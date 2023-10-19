Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’nın kazançları çakıldı: İşte bunun arkasındaki nedenler

    Tesla, kısa süre önce üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı ve yine tüm gözler azalan kâr marjlarındaydı. Görünüşe göre fiyat indirimleri ve yatırımlar firmanın kârlılığına ciddi zarar veriyor.
    Tesla’nın kazançları çakıldı: Peki ama neden? Tam Boyutta Gör
    Tesla, fiyat indirimleri nedeniyle marjlarının düştüğünü görmeye devam ediyor. Tesla ayrıca Cybertruck teslimat etkinliği için hedeflediği tarihi de kaçırdı. Bununla birlikte şirketin faaliyet marjları üst üste üçüncü çeyrekte de düşerek Tesla'nın yaygın fiyat indirimlerinin kâr hanesine zarar vermeye devam ettiğinin sinyalini verdi. Ancak düşüşün tek nedeni indirimler değil.

    Tesla’nın kazançları düştü

    Tesla’nın kazançları çakıldı: Peki ama neden? Tam Boyutta Gör
    Tesla, yaptığı açıklamada 2023’ün üçüncü çeyreğinde 23,4 milyar dolar gelirle 1,9 milyar dolar net gelir elde ettiğini bildirdi. Bu rakamlar geçen yılın aynı döneminde 21,4 milyar dolar olan gelirde küçük bir artışa işaret ederken, 3,3 milyar dolar olan kârda büyük bir düşüşe işaret ediyor.

    Bununla birlikte Tesla, toplam otomobil teslimatlarında bu çeyrekte yüzde 27’lik bir artış yakaladı. Tesla’nın mevcut yıllık üretim kapasitesi ise 2.35 milyon adede ulaştı. Tesla, elektrikli pcikup modeli Cybertruck için yıllık 125.000 üretim kapasitesine ulaşıldığını duyurdu. Tesla aynı zamanda enerji ve enerji depolama tarafındaki gelirlerini de yüzde 40 artırarak 1.56 milyar dolara yükseltti. Servis gelirleri de yüzde 32 artarak 2.17 milyar dolar oldu. Toplam otomotiv gelirleri ise yüzde 5 arttı ve 19.6 milyar dolar seviyesine erişti.

    Tesla’nın kârı neden düştü?

    Tesla’nın kazançları çakıldı: Peki ama neden? Tam Boyutta Gör
    Tesla, kârındaki düşüşü birkaç nedene bağlıyor. Birincisi, şirket fabrikalarını yenilerken üretim azaltıldı ve bu da teslimatlarda büyük bir düşüşe yol açtı. Evet, genel teslimatlar arttı ancak üretim kesintileri daha büyük getirileri frenledi. Şirket ayrıca yapay zekâya büyük yatırımlar yaptığını ve "dünyanın en büyük süper bilgisayarlarından birini devreye alarak" geçen çeyrekten bu yana işlem kapasitesini iki katına çıkardığını söylüyor. Bu süper bilgisayar Dojo olarak adlandırılıyor ve Tesla’nın otonom sistemlerinin eğitiminde kullanılıyor.

    Her şeyin ötesinde, Tesla'nın kâr marjları, neden bu kadar düşük oldukları, daha ne kadar düşebilecekleri hakkında sürekli konuşuluyor. Hatırlayacaksınız, Tesla eskiden tarihi kâr marjlarına sahipti, bazen yüzde 20'ye kadar çıkıyordu ki bu otomobil endüstrisinde çoğunlukla duyulmamış bir şeydir. Ancak yaygın fiyat indirimi (tüketiciler için iyi) Tesla'nın bir zamanlar övündüğü marjlarının daha dünyevi bölgelere düşmesine neden oldu (yatırımcılar için kötü).

    Son olarak enerji tarafına da bir paragraf açalım. Tesla, enerji işinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90'lık bir artışla çeyrek boyunca enerji depolamada 3.653 MWh kullandı, ancak güneş enerjisi kurulumları bir önceki yıla göre yüzde 48 düşerek 49 MW'a geriledi.

    Kaynakça https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q3-2023-Update-3.pdf https://www.cnbc.com/2023/10/18/tesla-tsla-earnings-q3-2023.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dgs ile hukuk kazananların yorumları peugeot 308 paket sıralaması evde dikiş iğnesi bulmak ne anlama gelir arabayı çalıştırırken debriyaja basılır mı tusaş"ta çalışmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız