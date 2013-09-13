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Terraria Google Play'deki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,4b
1
25
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Terraria Google Play'deki yerini aldı
Ağustos ayı içerisinde iOS platformu için yayınlanan Terraria'nın Android versiyonu da nihayet yayınlandı.

Terraria'nın Android versiyonu 8.99 TL'ye satışa sunulan iOS versiyonunun aksine ücretsiz olarak mobil oyuncularla buluşuyor. Ancak, Terraria'nın Google Play'de ücretsiz olarak sunulması oyunun tüm içeriğine ücretsiz olarak erişebileceğiniz anlamına gelmiyor. 

200'den fazla inşa edilebilir eşya, 25'den fazla blok çeşidi, 75'den fazla yaratık ve 5 farklı bölüm sonu canavarının yer edindiği oyunda tüm içeriklere sahip olmak için 4.99$'lık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu arada oyunun Google'ın oyun servislerine destek verdiğini de belirtelim.

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Levent Levent. 5 yıl
Güzel oyun
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Vashta Nerada 5 yıl
5,12$ olmuş tam içerik fiyatı.
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Great.Wave 5 yıl
Beraber multi atabilir miyiz? Yoksa aynı wi fi ağına bağlı olmak mı gerekiyor?
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SpesifikBrush 5 yıl Great.Wave
Great.Wave
Beraber multi atabilir miyiz? Yoksa aynı wi fi ağına bağlı olmak mı gerekiyor?

Ayni ağda olmak gerekiyor.

Oyun bence cok kolaydi. 35 gold kasip minishark aldiktan sonra hersey cok kolay oldu resmen. Oyunu silmeden once Demon Schyte'imla Wall of Flesh'i 10 saniyenin altinda surede kesiyordum. Hard Mode cidden lazim artik.
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MF 400K 5 yıl
Beyler multi atabiliriz :)
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DH Misafiri 5 yıl
beyler tam sürümü ile farkı ne bunun?
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4RedSea 5 yıl
ücretisz hemen indiriyorum
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Puzzles 6 yıl
Sonunda be
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Linkmaster 6 yıl
@metabisülfit Işın kıulcı yapmadan mahzenlerde çok kalamazsın dikkat et. Gece gidersen yaşlı adama yaratığa dönüşüyor ama sabah gidip direk kalenin içine girebilirsin ama çok derine inme büyük bir kafastsaı gelip seni tek vuruşta indiriyor...

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AsasinoDePulgas 6 yıl
Minrcraft tarzi olarak survicalcraft oneririm kesublikle pc dekinden bile iyi diyebilirim. Tek eksigi multiplayer
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eftpft 6 yıl
OOO hemde ücretsiz mükemmel
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metabisülfit 6 yıl
Bence Minecraft'ın adroide dönüştürülmesi sırasında oyunu baya batırmışlardı ama bu 1-2 küçük ayrıntı haricinde aynısı


Edit: Bilgisayarda NPC'lere oda / ev verebiliyorduk böylece NPC'ler ölmüyordu ama androidde bunu bulamadım bulan olursa pm atarsa sevinirim
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TUFF GONG 6 yıl
bu minecraft gibi bişe heralde
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