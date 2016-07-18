Teknololoji dünyasında son yılların en önemli haberi: ARM satılıyor

Brexit sonrası İngiliz para birimi Pound değer kaybedince yerel şirketlerin endişeleri de tartışılmaya başlanmıştı. Bu konunun ne kadar etkili olduğu henüz bilinmiyor ancak Avrupa'daki en büyük teknoloji şirketi satışı gerçekleşecek gibi görünüyor. Ekonomi ve finans yayıncısı Financial Times'a göre çip tasarımcısı ARM, Japon şirket SoftBank'a satılıyor.

ARM'ın tasarladığı işlemciler bugün başta akıllı telefonlar olmak üzere mutfağımızdaki tost makinesinden bindiğimiz otomobillere kadar oldukça geniş bir alanda kullanılıyor. Milyarlarca ARM tabanlı işlemcinin aktif olarak kullanıldığı günümüzde, adeta rakipsiz olan şirketin, IoT yani nesnelerin interneti ile daha da büyümesi bekleniyor.

Doğrudan son kullanıcıya satışı olmayan, geliştirdiği çip tasarımları Apple, Qualcomm ve Samsung gibi binlerce müşterisine lisanslayan ve satılan her cihazdan, içindeki çip için bedel alan şirket, devasa pazar payına sahip olmasına karşın, rakipleri kadar büyük bir ticari varlık değil. Karmaşık bir açıklaması olsa da bunda özellikle iş yapış modelinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Japon telekom grubu SoftBank ise son yıllarda yaptığı satın almalarla gündeme geliyor. Yakın geçmişte Amerika'nın GSM operatörlerinden Sprint'i bünyesine katan şirket, telekom harici medya gibi çeşitli alanlarda da faaliyet gösteriyor ve Yahoo Japonya gibi iştirakleri de bulunuyor. Özellikle nesnelerin internetine güvenen şirket, son dönemdeki mali performansıyla beklentilerin altında kalsa da kendisi için en büyük satın almayı yapmaktan geri kalmıyor.

Financial Times'ın haberine göre SoftBank, hisse başına piyasa değerinin çok üzerinde bir ödeme teklifinde bulunarak güncel parite üzerinden 31 milyar dolarlık teklifte bulundu ve ARM tarafından kabul edildi. Son derecede stratejik bir satın alma olduğu için bir şekilde devlet desteği olur bilinmez ama şirketin kaynak yaratma çabaları da dikkatlerden kaçmıyor. Gelen bilgilere göre SoftBank, Alibaba ve Clash of Clans'in yapımcısı Supercell'deki hisselerini satışa çıkarıyor.

Son dönemde teknoloji dünyasının en büyük satın almacıları arasında yer alan SoftBank'ın son hamlesi, Japonya'nın geleceği için de pozitif sonuçlar doğurabilir. Bir dönem ciddi bir yarıiletken endüstrisine sahip olan Japon şirketlerin bir kısmı, artan rekabet koşulları çerçevesinde kademeli olarak bu alandan çıkmayı uygun görmüş, farklı firmaların ürünlerine adapte olmuştu. Uzun lafın kısası çok büyük bir haber ve gelecekteki etkilerinin ne olacağını zaman göreceğiz.