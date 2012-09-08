''Temple Run: Brave'' Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında

Haber Editörü
Endless Runner türünün en başarılı örnekleri arasında yer alan Temple Run'ın geliştiricisi Imangi Studios ve Walt Disney'in iş birliği ile geliştirilen ''Temple Run: Brave'' Appstore'da kısa süreliğine ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.
Disney'in animasyon filmi Brave için özel olarak hazılanan Temple Run: Brave'de İskoç kralının özgürlüğüne düşkün, okçuluk meraklısı kızı Merinda'yı kontrol ediyoruz. Temple Run'ın genel koşu dinamiklerinin korunduğu oyunda atlamanın, eğilmenin, sağa ve sola dönmenin yanı sıra, yol üzerindeki hedefleri vurarak, okçuluk hünerlerimizi sergiliyoruz. Orijinal Temple Run oyununun devam niteliğinde olmayan yapımda tapınak yaratıklarından kaçmak yerine son derece sinirli bir ayıdan kaçıyoruz. Temple Run'dan alışıla gelen oyun içeriklerinin de yer aldığı Brave'de animasyon filminde de yer alan lisanslı karakterler de yer alıyor.
Kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunulan Temple Run: Brave'e Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.
http://itunes.apple.com/tr/app/temple-run/id420009108?l=tr&mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Koskoca disney lisanslı oyuna bak!!
İndirdiğiniz mb. Lara yazık
hazır ücretsizken merakını gidermek isteyen indirsin ama ilk oyunun güzelliği yok.
Bu tarz yapımlardan fazla bir şey beklememek lazım.