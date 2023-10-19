Tesla’nın kazançları çakıldı: İşte bunun arkasındaki nedenler

Tam Boyutta Gör Tesla, fiyat indirimleri nedeniyle marjlarının düştüğünü görmeye devam ediyor. Tesla ayrıca Cybertruck teslimat etkinliği için hedeflediği tarihi de kaçırdı. Bununla birlikte şirketin faaliyet marjları üst üste üçüncü çeyrekte de düşerek Tesla'nın yaygın fiyat indirimlerinin kâr hanesine zarar vermeye devam ettiğinin sinyalini verdi. Ancak düşüşün tek nedeni indirimler değil.

Tesla’nın kazançları düştü

Tam Boyutta Gör Tesla, yaptığı açıklamada 2023’ün üçüncü çeyreğinde 23,4 milyar dolar gelirle 1,9 milyar dolar net gelir elde ettiğini bildirdi. Bu rakamlar geçen yılın aynı döneminde 21,4 milyar dolar olan gelirde küçük bir artışa işaret ederken, 3,3 milyar dolar olan kârda büyük bir düşüşe işaret ediyor.

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Bununla birlikte Tesla, toplam otomobil teslimatlarında bu çeyrekte yüzde 27’lik bir artış yakaladı. Tesla’nın mevcut yıllık üretim kapasitesi ise 2.35 milyon adede ulaştı. Tesla, elektrikli pcikup modeli Cybertruck için yıllık 125.000 üretim kapasitesine ulaşıldığını duyurdu. Tesla aynı zamanda enerji ve enerji depolama tarafındaki gelirlerini de yüzde 40 artırarak 1.56 milyar dolara yükseltti. Servis gelirleri de yüzde 32 artarak 2.17 milyar dolar oldu. Toplam otomotiv gelirleri ise yüzde 5 arttı ve 19.6 milyar dolar seviyesine erişti.

Tesla’nın kârı neden düştü?

Tam Boyutta Gör Tesla, kârındaki düşüşü birkaç nedene bağlıyor. Birincisi, şirket fabrikalarını yenilerken üretim azaltıldı ve bu da teslimatlarda büyük bir düşüşe yol açtı. Evet, genel teslimatlar arttı ancak üretim kesintileri daha büyük getirileri frenledi. Şirket ayrıca yapay zekâya büyük yatırımlar yaptığını ve "dünyanın en büyük süper bilgisayarlarından birini devreye alarak" geçen çeyrekten bu yana işlem kapasitesini iki katına çıkardığını söylüyor. Bu süper bilgisayar Dojo olarak adlandırılıyor ve Tesla’nın otonom sistemlerinin eğitiminde kullanılıyor.

Her şeyin ötesinde, Tesla'nın kâr marjları, neden bu kadar düşük oldukları, daha ne kadar düşebilecekleri hakkında sürekli konuşuluyor. Hatırlayacaksınız, Tesla eskiden tarihi kâr marjlarına sahipti, bazen yüzde 20'ye kadar çıkıyordu ki bu otomobil endüstrisinde çoğunlukla duyulmamış bir şeydir. Ancak yaygın fiyat indirimi (tüketiciler için iyi) Tesla'nın bir zamanlar övündüğü marjlarının daha dünyevi bölgelere düşmesine neden oldu (yatırımcılar için kötü).

Son olarak enerji tarafına da bir paragraf açalım. Tesla, enerji işinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90'lık bir artışla çeyrek boyunca enerji depolamada 3.653 MWh kullandı, ancak güneş enerjisi kurulumları bir önceki yıla göre yüzde 48 düşerek 49 MW'a geriledi.

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