Tesla, “Gelişmiş Otomatik Pilot” için düğmeye bastı

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Beklentilerin biraz dışına taşarak geciken “Otomatik Pilot” güncellemesi için sonunda harekete geçiliyor. Bu ayın başında sadece 1000 araca gönderilen güncelleme, çok yakında tüm Model S ve Model X’lere gönderilmiş olacak.

Hardware 2 donanımına sahip araçlara gelecek olan “Gelişmiş Otomatik Pilot” güncellemesi ilk etapta sadece “Shadow Mode” olarak arka planda yüklenecek. Bu şu anlama geliyor: güncelleme araçlara yüklenecek, aktif bir şekilde çalışmaya başlayacak ancak aracın tüm kontrollerini asla almayacak. Tesla bu esnada yüklenen araçlardaki tüm verileri analiz edecek ve bir sorun olmadığına emin olduktan sonra yazılımın aktif olmasına imkân verecek.

Geliştirilmiş Otomatik Pilot için ilk önemli adım olan bu güncelleme, trafiğin akış hızına göre otomatik hızda seyretme, ön görülü çarpışma uyarısı (Tesla'nın önüne bir nesne, yaya vs. çıkarsa ya da hareketli bir nesneyle (mesela başka bir otomobil) çarpışma gerçekleşeceği hesaplanırsa, Tesla sürücüyü uyarıyor.), direksiyona aracın şeritten ayrılmadan ilerlemesi için otomatik olarak kontrol edilmesi gibi özellikleri araca ekleyecek.

Tesla’nın daha önce yayınladığı otomatik pilot videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: