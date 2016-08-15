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Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) resmen kapatıldı

Bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu’nda görüşülen 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile TİB resmen kapanıyor. Peki kurumun yetkileri kime devrediliyor? Süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar:
2 yıl
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Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) resmen kapatıldı
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17 – 25 Aralık sürecinde ortaya çıkan yasa dışı dinleme iddiaları nedeni ile tepkilerin yoğunlaştığı kurumların başında gelen Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı (TİB), bugün görüşülen 671 sayılı KHK ile resmen kapanıyor. KHK’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecek olan karara göre kurum yetkilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) devrediyor.

Buna göre başta yasal dinleme sürecinin yönetimi noktasında yetkili olan Bilgi Sistemleri Dairesi, dinleme kararlarını alan mahkemelerle süreci yöneten Hukuk Dairesi, dinleme alt yapısı için gerekli teknik ayrıntılardan sorumlu Teknik İşletme Dairesi ve dinleme için ihtiyaç duyulan teçhizatın temin edilmesinden sorumlu İdari Daire Başkanlığı artık BTK tarafından yönetilecek.

Ayrıca Bkz. "İthal ürünler için yeni dönem: enerji verimliliği denetlenecek"

Güvenli internet ve gerekli görüldüğü durumlarda internetteki engellemeler noktasında da yetkilendirilen TİB’in tüm görevlerini artık BTK üstlenecek. Daha önceki yapılanmaya göre bünyesinde Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan birer temsilci bulunan TİB’in yeni yapılanmasında nasıl bir yol izleneceği henüz netlik kazanmış değil.

Bu arada yasa dışı dinleme olaylarından sonra TİB binasında yapılan incelemelerde binaya giren - çıkan kablo sisteminin karmaşası ve bundan kaynaklı güvenlik endişesi ile TİB binasının kullanımından da vazgeçilmişti.

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Guhong01 2 yıl en beğenilen
Öyle bir bakanlık mı varmış ilk defa duydum... Ülkede telekomünikasyon konusunda ciddi sıkıntılar var. Her ay evi dolandırıcılar arıyor, cep telefonlarından arıyorlar, bunları nasıl oluyor da bulup ele geçiremiyorlar, bitmez kuyu gibiler. Akk desen bir türlü, altyapı desen bir türlü, telekomünikasyon ile ilgilenen birimlere hakiki bir adamın gelmesi lazım. Her şeyden önemlisi de devletin artık fikirlerinin değişmesi lazım, şirket öncelikli değil halk öncelikli davranmaları lazım, bu hükümet zengini daha zengin fakiri daha fakir yapıyor
Öyle bir bakanlık mı varmış ilk defa duydum... Ülkede telekomünikasyon konusunda ciddi sıkıntılar var. Her ay evi dolandırıcılar arıyor, cep telefonlarından arı...
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Virinom 2 yıl
Adamlar daha hangi kablo nereye gidiyor onu bilmiyor ülkeden nasıl haberleri olsun.
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NinovaAir 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
Adi FETÖ'cülerin yuvası olmuş demek ki. Fettuşi'yi takip edenlerin.

Ya tamam fetö varda iyice suyunu çıkardı sizin gibiler cadı avına döndü önünüze gelene fetö diyonuz.
V4LKyRAdi FETÖ'cülerin yuvası olmuş demek ki. Fettuşi'yi takip edenlerin.Ya tamam fetö varda iyice suyunu çıkardı sizin gibile...
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atilasat 2 yıl
ülkeyi komple kapatın da kurtulak
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fthkn 2 yıl
Demokrasi nöbeti tutuyorlar ama ülke antidemokratik Ve 1980 darbesiyle anayasaya girmiş KHK kavramı ile yönetiliyor. O kadar acıklı o kadar ironik bir ülke ki bura acıyorum sadece. Kendime daha çok acıyorum. Çünkü seçmedim ben bu ülkede doğmayı. Her dakika seni aptal yerine koyan bir devlet yönetimi. Doğduğun günden üniversiteyi bitirdiğin güne kadar aptal yerine konuyorsun. Artık aptal olmak istemiyorum dediğinde de işsiz şaşkın bir biçimde ortada kalıyorsun.
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x2yk 2 yıl
Yorumlara bak hele hepsi komedi.. Çok bilenler topluluğu ama yazdıkları mesajın forumdan ileri gidememesi komediyi kanıtlamış oluyor.. Biri abim TİB 'de mühendis der ama daha maaşını bilmez orada olsa abin çatır çatır bilirsin her şeyi diğer birine bakıyorum MİT 'ten bile daha fazla bir bilgiye sahip gibi orada burada okuduğu bilgi kirliliği ile hükümete vuracak ya lafı allayıp pullayıp o bakın ben yazarım mantığıyla nefes alıyor maalesef..
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huntedman 2 yıl
Türkiye'de şu anda yapılan iş sermayenin el değişmesidir, gerisi milleti oyalamak.
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SeKSandDoRT 2 yıl

