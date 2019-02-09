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Kullanıcı sayısı pek artmayan Twitter gelirlerini arttırmayı başardı

Kullanıcı sayısını arttıramayan Twitter gelirlerini arttırmanın yolunu buldu. Günlük kitlesini iyi kullanan Twitter önemli sponsorluk anlaşmaları ile büyük gelir elde etti.
3 ay
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağ pazarında Instagram ve Facebook gibi rakiplerinden yoğun bir baskı gören Twitter uzun süredir kullanıcı sayısını arttırmakta sıkıntı yaşıyor. Şirket bununla birlikte istikrarlı bir gelir politikası oluşturmuş durumda.

İstikrar yakalandı

Geçen yıl son çeyrek raporlarına göre firmanın aylık aktif kullanıcı sayısı 326 milyondan 321 milyona geriledi. Günlük kullanıcı sayısı ise 124 milyondan 126 milyona çıktı. Firma resmi uygulamalarından giriş yapan günlük kullanıcı sayısını veriyor ve bunu para kazanabildiği kitle olarak tanımlıyor. Bundan sonra firma aylık kullanıcı sayısını vermeyecek.

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Kullanıcı sayısında büyük artış olmamasına rağmen firma 909 milyon dolar civarında gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 24 artış yaşadı. Net gelir ise 255 milyon dolar ile yüzde 28 civarında yükseliş gördü.

Yıl bazında Twitter’ın elde ettiği toplam gelir 3 milyar dolar civarında gerçekleşti ve yüzde 30 artış gösterdi. Faaliyet karı ise 453 milyon dolar ile yüzde 15 arttı. Önceki dönemlere göre firmanın istikrarlı bir kar artışı yakaladığı belirtiliyor.

Twitter’ın reklam ve sponsorluk politikaları meyvesini vermiş gibi görünüyor. 2018 yılında Activision ve Adidas gibi pek çok marka ile önemli reklam anlaşmaları imzalandı. Pek çok önemli etkinlikte canlı yayın yapan ve böylece sponsor desteği arttıran Twitter önümüzdeki dönemde de bunu uygulamaya devam edecek.

 

https://www.androidpolice.com/2019/02/07/twitter-shares-its-daily-user-count-for-the-first-time-in-q4-results/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
subaortik 3 ay
Instagram ve facebook kullanıcı kitlesine sahip olacaksa eğer artmasın böyle iyi
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QuexSeeL 3 ay
Ne kadar dolandırıcı varsa bankayım ayağına Twitter da reklam verir oldu ondan olabilir.
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