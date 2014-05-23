TeoreX, fotoğraf düzenleme yazılımını PhotoScissors'ı güncellendi

Birçok gelişmiş fotoğraf düzenleme yazılımının altına imzasını atan Teorex, ürün gamına kısa süre önce BatchInpaint, FolderIco, Inpaint ve iResizer sonrası eklediği PhotoScissors yazılımını 1.1 sürümüne güncelledi.

Windows ve Mac OSX işletim sistemli bilgisayarlar için hazırlanan PhotoScissors yazılımı, temel olarak fotoğraflardan belirli bölümlerin çıkartılması için çalışma gösteriyor ve bu işlemler için silinmesi istenen alan ile istenmeyen alan arasında yapılan basit maskeleme çizgileriyle oldukça iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Karışık arkaplanlarda dahi hızından bir şey kaybetmediği belirtilen yazılım, popüler bütün fotoğraf formatlarına destek veriyor, fotoğraf boyutu açısından limit koymuyor ve ileri düzey teknik bilgiye ihtiyaç duymuyor. Yazılım yayınlanan yeni güncellemesiyle ise köşelerde maksimum yumuşaklık için kontroller sunuyor ve öncesi ile sonrası görüntü moduyla daha kolay görsel seçim sağlıyor. Güncellemeyle ayrıca HiDPI ile Retina ekran desteğiyle birçok arayüz geliştirmesi de geliyor.

19,99$ fiyat etiketiyle satılan PhotoScissors yazılımına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/photoscissors_1.1/