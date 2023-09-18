Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, üretim kapasitesini çok hızlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyor. Firma, ilk Roadster otomobilinin teslimatını 2008 yılında gerçekleştirirken ilk 1 milyonuncu elektrikli araç üretimini ise bundan 12 yıl sonra, 2020 yılında gerçekleştirdi. Şimdi ise Tesla, bu tarihten üç yıl sonra 5 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu.

Tesla, 5 milyonuncu aracı üretti

Tesla bu hafta 5 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu ki aslında bu başarı Tesla karşıtlarının imkansız olduğunu düşündüğü bir kilometre taşı. Otomobil endüstrisindeki çoğu insanın Tesla'nın asla niş bir üreticiden fazlası olamayacağını düşündüğü günleri hatırlayacak kadar uzun süredir Tesla’yı takip ediyorum ve gözümüzün önünde bir otomotiv devrimine tanıklık ediyoruz.

Elbette Tesla için bu yol hiç de kolay değildi. İlk teslimattan tam 12 yıl sonra gelen bir milyonuncu elektrikli araç üretimi 2021 yılında 2 milyon araç ve 2022 yılında 3 milyon araç takip etti. Tesla, 2023 yılının mart ayında ise 4 milyon araç üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Aradan geçen altı ayın ardından ise üretim miktarı 5 milyon oldu.

Tesla, otomobil üretiminde sessiz bir devrim gerçekleştiriyor 17 sa. önce eklendi

Elon Musk’a göre Tesla, 2030’a kadar yılda 20 milyon elektrikli araç üretmeyi hedefliyor. Ancak bu oldukça iddialı bir hedef. Tesla, halihazırda yılda 2 milyon adetten biraz fazla araç üretimi gerçekleştiriyor. Bununla birlikte Tesla, hızla yeni üretim tesisleri kurarak kapasitesini artırmaya çalışıyor. Ayrıca Tesla’nın otomobil üretiminde devrim yaratabilecek yeni bir üretim tekniği üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

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Tesla, 5 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu