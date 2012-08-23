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Tencent ve TCL'den 26 inçlik Android TV

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,8b
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10
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde tablet, medya oynatıcı ve akıllı telefonlarda karşımıza çıkan Android işletim sistemini yıl başından bu yana daha büyük ekranlarda da görmekteyiz. Çin'de 26 inçlik Android işletim sistemi yeni bir akıllı televizyonun tanıtımı yapıldı.

Ice Screen adı verilen model Smart TV kategorisinde ve dokunmatik ekran, batarya gibi özellikleri bulunmuyor. Bu bakımdan bir hepsi-bir-arada PC veya bir tablet tarzında kullanım alanı bulunmuyor. Ancak yatay ve dikey kullanılabiliyor.

Ürünün ağırlığı 4kg. Çift çekirdekli Cortex-A9 işlemci, Mali-400 grafik birimi, OpenGL ES 2.0 desteği,1080p video oynatma, 1366 x 768 piksellik çözünürlük, 4GB RAM, 32GB'a kadar hafıza kartı desteği, 2 USB 2.0 portu, HDMI 1.4a arabirimi, 3.5mm kulaklık girişi, Android 4.0 işletim sistemi, Android 2.2 ve üzeri cihazlarda uyumlu uygulama ile uzaktan kumanda edebilme, WiFi, DLNA şeklinde özelliklere modelde yer verilmiş. 

Genelde bu tür konfigürasyonlarda 1GB RAM'e yer verildiği için listede belirtilen 4GB RAM bellek mi yoksa yanlışlıkla depolama kapasitesi mi yazıldı bilinmiyor.

Ice Screen ile bir Androidli cihaz ile yapabileceğiniz pek çok işlevi yerine getirebiliyorsunuz. Ancak herhangi bir Google hizmeti cihaz üzerinde yok. Yerine QQ sağlayıcısının video, müzik, messenger gibi hizmetlerine yer verilmiş. Model mobil eğlence merkezi olarak tanımlanıyor.

3 Eylül'de Çin'de piyasaya sürülecek olan model 315$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://chinese.engadget.com/2012/08/22/tcl-qq-launch-first-large-screen-mobile-entertainment-product-ice-screen-in-china/ Yorum Yaz
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CertificatedStaff 7 yıl en beğenilen
108p gayet iyi
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bellair 7 yıl
demedi demeyin android buzdolabı çıkacak
2 Yanıt Yanıtla +6
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Nemésis 7 yıl
Yakında samsungun bu boyda telefonlarını görürüz.
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Recharged 7 yıl
Kullanışlı bir cihaz olduğunu düşünmüyorum açıkcası biçilen ücretle çok daha farklı şeyler alınabilir.
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SystemApps 7 yıl
tv yapıyorsun işletim sistemi koyuyorsun ama fullhd değil :S
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bellair 7 yıl
demedi demeyin android buzdolabı çıkacak
2 Yanıt Yanıtla +6
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Firaristt 7 yıl bellair
bellair
demedi demeyin android buzdolabı çıkacak

Ben kahve makinesi bekliyorum
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Amedra 7 yıl bellair
bellair
demedi demeyin android buzdolabı çıkacak

Aynen az kaldı ona da
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LKLC 7 yıl
telefon özelliği var mıymış?
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MattPegasus 7 yıl
O çözünürlükte 1080p video oynatsa ne olacak.Tekrardan başka tv'ye bağlayacaksak tamam ama bunun bir anlamı kalmaz o zaman
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CertificatedStaff 7 yıl en beğenilen
108p gayet iyi
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|M|N|Ç| 7 yıl
''108p video oynatma'' O '1080p' olmasın Ekrem bey.. :)
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