btk ne ki tib ne olsun ! btk da abim mühendis, ne zaman sorsam mekik dokur gibi işe gidip geliyor sadece, başka söylediği farklı hiçbir şey yok, hep aynı şeyi söyler, 5000 liradan az almadığına da eminim, değirmen dönüyor mu dönüyor, kazan kaynıyor mu kaynıyor, yeter. gerisine karışma çalışan düzeni bozma felsefe bu
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aycibin 2 yıl
dinleme yasal olsa nolur olmasa nolur.sonuca bak,konuşulanlar gerçekti.millet duyacagini duydu.turkiye'de yargı bağımsızlığı resmen bitmiş,yasama yürütme yargi iç içe girmiştir
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gs09gs09 2 yıl
Bu ulkede hangi kurum isini yapiyor allahini seviyosan ya 1 tane goster oda maliyedir is paraya gelince iyi aliyolar :))
Adalet denilen insan haklari denilen tuketici haklari denilen hic bir sey ulkemizde mevcut degildir nasil degildir kanunlarda var ama uygulaniyormu hayir disarda adami vuruyosun aa bakmisin 3 gun sonra adam gene disarda bi ayipli urun alirsin ayni bok o hakem heyeti bu hakem heti o mahkeme bu mahkeme turla dur isin gcucun yok sonra firmalara yaptirim diye biseyde yok ama is fakirin fukaranin ekmegine gelince vergisinden tut bilmem nesine kadar tik diye alirlar hastane yaptik hizmet veriyoz lan ne hizmeti veriyosun ya kurtler suriyeliler dolusmus icerisi les gibi kokuyor lagimdan farki yok doktorlara allah sabir versin ben cinnet geciririm 40 yilda vi hastamiz oldu gittik rezalet.sonra iletisim kimse bana neval okumasin yemin ediyorum iletisimle ilgilenen bakanlarin bir boktan caktigi yok onune bilgisayar koysan mal mal bakicaklar bu ne diye teknolojinin t sini bilmiorlar ama bakanligi yonetiyo onune ne konursa onu okuyo ;)) sonra imamlar tamam kardesim bu ulkeye imamda lazimda bos bos aksama kadar oturuyolar bende kildiririm camide namazi 6 milyar lira odenek nedir bide bi ton her cami cikisi o camiye yardim bu camiye yardim o odenek nereye gidiyor.ve hala sacma sapan vergiler alinmasi insablari canindan bezdirdi yedigim ictigin seyi devletle beraber yiyom iciyom gibi gelio hep bi yancim var gibi sonra bu asker polisin basina komutan amir diye atadiginiz adamlar afedersiniz ama bunlar bir sikten cakmiyor yada rusvet yiyorlar hergun sehit haberi gormekten biktim artik ordakilerinde bi anasi babasi var yazik ulan ...daha devan etmek istemiyorum yazdikca sinirim yukseliyor hele opartilerin basindaki adamlar bu kadar geri zekali olunurmu secilipde konmus gibiler mk hic birine oy veresim gelmiyor 1300 lira maasa gelmiyom bile 1300 lira maasla bir iste calismiyicamda issizim suanda zaten 1300 lira benim isimi gormuyor malesef allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin memleketin haline bak bide fetosu bilmem nesi cikti elimizdekiler yetmiomus gibi
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Public_Enemy 2 yıl
Yönetmeyi beceremiyorlar, kendi elleri ile terörist dolduruyorlar sonrada kapatalım kurtulalım diyorlar, mantığa bak mantığa!
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kadirirdem 2 yıl
bu iyi oldu...
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deoksiriboz1001 2 yıl
ismi değişti sadece. faaliyetlerine aynen devam edecek
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