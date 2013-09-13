Terraria Google Play'deki yerini aldı

Ağustos ayı içerisinde iOS platformu için yayınlanan Terraria'nın Android versiyonu da nihayet yayınlandı.





Terraria'nın Android versiyonu 8.99 TL'ye satışa sunulan iOS versiyonunun aksine ücretsiz olarak mobil oyuncularla buluşuyor. Ancak, Terraria'nın Google Play'de ücretsiz olarak sunulması oyunun tüm içeriğine ücretsiz olarak erişebileceğiniz anlamına gelmiyor.





200'den fazla inşa edilebilir eşya, 25'den fazla blok çeşidi, 75'den fazla yaratık ve 5 farklı bölüm sonu canavarının yer edindiği oyunda tüm içeriklere sahip olmak için 4.99$'lık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu arada oyunun Google'ın oyun servislerine destek verdiğini de belirtelim.