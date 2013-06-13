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Teorex, iResizer yazılımını 2.3 sürümüne güncelledi.

5 yıl
338
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Teorex, iResizer yazılımını 2.3 sürümüne güncelledi.
Fotoğrafların boyutlandırılması konusunda geniş imkanlar sunan iResizer yazılımı, Teorex tarafından 2.3 sürümüne güncellendi.
2.3 sürümü ile yeni bir ara yüze, optimize edilmiş hafıza kullanımına ve yeni ayarlara kavuşan iResizer yazılımı ayrıca, fotoğrafların sanal olarak katlanarak istenmeyen objelerin çıkartılmasına, fotoğraf içerisinde yer alan objelerin ara boşluklarının kapatılmasına ve bozulma olmadan fotoğrafların en-boy oranlarının değiştirilmesine imkan verebiliyor.
Windows XP / Mac OS X 10.7 ve üzeri işletim sistemleri ile çalışan yazılım, firmanın resmi sitesi üzerinden iki platform için de 19,99$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ayrıca deneme sürümüne de firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.


http://www.photographyblog.com/news/teorex_iresizer_2.3/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+photographyblog+PhotographyBLOG Yorum Yaz
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