Tesla, Elon Musk'ı görevinden alabilir

Tesla, her yıl yapılan Hissedarlar Toplantısı’nın bu yıl Haziran ayında yapılacağını duyurdu. Şirketin hissedarları her yıl bir araya geliyor ve bu toplantıda şirketin geleceği ile ilgili önemli kararlar alınıyor. Hemen ardından sahneye çıkan Musk, yaptığı hızlı bir sunumun ardından hissedarlardan gelen soruları yanıtlıyor.
Bu yıl düzenlenecek toplantı sırasında iki hissedarın önerisi de oylanacak. Ancak, bu önerilerden bir tanesinin içeriğinde 2004 yılından bu yana yönetim kurulu başkanlığını yürüten Elon Musk’ın bu görevden alınması yer alıyor. Bu öneri, 12 Tesla hissedarından biri olan Jing Zhao tarafından dillendiriliyor.
"Tesla istisna olmamalı"
Zhao, Musk’ın hem yönetim kurulu başkanı hem de CEO olarak görev almasının başta yararlı olduğunu, ancak şirketin olgunlaşmasıyla birlikte bu durumun tersine döndüğünü düşünüyor. Uluslararası pazarda en geçerli durumun bağımsız bir yönetici bulundurmak olduğunu belirten Zhao, pek çok büyük şirketin bu adımı attığını ve Tesla’nın istisna olmaması gerektiğinin altını çiziyor.
Şirket içerisinde bu denli büyük bir krizin yaşanmasındaki sebep Model 3’ün üretim bandında yaşanan sıkıntılar olarak görülüyor. Bu konuda istediği başarıyı bir türlü elde edemeyen şirket, aynı zamanda tarihinin en büyük zararını yaşıyor.
Elon Musk ise bunun üstesinden gelebilmek için canla başla çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda Model 3’ün üretimini 3-4 günlüğüne durdurup üretim bandında iyileştirmeler yapan Musk, haziran ayından itibaren haftada 6 bin Model 3 üretebileceklerini açıklamıştı.
https://electrek.co/2018/04/27/tesla-shareholders-vote-proposal-remove-elon-musk-chairman/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple'ın Steve Jobs'ı kovma sebebi firmanın habire zarar etmesi değildi adamı cebren ve hile ile kovdular sonra firmal rezil bir hal alınca geri dönüp kendisini kovduran adamı şutladı. İki örneğin kıyısından köşesinden alakası yok. Eminim ki Musk denen palyaço gittiğinde Tesla çok daha büyük işler yapacak.
Çalışıyor, üretim bandında iyileştirmeler yapıyor evet hepsini oturup tek tek kendisi yapıyordur eminim
1- Nikola Tesla - Bu mucit kadar şişirilen bir insan dünyaya bir daha zor gelir. Üzerinde konuşulan şeylerin %80'e yakını yalan ve efsaneden ibaret. Özellikle deprem makinası, bedava elektrik, eter teorisi ve dinamik yer çekimi teorisi gibi tesla'nın dandik fikirlerinin gerçeklerini öğrenince saldırganlaşabiliyorlar. Son sığınakları alternatif akım. Onu da tesla'nın bulmadığını öğrendiklerinde veya öncülüğünü yapmadığını öğrendiklerinde mavi ekran vermeye başlıyorlar. Tesla avrupadan aldığı teknolojiyi amerikaya taşırken avrupa teknolojinin çoktan popülerleştiğini öğrendiklerinde fiziksel olarak da saldırbiliyorlar.
2- Elon Musk - Nikola Tesla'yı geçebilmesi için daha çok ekmek yemesi lazım. En azından bir kaç yıl daha tamamen yalan, abartılı haberler yapılması lazım. Hakkında konuşulan şeylerin %90'ı yalan fakat üretim sayısı olarak N. Tesla'dan daha az yalan içerik üretiliyor. Özellikle fanatikleri Tesla Motors'u Musk'ın kurmadığını öğrendiklerinde veya Musk'ın tesla + hyperloop + spacex + powerwall da her hangi bir icadının veya fikrinin olmadığını öğrendiklerinde bazen saldırganlaşabiliyorlar. Yine de tartışmaya açık, açık fikirli bir kitlesi var. Damarlarına basmadıkça sakin kalabiliyorlar. Elon Musk'ın çok da çevreci bir insan olmadığını gösteren bilgiler sunarsan damarlarına basmış oluyorsun ve çok saldırganlaşıyorlar. Bunun dışında açık fikirliler.
3- Steve Jobs - Bu adamın NT ve EM'den geri kalmasının sebebi, yalan haber sayısının az olması. En azından yapmadığı şeyler yapmış gibi anlatılmıyor. Üzerine yaptığı işler dışında anlamlar yüklenmiyor. Yalan haber sayısı da %20 oranlarında. Yani abartan kitlesi N. Tesla veya Musk gibi yalan bilgi uydurmuyorlar.
