Telefonların radyasyon oranları açıklandı, Samsung en iyisi

Akıllı telefon satın alırken genelde bütçemize göre hareket ediyoruz. Yüksek fiyata en iyisini sunanlar, en uygun fiyata en iyisini sunanlar veya en düşük fiyata tatmin edici tecrübe sunanlar tercih sebeplerimiz arasında. Bununla birlikte telefonların yaydığı radyasyon oranları pek dikkatimizi çekmiyor.

SAR değerleri nasıl?

Telefonun yaydığı radyasyon veya SAR olarak da bildiğimiz bu değerleri satın alım esnasında bilemiyoruz. Daha çok araştırma kurumlarının veya uzman firmaların yaptığı incelemeler sonucunda haberimiz oluyor.

Alman Radyasyon Koruma Ofisi tarafından hazırlanan yeni bir rapor günümüz akıllı telefonlarının yaydığı radyasyon oranlarını yani SAR değerlerini ortaya koymuş. 10 Aralık 2018 tarihiyle hazırlanan rapor kulağa tutulduğunda telefonun kilogram başına yaydığı watt olarak hesaplanmış.

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Listenin şampiyonu Samsung Galaxy Note 8 ve ZTE Axon Elite olmuş. Her ikisi de 0.17W değere sahip. Genel anlamda ise Samsung en iyisi diyebiliriz. Samsung’un listedeki telefonları hep 0.3W altında kalıyor. Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, S8+, S9+ amiral gemileri telefonları yanında Galaxy J6+ ve J4+ modelleri listede. LG ve Motorola telefonları da yine bu listede.

1 ve üzeri yoğun radyasyon yayan telefonlar listesinde ise lider Xiaomi Mi A1 durumunda ve 1.75 gibi yüksek bir değere sahip. Fiyat-performans ürünü olması nedeniyle çok tercih edilen telefonun SAR değeri ne yazık ki aynı oranda kötü.

En yüksek değer listesine baktığımız zaman Redmi Note 5, Mi Mix 3, Mi Max 3 modellerini görüyoruz. OnePlus 5 ve OnePlus 6 serileri de listede. Bu iki Çinli firmanın toplamda 8 model ile listenin yarısını kaplamış durumda. Bu modeller de genelde en çok tercih edilenler arasında. Apple, Google ve HTC de ikişer modelle listede.

Listede net bir ayrım yapmak zor yani tüm amiral gemileri veya tüm fiyat-performans telefonları diyemiyoruz. Bununla birlikte Xiaomi ve OnePlus markalarının sicili biraz kötü diyebiliriz. Samsung, Motorola ve LG ise bu konuda oldukça başarılı durumda.

Listede herhangi bir Huawei telefonuna yer verilmemiş. Son dönemde ABD ve AB ile yaşanan sürtüşmenin bunda etkisi var mı bilemiyoruz.