHAN88 2 yıl en beğenilen
Para inşaatta kardişim..inşaata para yatırın .
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sadrag 2 yıl
Nasıl bi tost makinası var sizin mutfakta ya.. işlemcili falan. Bizdeki dökme demiri elektrikle ısıtıyo o kadar
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simbolmina 2 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO
Yok mu lan ülkede 31 milyar doları olan ? Bir kaç tane de biz alalım bari.

Reza zerrab, rıza sarraf, rıza zarrap gibi adamlarda vardı ama büyük oyunu gören CIA aldı elimizden bu adamları.
CooL_ROMEOYok mu lan ülkede 31 milyar doları olan ? Bir kaç tane de biz alalım bari.Reza zerrab, rıza sarraf, rıza zarrap gibi...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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atilasat 2 yıl
japonlar alırsa mikrosoftun satın aldığı sirketlere olan şey olur. quallcomm filan yokken japon Nec vardı. japonların kafa 90 larda kaldı. 90 lara kadar domine ettikleri teknolojik liderligin ekmeğini yiyor şuan lakin bir yere kadar. çin ve güney kore japonlardan devraldı bayrağı..
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fthyrr1976fy 2 yıl
çekik gözlüler işini bilir başarılı olamazsa yapar bi harakiri tamam
demekki birilerinde para var ama bizde olmadı kesin
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OverClocK1ng 2 yıl
Bence çok çok iyi oluyor. Zira Japon'lar hem çalışkan adamlar, hem de bir şeyi mümkün olan en iyi şekilde ve kalitede yapmayı biliyorlar.
Bakarsanız Japon arabaları hep çok iyidir.
Mesela panel üretiminde bile çok iyiler. Örneğin IGZO.
Örneğin Carrier klimayı icat etti ama Toshiba "Ben bunu nasıl daha geliştirebilirim" diye Inverter'i icat etti.
Halihazırda olan bir şeyi bile daha iyi hale getirebiliyorlar.
Bu yüzden bence iyi olur...
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paldov 2 yıl
yuzde bir bile ihtimal olamazda, insan genede diyor 78 milyonluk ulkeden 31.4 milyar dolar cikmazmiydi diye.

gerci ciksada paranin acamayacagi kapilardan biri bu sektorler.. yazik..
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sis651 2 yıl
Mr. Jingles
Keşke Intel satın alsa.

Bir cacık olmaz. Zamanında StrongARM lisansı vardı Intel'in, XScale işlemcileri falan vardı çok iyi. Mimariyi geliştirmeye devam edemedi, Marvell'a sattı o da ARM'a döndü tekrar. Atom işlemcileri geliştirmeye başladı Intel, orada da çok başarılı olamadı.
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ataince 2 yıl
Bu satın almayı Çin'den beklerdim Japonya'yı görünce şaşırdım doğrusu.
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Sasaki Kojiro 2 yıl ataince
Emin ol Çin'liler satın almak isterse yarın bile alabilir. Çin'li bir firma 32 milyar dolarlık teklif yapar sonrada Çin'li yetkililerinde İngiliz Devletine baskısı ile satın alır.
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FlyingUnderpants 2 yıl
İleride MediaTek gibi bir çok şirket bu sektörde olacak ve rekabet çoğalacak. Yine de 30 milyar dolar makul gibi gözüküyor.
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GreyParrot 2 yıl
Apple, samsung gibi şirketler neden alma girişiminde bulunmuyor acaba, kendi işlemcilerini lisans bedeli olmadan üretirler, büyük teknoloji transferi olur, kendi istedikleri şekilde çiplere müdahale edebilirler ama.
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Kefelon 2 yıl GreyParrot
GreyParrot

Apple, samsung gibi şirketler neden alma girişiminde bulunmuyor acaba, kendi işlemcilerini lisans bedeli olmadan üretirler, büyük teknoloji transferi olur, kendi istedikleri şekilde çiplere müdahale edebilirler ama.

Hocam ürettikleri çiplerin maliyeti zaten düşük. O çipi üretmek için kullanılan ARM lisanslı teknolojiler ise iyice devede kulak kalıyor. O yüzden böyle boş bir yatırıma girmek istememişlerdir...

Edit: Apple, Samsung açıdından boş bir yatırım. Bir ülke için ciddi bir yatırım değeri var ancak.
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Patren 2 yıl
iphonelara samsunglara zam gelcek
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Mr. Jingles 2 yıl
Keşke Intel satın alsa.
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Sertan-57 2 yıl Mr. Jingles
intel'in Satin Almaya Gucu Yetmez Alsa'da AMD Gibi Olabilir.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
alternatifsiz bir ürün değil !
dahası mimari olarak geleceği teknolojinin ne kadar ileri olduğu ile sınırlı !
1990 ların başında comodor firması çok çok başarılı bir firmaydı !
amiga500 neredeyse piyasada rakibi yoktu ama sonrasını getiremedi
bir çok insanda pahalı mac veya ibm uyumlu pc ler yokken
amiga500 çok çok iyi bir şekilde satıyordu !
ama işin aslı ortada var olan ortak genel teknolojiyi uyumlu bir sistem
bir konu ve konsept olarak satma olayı var
aynı mimariyi apple da mac in atası sistemlerde kullandı !
olay tamamen verimli olmak ve hangi piyasada verimli olacağının pazarlanmasını yapmaktan başka bir şey değil !
A500 diğer ürünlerinde bu kadar başarılı olamadı !
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