4- Pink Floyd - Bu göreceli bir konu olduğu için abartılara tepki verilmesi zor. Bu yüzden karşıt kitlesi oluşmuyor. Bu yüzden ilk sıralara yükseliyor çünkü insanlar eleştirmiyor. müzikte "kalite" kelimesinin müziğin niteliksel özellikleri için kullanıldığı bir grup bu. Bu anlamda çok cahiller.
5- Bal porsuğu - Bu da tamamen popüler kültürün yeni ilgi çekici bir bilgiye ulaştığında ne kadar kendini kaybettiğinin ispatı. hayvanın cesaretini önplana çıkartayım derken dinozorun korkup kaçtığı hayvana çevirdiler.
6- Mac os x - Bu listede yer almasının tek sebebi var. Dünyada en at gözlüklü, en cahil ve en fanatik kitleyi barındırıyor oluşu. Kitle sayısı az olduğu için ilk sırada değil ama işid veya a.demirspor veya hitler taraftarları dahil kimse bunları fanatiklikte geçemez. Sabit fikirli insanlardır. Papa ateist, karl marx müslüman olur, bu adamların fikirleri değişmez. Kendilerini azılı bir coder, iyi bir yazılımcıdan ziyade sanatsal bir tasarımcı, bilişim toplumunun modern temsilcisi olarak görürler. Bilgisayar kullanırken sanat yaptıklarını iddia ederler. Yapay zeka ile ilgili fakat nedense makine öğrenme, big data gibi şeylerle alakasızdırlar :) Karizmatik gelmiyor heralde :) Stabil, profesyonellerin tercihi, donanıma uygun yazılım ağızlarından düşmez. tartışmaya girmemenizi tavsiye ederim. Özellikle profesyonel kullanım hakında saldırganlaşabiliyorlar. Fanatikliği çoğu zaman bunlar yaptığı halde nedense pek de fanatiklik yapmayan ios kitlesi daha çok suçlanıyor.
7- İlber Ortaylı - Çok abartıldığı için listeye giriyor ama kimse bu durumdan hoşnutsuz değil. İnsanları rahatsız etmiyor. Adam ekonomi profesörünün yanında Ortaylı'ya ekonomi ve kuantum soruyor ama göze batmıyor. Tatlı bir abartma. Kendisi de bazen tepkisini bu kitleye gösteriyor.
8- Volkan Konak, erkan oğur, özgün müzik, türkü dinleyen kitle - bu kitle müzikler arasında karşılaştırma yapmayı seviyor. Asıl kaliteli müziği kendilerinin dinlediklerini iddia ediyorlar. Müzikte kalite kavramını rock ve metal dinleyicileri ile birlikte yanlış kullanan topluluklar. Demek akalın dinlemeyince popüler kültürden uzak olduklarını düşünüyorlar. Müzikal bilgileri olmamasına rağmen insanların onların gördükleri şeyleri göremediklerini iddia ediyorlar.
9- Zeki insanın özellikleri - Dünya da bu özellikleri sayan veya bildiğini zanneden kitle kadar şuursuz, bilinçsiz, bilgisiz, akılsız bir kitle yok ve bu kitle aralıksız üretiyor. zeka kavramı türk toplumunun en bilmediği kavramlardan biri. Özellikle zeka teorilerini öğrendiklerinde aynı kitle hayal kırıklığına uğruyor. Bu kitle Gardner'ın çoklu zeka kuramının da hastası. Gardner'ın bile kendi teorisinden pişman olmasını sağlamışlar.
10- Barış Manço, Kemal Sunal , M. K. Atatürk gibi insanlar - Malesef bunlarda büyük oranda hiç ihtiyaçları olmadıkları halde popüler kültürün abartmasına maruz kalan insanlar. Yine de şikayet etmiyoruz. Popüler kültürün abartması iyi birşey olmasa da bazen iyi işlere yarayabiliyor. Örneğin ufacık bir kardeşimizin Barış Manço'yu tanımasını sağlıyor. Başka bir örnek vermek gerekirse, popüler kültürün uydurduğu traş bilgiler öğrneğin karadelikler, ışınlanma, çoklu evren, solucan deliği hakkında üretilen traş bilgiler bazen yaratıcılığımızı arttırabiliyor. popüler kültür abartması burada işe yarıyor. Biz burada iyi kötü ayırt etmeden abartılmaya göre bir liste hazırladığımız için bunu da listeye koydum.
Yukarıda Elon Musk hariç hiçbirini suçlamıyorum. Kendi hayatlarını kendi kaderlerini yaşayıp gittiler veya yaşıyorlar. Popüler kültürün doğasında abartma, yalan, efsaneleştirme var. Ne kadar kaçarsan kaç popüler bir insansan, biri seni abartacak ve sana olmadığın anlamlar yükleyecek. Yine Elon Musk hariç kalanların kendilerinin yalan bilgilerle abartılmasından rahatsız olacağına da eminim.
Bu arada popüler kültür ve abartma demişken;