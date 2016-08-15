Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) resmen kapatıldı

Buna göre başta yasal dinleme sürecinin yönetimi noktasında yetkili olan Bilgi Sistemleri Dairesi, dinleme kararlarını alan mahkemelerle süreci yöneten Hukuk Dairesi, dinleme alt yapısı için gerekli teknik ayrıntılardan sorumlu Teknik İşletme Dairesi ve dinleme için ihtiyaç duyulan teçhizatın temin edilmesinden sorumlu İdari Daire Başkanlığı artık BTK tarafından yönetilecek.Ayrıca Bkz. "İthal ürünler için yeni dönem: enerji verimliliği denetlenecek"
Güvenli internet ve gerekli görüldüğü durumlarda internetteki engellemeler noktasında da yetkilendirilen TİB’in tüm görevlerini artık BTK üstlenecek. Daha önceki yapılanmaya göre bünyesinde Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan birer temsilci bulunan TİB’in yeni yapılanmasında nasıl bir yol izleneceği henüz netlik kazanmış değil.
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Ya tamam fetö varda iyice suyunu çıkardı sizin gibiler cadı avına döndü önünüze gelene fetö diyonuz.