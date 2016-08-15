Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) resmen kapatıldı

Tam Boyutta Gör



17 – 25 Aralık sürecinde ortaya çıkan yasa dışı dinleme iddiaları nedeni ile tepkilerin yoğunlaştığı kurumların başında gelen Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı (TİB), bugün görüşülen 671 sayılı KHK ile resmen kapanıyor. KHK’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecek olan karara göre kurum yetkilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) devrediyor.

Buna göre başta yasal dinleme sürecinin yönetimi noktasında yetkili olan Bilgi Sistemleri Dairesi, dinleme kararlarını alan mahkemelerle süreci yöneten Hukuk Dairesi, dinleme alt yapısı için gerekli teknik ayrıntılardan sorumlu Teknik İşletme Dairesi ve dinleme için ihtiyaç duyulan teçhizatın temin edilmesinden sorumlu İdari Daire Başkanlığı artık BTK tarafından yönetilecek.

Ayrıca Bkz.

"İthal ürünler için yeni dönem: enerji verimliliği denetlenecek"

Güvenli internet ve gerekli görüldüğü durumlarda internetteki engellemeler noktasında da yetkilendirilen TİB’in tüm görevlerini artık BTK üstlenecek. Daha önceki yapılanmaya göre bünyesinde Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan birer temsilci bulunan TİB’in yeni yapılanmasında nasıl bir yol izleneceği henüz netlik kazanmış değil.

Bu arada yasa dışı dinleme olaylarından sonra TİB binasında yapılan incelemelerde binaya giren - çıkan kablo sisteminin karmaşası ve bundan kaynaklı güvenlik endişesi ile TİB binasının kullanımından da vazgeçilmişti.