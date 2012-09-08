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''Temple Run: Brave'' Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
1
12
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Endless Runner türünün en başarılı örnekleri arasında yer alan Temple Run'ın geliştiricisi Imangi Studios ve Walt Disney'in iş birliği ile geliştirilen ''Temple Run: Brave'' Appstore'da kısa süreliğine ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.

Disney'in animasyon filmi Brave için özel olarak hazılanan Temple Run: Brave'de İskoç kralının özgürlüğüne düşkün, okçuluk meraklısı kızı Merinda'yı kontrol ediyoruz. Temple Run'ın genel koşu dinamiklerinin korunduğu oyunda atlamanın, eğilmenin, sağa ve sola dönmenin yanı sıra, yol üzerindeki hedefleri vurarak, okçuluk hünerlerimizi sergiliyoruz. Orijinal Temple Run oyununun devam niteliğinde olmayan yapımda tapınak yaratıklarından kaçmak yerine son derece sinirli bir ayıdan kaçıyoruz. Temple Run'dan alışıla gelen oyun içeriklerinin de yer aldığı Brave'de animasyon filminde de yer alan lisanslı karakterler de yer alıyor.

Kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunulan Temple Run: Brave'e Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz
http://itunes.apple.com/tr/app/temple-run/id420009108?l=tr&mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Teple. Run
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kungfukid 6 yıl
ben beğenmedim
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FullHD 7 yıl
Tanınmamış bir firma temple run i mükemmel yapmıştı
Koskoca disney lisanslı oyuna bak!!
İndirdiğiniz mb. Lara yazık
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LKLC 7 yıl
ipad e indirdim, normali daha güzelmiş. iyiki almamışım.
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The Catalyst 7 yıl
beş para etmeyecek bir oyun. paralıyken kesinlikle indirmemem lazımdı. iade olayını geç öğrenmem kötü oldu.

hazır ücretsizken merakını gidermek isteyen indirsin ama ilk oyunun güzelliği yok.
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O.Beverly 7 yıl
Yeni surumde oyun bittiginde kaybolmayan siyah ekran sorununu cozmusler, yildizlar da artmis App Store da, iyi olmus, fakat yine de ilki kadar iyi degil
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trsinapsis 7 yıl
İlki çok daha güzeldi. Zaten bu da promosyon oyunu. Yani Brave isimli animasyonun tanıtımı için yapılan bir oyun.
Bu tarz yapımlardan fazla bir şey beklememek lazım.
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bydemirci 7 yıl
temple run daha iyi kesinlikle, bi de 4s kullanıyorum bu oyunda telefon ısınıyor baya böle de bi sorun. Ben beğenmedim
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mesona 7 yıl
Oyun güncellemelerle berbat hale geldi. 1.1.5 sürümünde algılama sorunu sorunu var. Saga sola donmuyor, ziplamiyor vs
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ShineOnYouCrazyDiamond 7 yıl
indirmeyin yazık günah böyle saçma bi oyuna değmez.
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