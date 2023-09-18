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    Tesla, 5 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu

    Tesla, şimdiye kadar kaç adet elektrikli otomobil ürettiğini duyurdu. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu alandaki gücünü açıkladığı üretim rakamıyla tekrardan gözler önüne serdi.
    Tesla, 5 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, üretim kapasitesini çok hızlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyor. Firma, ilk Roadster otomobilinin teslimatını 2008 yılında gerçekleştirirken ilk 1 milyonuncu elektrikli araç üretimini ise bundan 12 yıl sonra, 2020 yılında gerçekleştirdi. Şimdi ise Tesla, bu tarihten üç yıl sonra 5 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu.

    Tesla, 5 milyonuncu aracı üretti

    Tesla bu hafta 5 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu ki aslında bu başarı Tesla karşıtlarının imkansız olduğunu düşündüğü bir kilometre taşı. Otomobil endüstrisindeki çoğu insanın Tesla'nın asla niş bir üreticiden fazlası olamayacağını düşündüğü günleri hatırlayacak kadar uzun süredir Tesla’yı takip ediyorum ve gözümüzün önünde bir otomotiv devrimine tanıklık ediyoruz.

    Tesla, 5 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu
    Elbette Tesla için bu yol hiç de kolay değildi. İlk teslimattan tam 12 yıl sonra gelen bir milyonuncu elektrikli araç üretimi 2021 yılında 2 milyon araç ve 2022 yılında 3 milyon araç takip etti. Tesla, 2023 yılının mart ayında ise 4 milyon araç üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Aradan geçen altı ayın ardından ise üretim miktarı 5 milyon oldu.

    Elon Musk’a göre Tesla, 2030’a kadar yılda 20 milyon elektrikli araç üretmeyi hedefliyor. Ancak bu oldukça iddialı bir hedef. Tesla, halihazırda yılda 2 milyon adetten biraz fazla araç üretimi gerçekleştiriyor. Bununla birlikte Tesla, hızla yeni üretim tesisleri kurarak kapasitesini artırmaya çalışıyor. Ayrıca Tesla’nın otomobil üretiminde devrim yaratabilecek yeni bir üretim tekniği üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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