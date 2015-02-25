Telefonların batarya tüketim davranışları ile konum tespiti yapmak mümkün





Bugün bir mobil cihazda konum tespiti yapabilmek yerelleştirilmiş reklamlar ve öneriler sunmak adına firmalar için büyük önem taşıyor. Mobil cihazlarda GPS, WiFi, hücresel bağlantı ve hatta Bluetooth bağlantıları üzerinden konum tespiti yapabilmek mümkün. Şimdi bunların arasına batarya da katılıyor.

ABD ve İsrailli araştırmacılar, telefonların batarya tüketimini takip ederek kullanıcının hareketlerini ve güzergahını anlamaının bir yolunu bulduklarını belirtiyor. Tabi bu sadece deneysel bir çalışma ve en azından şimdilik yaygın şekilde kullanma imkanı bulunmuyor.

Ekip PowerSpy adı verilen bir teknik kullanarak batarya davranışlarını analiz ediyor. Bir telefon bağlı olduğu baz istasyonundan uzaklaştığında daha fazla güç tüketme eğilimindedir. Çünkü sürekli bağlantısını korumak için güç harcar. Ayrıca bir binaya veya etrafı çevrili alanlara girdiğinizde de belirli bir miktar daha fazla güç harcanır. PowerSpy tekniği bu temel üzerinde çalışıyor.

Tekneknik bataryanın hangi zamanlarda daha fazla enerji harcadığını tespit ederek, bölge baz istasyonu uzaklığına göre çeşitli hesaplamalar yapıyor. Ekip şimdiye kadar bu teknikle yüzde 90 tahmin doğruluğuna ulaştıklarını belirtiyor. Teknik ayrıca gelen çağrı veya oyun oynama gibi batarya tüketimini adeta zıplatan olayları da ayrıştırabiliyor.

Teknik karmaşık algoritmalar ile doğruluk oranı yüksek tahminler yapabiliyor ancak arka planda bazı olmazsa olmazlar var. Bunlardan birisi tahmin yapılacak bölgenin baz istasyonları ile birlikte haritasının olması. Diğeri ise daha önce alternatif güzergahlarda seyahat edilerek güç kullanım şeklinin kaydedilmesi. Aksi takdirde analizin bir anlamı kalmıyor. Tabi bir anda onlarca uygulamanın bataryaya yüklenmesi de karmaşaya sebebiyet verebiliyor.

Ekip şu anda bu dezavantajları gidermenin yollarını arıyor. Ancak hatırlatmak gerek ki PowerSpy bazı açıkları kullanarak bu tür hesaplamaları yapabiliyor. Üreticiler ve yazılım geliştiriciler bataryadan bilgi edinebilme konusunda kısıtlama getirirse ekip başka bir yol bulmak zorunda kalabilir.









http://www.wired.com/2015/02/powerspy-phone-tracking/