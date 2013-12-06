Teorex, iResizer yazılımını 2.4 sürümüne yükseltti

Fotoğrafların boyutlandırılması konusunda geniş imkanlar sunan iResizer yazılımı, Teorex tarafından 2.4 sürümüne güncellendi.

2.4 sürümü ile 64-bit desteğine kavuşan ve böylece eskiye oranla performans konusunda daha iyi sonuçlar ortaya koyabilen iResizer, ayrıca artık belirlenen fotoğrafları kesme yapmadan Instagram'a özel (4:3) olarak boyutlandırabiliyor ve Lasso ile Polygonal Lasso isimli iki yeni seçim aracına kavuşuyor. Yazılım ayrıca öğrenilen ufak hatalardan da arındırılıyor.

Windows XP / Mac OS X 10.7 ve üzeri işletim sistemleri ile çalışan iResizer, firmanın resmi sitesi üzerinden iki platform için de 19,99$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ayrıca deneme sürümüne de firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.





http://www.photographyblog.com/news/iresizer_2.4/