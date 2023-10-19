Tesla’nın kazançları çakıldı: İşte bunun arkasındaki nedenler

Tesla’nın kazançları düştü
Bununla birlikte Tesla, toplam otomobil teslimatlarında bu çeyrekte yüzde 27’lik bir artış yakaladı. Tesla’nın mevcut yıllık üretim kapasitesi ise 2.35 milyon adede ulaştı. Tesla, elektrikli pcikup modeli Cybertruck için yıllık 125.000 üretim kapasitesine ulaşıldığını duyurdu. Tesla aynı zamanda enerji ve enerji depolama tarafındaki gelirlerini de yüzde 40 artırarak 1.56 milyar dolara yükseltti. Servis gelirleri de yüzde 32 artarak 2.17 milyar dolar oldu. Toplam otomotiv gelirleri ise yüzde 5 arttı ve 19.6 milyar dolar seviyesine erişti.
Tesla’nın kârı neden düştü?
Her şeyin ötesinde, Tesla'nın kâr marjları, neden bu kadar düşük oldukları, daha ne kadar düşebilecekleri hakkında sürekli konuşuluyor. Hatırlayacaksınız, Tesla eskiden tarihi kâr marjlarına sahipti, bazen yüzde 20'ye kadar çıkıyordu ki bu otomobil endüstrisinde çoğunlukla duyulmamış bir şeydir. Ancak yaygın fiyat indirimi (tüketiciler için iyi) Tesla'nın bir zamanlar övündüğü marjlarının daha dünyevi bölgelere düşmesine neden oldu (yatırımcılar için kötü).
Son olarak enerji tarafına da bir paragraf açalım. Tesla, enerji işinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90'lık bir artışla çeyrek boyunca enerji depolamada 3.653 MWh kullandı, ancak güneş enerjisi kurulumları bir önceki yıla göre yüzde 48 düşerek 49 MW'a geriledi.Kaynakça https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q3-2023-Update-3.pdf https://www.cnbc.com/2023/10/18/tesla-tsla-earnings-q3-2023.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.