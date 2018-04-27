Tesla, Elon Musk'ı görevinden alabilir

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Elektrikli araç denince ilk akla gelen üreticilerden biri olan Tesla, her gün olumlu yada olumsuz pek çok olayla gündeme geliyor. Elon Musk’ın kurucusu olduğu şirketle ilgili bu kez de oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Son çıkan haberlere göre, Elon Musk yönetim kurulu başkanlığından alınabilir.

Tesla, her yıl yapılan Hissedarlar Toplantısı’nın bu yıl Haziran ayında yapılacağını duyurdu. Şirketin hissedarları her yıl bir araya geliyor ve bu toplantıda şirketin geleceği ile ilgili önemli kararlar alınıyor. Hemen ardından sahneye çıkan Musk, yaptığı hızlı bir sunumun ardından hissedarlardan gelen soruları yanıtlıyor.

Bu yıl düzenlenecek toplantı sırasında iki hissedarın önerisi de oylanacak. Ancak, bu önerilerden bir tanesinin içeriğinde 2004 yılından bu yana yönetim kurulu başkanlığını yürüten Elon Musk’ın bu görevden alınması yer alıyor. Bu öneri, 12 Tesla hissedarından biri olan Jing Zhao tarafından dillendiriliyor.

"Tesla istisna olmamalı"

Zhao, Musk’ın hem yönetim kurulu başkanı hem de CEO olarak görev almasının başta yararlı olduğunu, ancak şirketin olgunlaşmasıyla birlikte bu durumun tersine döndüğünü düşünüyor. Uluslararası pazarda en geçerli durumun bağımsız bir yönetici bulundurmak olduğunu belirten Zhao, pek çok büyük şirketin bu adımı attığını ve Tesla’nın istisna olmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Şirket içerisinde bu denli büyük bir krizin yaşanmasındaki sebep Model 3’ün üretim bandında yaşanan sıkıntılar olarak görülüyor. Bu konuda istediği başarıyı bir türlü elde edemeyen şirket, aynı zamanda tarihinin en büyük zararını yaşıyor.

Elon Musk ise bunun üstesinden gelebilmek için canla başla çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda Model 3’ün üretimini 3-4 günlüğüne durdurup üretim bandında iyileştirmeler yapan Musk, haziran ayından itibaren haftada 6 bin Model 3 üretebileceklerini açıklamıştı.

https://electrek.co/2018/04/27/tesla-shareholders-vote-proposal-remove-elon-musk-chairman/