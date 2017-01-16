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Tesla, “Gelişmiş Otomatik Pilot” için düğmeye bastı

Tesla, yeni nesil otomatik pilot donanımına sahip Model S ve Model X araçlar için “Gelişmiş Otomatik Pilot” için harekete geçiyor. Elon Musk tarafından doğrulanan tüm detaylar yazımızda.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla, “Gelişmiş Otomatik Pilot” için düğmeye bastı
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Beklentilerin biraz dışına taşarak geciken “Otomatik Pilot” güncellemesi için sonunda harekete geçiliyor. Bu ayın başında sadece 1000 araca gönderilen güncelleme, çok yakında tüm Model S ve Model X’lere gönderilmiş olacak.

Hardware 2 donanımına sahip araçlara gelecek olan “Gelişmiş Otomatik Pilot” güncellemesi ilk etapta sadece “Shadow Mode” olarak arka planda yüklenecek. Bu şu anlama geliyor: güncelleme araçlara yüklenecek, aktif bir şekilde çalışmaya başlayacak ancak aracın tüm kontrollerini asla almayacak. Tesla bu esnada yüklenen araçlardaki tüm verileri analiz edecek ve bir sorun olmadığına emin olduktan sonra yazılımın aktif olmasına imkân verecek.

Geliştirilmiş Otomatik Pilot için ilk önemli adım olan bu güncelleme, trafiğin akış hızına göre otomatik hızda seyretme, ön görülü çarpışma uyarısı (Tesla'nın önüne bir nesne, yaya vs. çıkarsa ya da hareketli bir nesneyle (mesela başka bir otomobil) çarpışma gerçekleşeceği hesaplanırsa, Tesla sürücüyü uyarıyor.), direksiyona aracın şeritten ayrılmadan ilerlemesi için otomatik olarak kontrol edilmesi gibi özellikleri araca ekleyecek.

Tesla’nın daha önce yayınladığı otomatik pilot videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: 

[vimeo=https://vimeo.com/192179726]

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CDBurnerXP 2 yıl en beğenilen
Araba aliyorsun, 0/100 be guncelleme geliyor, yeni ozellikler geliyor. Saka gibi kesinlikle gelecegin arabasi
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exterminant 2 yıl
tesla denince akla kazalar geliyor neredeyse önce bunu düzeltmeliler
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eulogy 2 yıl
Tesla zaten henüz* yapmadığı şeylerlerle ünlü bir firma....
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KaleyDeskop 2 yıl
400 bin tl abi, nasıl alalım biri bir yol göstersin :D
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Barni Moloztaş 2 yıl
Samsung araba yapsa güncellemeyi bir senede çeker
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SayınOzi 2 yıl Barni Moloztaş
Samsung zaten araba yapiyor.
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CDBurnerXP 2 yıl en beğenilen
Araba aliyorsun, 0/100 be guncelleme geliyor, yeni ozellikler geliyor. Saka gibi kesinlikle gelecegin arabasi
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kadirirdem 2 yıl CDBurnerXP
CDBurnerXP

Araba aliyorsun, 0/100 be guncelleme geliyor, yeni ozellikler geliyor. Saka gibi kesinlikle gelecegin arabasi

Aynen öyle şu an rakipsizler zaten...
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