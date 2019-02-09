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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Telefonların radyasyon oranları açıklandı, Samsung en iyisi

Bugün farklı kriterler üzerinden değerlendirerek satın aldığımız akıllı telefonların SAR değerlerini biliyor muyuz? Almanya bir liste yaptı ve şaşırtıcı sonuçlar çıktı.
3 ay
13b
1
93
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon satın alırken genelde bütçemize göre hareket ediyoruz. Yüksek fiyata en iyisini sunanlar, en uygun fiyata en iyisini sunanlar veya en düşük fiyata tatmin edici tecrübe sunanlar tercih sebeplerimiz arasında. Bununla birlikte telefonların yaydığı radyasyon oranları pek dikkatimizi çekmiyor.

SAR değerleri nasıl?

Telefonun yaydığı radyasyon veya SAR olarak da bildiğimiz bu değerleri satın alım esnasında bilemiyoruz. Daha çok araştırma kurumlarının veya uzman firmaların yaptığı incelemeler sonucunda haberimiz oluyor.

Alman Radyasyon Koruma Ofisi tarafından hazırlanan yeni bir rapor günümüz akıllı telefonlarının yaydığı radyasyon oranlarını yani SAR değerlerini ortaya koymuş. 10 Aralık 2018 tarihiyle hazırlanan rapor kulağa tutulduğunda telefonun kilogram başına yaydığı watt olarak hesaplanmış.

Ayrıca Bkz. "Kullanıcı sayısı pek artmayan Twitter gelirlerini arttırmayı başardı"

Listenin şampiyonu Samsung Galaxy Note 8 ve ZTE Axon Elite olmuş. Her ikisi de 0.17W değere sahip. Genel anlamda ise Samsung en iyisi diyebiliriz. Samsung’un listedeki telefonları hep 0.3W altında kalıyor. Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, S8+, S9+ amiral gemileri telefonları yanında Galaxy J6+ ve J4+ modelleri listede. LG ve Motorola telefonları da yine bu listede.

1 ve üzeri yoğun radyasyon yayan telefonlar listesinde ise lider Xiaomi Mi A1 durumunda ve 1.75 gibi yüksek bir değere sahip. Fiyat-performans ürünü olması nedeniyle çok tercih edilen telefonun SAR değeri ne yazık ki aynı oranda kötü.

En yüksek değer listesine baktığımız zaman Redmi Note 5, Mi Mix 3, Mi Max 3 modellerini görüyoruz. OnePlus 5 ve OnePlus 6 serileri de listede. Bu iki Çinli firmanın toplamda 8 model ile listenin yarısını kaplamış durumda. Bu modeller de genelde en çok tercih edilenler arasında. Apple, Google ve HTC de ikişer modelle listede.

Listede net bir ayrım yapmak zor yani tüm amiral gemileri veya tüm fiyat-performans telefonları diyemiyoruz. Bununla birlikte Xiaomi ve OnePlus markalarının sicili biraz kötü diyebiliriz. Samsung, Motorola ve LG ise bu konuda oldukça başarılı durumda.

Listede herhangi bir Huawei telefonuna yer verilmemiş. Son dönemde ABD ve AB ile yaşanan sürtüşmenin bunda etkisi var mı bilemiyoruz.

 

https://www.phonearena.com/news/Lists-show-which-phones-release-the-most-and-least-radiation_id113535 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 3 ay en beğenilen
SARo"Mi" 😂😂😂
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Tlg3 3 ay
Iphone alanlar kanser :D
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Xiaomiseverim 3 ay hesenozbek
Ya nasıl yanlış anlaşılmasın Allah aşkına sar değerinin gerçek anlamda kanıtlanmış olarak vücutta kötü etkiler yarattığına dair kesin bir şey yok. Senin vücudunda nasıl bir sorun var bilmiyorum ama ya denk geliyor ya da psikolojik olarak bir takıntın var.
Ha ismimden yanlış anlaşılmasın çok büyük bir fanı değilim f/p ürünlerinden dolayı öyle Bi gazla almıştım ismi LG kullanıyorum bu değerlerden sonra da xiaomi iyice gözümden düştü gerçi listede olmasa da LG ve Samsungun da çoğu telefonu bu değerlerde liste oldukça yanlı yapılmış 5 dakikalık araştırmayla bulunacak değerler bunlar da niyeyse haber yapılmış
Ya nasıl yanlış anlaşılmasın Allah aşkına sar değerinin gerçek anlamda kanıtlanmış olarak vücutta kötü etkiler yarattığına dair kesin bir şey yok. Senin vücudu...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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Fashionality 2 ay
sonuc olarak iPhone hem fiyatiyla hem de radyasyon oraniyla kanser eder
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DPLALİ 2 ay
3310 sar değeri: 00000001
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DH Misafiri 3 ay
anca apple bobreği verin xs max 13.500 s9plus 4000 tl ye var
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eminim1 3 ay
Şimdilik eski telim S6 edge plus ama bakıcam yine yeni modellere inşallah
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DH Misafiri 3 ay
Samsung mu en iyisi??????
Bedava versen kullanmam??
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DH Misafiri 3 ay
Çoğu kişi geçerliliği ve güvenirliği belli olmayan okuduğu birkaç yazıdan edindiği bilgiyle burda konunun uzmanıymış gibi yorumlar bulunmuş.
Cem yılmaz'ın dediği gibi bizim ülkede bilmiyorum diye bir kelime yok :-D
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CWaRRioR 3 ay
Listede olmayan telefonları linkten kontrol edebilirsiniz: bfs.de/...
Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ölçüm mesafesi. Kimi telefonlar daha uzak mesafeden ölçüldüklerinden SAR değerleri daha az çıkmış.
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TearsForFears 3 ay
Yıllardan beri samsung bu konuda en düşük sar değerini sunuyordu. Telefon sürekli cebimizde yanımızda çantamızda hatta gece yatarken yastığımızın altında. Bu yüzden sar değeri telefon alırken kesinlikle ilk tercih olmalı. Bilmem kaç cigolayt rami kaç çekirdek işlemcisi sağlıktan önemli değil. Bazılarıda çıkmış kanıtlanmış bir şey yok diyor. Radyasyon değerinin yüksekliği kanıtlanmış, senin vücüduna giren radyasyon değeri kanıtlanmış.
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hopeyoung 3 ay
Bu Sar konusu daha çok su bulandırır. LG kullanıcısıyım. El kitabında "Falanca değerlere göre uygundur ama telefonu 5mm'den daha fazla yaklaştırmayın kendinize." diyor. Bu denklem anca 10 yıl sonra çözülür.
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cumur 3 ay hopeyoung
zaten bu tarz makaleler ve deneyler 3-5 yılda çözülemez, sigaranın kalp sağlığı üzerindeki etkilerinin kanıtlanması 15-20 yıl sürdü sonra kabul gördü burada ki arkadaşların anlamadığı olay bu, alzheimer erken bunama sinirlilik unutkanlık vs. bu konular şu an araştırılıyor beyinsel olayları etkilediği konusunda tezler var bakın kanser demiyorum
ileride tam olarak göreceğiz belki bizim ömrümüz yetmez orası ayrı tabi
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Spider_hip 3 ay
Yazık be, ayfoncular hiç bir şeyi kabullenemiyor. Ben apple ın yerinde olsam dayarım bunlara sar10. Vallahi müstehak. Keşke bir çalışma yapılsa :D Bu ayfoncular Samsungculardan kaç sene önce ölecek bakalım :D
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