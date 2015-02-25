Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Telefonların batarya tüketim davranışları ile konum tespiti yapmak mümkün

4 yıl
1,4b
1
4
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Telefonların batarya tüketim davranışları ile konum tespiti yapmak mümkün

Bugün bir mobil cihazda konum tespiti yapabilmek yerelleştirilmiş reklamlar ve öneriler sunmak adına firmalar için büyük önem taşıyor. Mobil cihazlarda GPS, WiFi, hücresel bağlantı ve hatta Bluetooth bağlantıları üzerinden konum tespiti yapabilmek mümkün. Şimdi bunların arasına batarya da katılıyor.
ABD ve İsrailli araştırmacılar, telefonların batarya tüketimini takip ederek kullanıcının hareketlerini ve güzergahını anlamaının bir yolunu bulduklarını belirtiyor. Tabi bu sadece deneysel bir çalışma ve en azından şimdilik yaygın şekilde kullanma imkanı bulunmuyor.
Ekip PowerSpy adı verilen bir teknik kullanarak batarya davranışlarını analiz ediyor. Bir telefon bağlı olduğu baz istasyonundan uzaklaştığında daha fazla güç tüketme eğilimindedir. Çünkü sürekli bağlantısını korumak için güç harcar. Ayrıca bir binaya veya etrafı çevrili alanlara girdiğinizde de belirli bir miktar daha fazla güç harcanır. PowerSpy tekniği bu temel üzerinde çalışıyor.
Tekneknik bataryanın hangi zamanlarda daha fazla enerji harcadığını tespit ederek, bölge baz istasyonu uzaklığına göre çeşitli hesaplamalar yapıyor. Ekip şimdiye kadar bu teknikle yüzde 90 tahmin doğruluğuna ulaştıklarını belirtiyor. Teknik ayrıca gelen çağrı veya oyun oynama gibi batarya tüketimini adeta zıplatan olayları da ayrıştırabiliyor.
Teknik karmaşık algoritmalar ile doğruluk oranı yüksek tahminler yapabiliyor ancak arka planda bazı olmazsa olmazlar var. Bunlardan birisi tahmin yapılacak bölgenin baz istasyonları ile birlikte haritasının olması. Diğeri ise daha önce alternatif güzergahlarda seyahat edilerek güç kullanım şeklinin kaydedilmesi. Aksi takdirde analizin bir anlamı kalmıyor. Tabi bir anda onlarca uygulamanın bataryaya yüklenmesi de karmaşaya sebebiyet verebiliyor.
Ekip şu anda bu dezavantajları gidermenin yollarını arıyor. Ancak hatırlatmak gerek ki PowerSpy bazı açıkları kullanarak bu tür hesaplamaları yapabiliyor. Üreticiler ve yazılım geliştiriciler bataryadan bilgi edinebilme konusunda kısıtlama getirirse ekip başka bir yol bulmak zorunda kalabilir.



http://www.wired.com/2015/02/powerspy-phone-tracking/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Gps gibi bir nimet varken bence gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
bundan sonra programlarda batarya izni görünce aklıma bu haber gelecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9unkarekoku 4 yıl
Tüh yakalandık desene. Tamamen deşifre olduk. Çok gizli olduğum için sadece donanimhaberin yüksek güvenlikli sunucularında barındırılan sunuculara bağlanıyordum ama... Hay bin kunduz!
Şaka bi yana güzel gelişme bence. Hangi teknoloji ve yenilik eninde sonunda (hatta bazen başında) kötüye kullanılmıyor ki? Ama işte kullananlar da bunu göze alarak yüklüyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 yıl
Telefona herhangi bir uygulama yüklemeden sonradan takılan casus batarya sizi ele verebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Apple, otomobil hazırlığında: iCar Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey! 4 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 25 Şubat 2015 4 yıl icam ile webcam'inizi güvenlik kamerasına dönüştürün. "icam inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim