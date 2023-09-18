Tesla, 5 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu

Tesla, 5 milyonuncu aracı üretti
Tesla bu hafta 5 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu ki aslında bu başarı Tesla karşıtlarının imkansız olduğunu düşündüğü bir kilometre taşı. Otomobil endüstrisindeki çoğu insanın Tesla'nın asla niş bir üreticiden fazlası olamayacağını düşündüğü günleri hatırlayacak kadar uzun süredir Tesla’yı takip ediyorum ve gözümüzün önünde bir otomotiv devrimine tanıklık ediyoruz.
Elon Musk’a göre Tesla, 2030’a kadar yılda 20 milyon elektrikli araç üretmeyi hedefliyor. Ancak bu oldukça iddialı bir hedef. Tesla, halihazırda yılda 2 milyon adetten biraz fazla araç üretimi gerçekleştiriyor. Bununla birlikte Tesla, hızla yeni üretim tesisleri kurarak kapasitesini artırmaya çalışıyor. Ayrıca Tesla’nın otomobil üretiminde devrim yaratabilecek yeni bir üretim tekniği üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.