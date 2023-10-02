Tesla beklentilerin altında kaldı: İşte Türkiye dahil toplam satış rakamları

Yıllık bazda artış yüksek
Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 430.488 araç üreterek bir önceki çeyreğe göre yüzde 10'luk bir düşüş yaşadı ancak şirket, yıllık bazda ise yüzde 25'lik bir artış yakaladı. Satışlar tarafındaysa şirket, 3. çeyrekte 435.059 araç teslim ettiğini, bunun bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6'lık bir düşüş ancak yıllık bazda ise yüzde 26,5'lik bir yükseliş olduğunu söyledi. Bu satışların 419.074 adedini Model 3/Y oluştururken 15.985 adedini ise ModelS/X oluşturdu.
Bununla birlikte Tesla, düşük teslimat rakamlarının “planlı fabrika kesintilerinden” kaynaklandığının altını çizdi. Firmanın bu çeyrekte 440 bin ila 490 bin araç satması bekleniyordu.
|DH
|Üretim
|Teslimat
|Model S/X
|52.614
|45.905
|Model 3/Y
|1.298.382
|1.278.169
|Toplam
|1.350.996
|1.324.074
Tesla 2023 yılında 1,8 milyon araç üretim hedefini koruyor. Bugünkü raporla birlikte şirket 1,35 milyon araç üretti, yani yıllık hedefine giden yolun yaklaşık dörtte üçünü kat etmiş durumda. Satış tarafındaysa Tesla, eylül sonuna kadar 1,32 milyon araç satmış oldu.
Tesla Türkiye rakamları
Bir parantez de Tesla’nın Türkiye satışlarına açmak gerekiyor. Son bilgilere göre Tesla, eylül ayı sonuna kadar Türkiye’de 9.000’den fazla satış gerçekleştirdi. Gazeteci Emre Özpeynirci’ye göre Tesla, haziranda bine yakın, temmuz, ağustos ve eylülde (3. Çeyrek) ise 8 binden fazla Model Y teslimatı gerçekleştirmiş oldu. TOGG ise bugüne kadar toplamda 5.604 adet satış gerçekleştirdi. Model Y ve TOGG T10X, Türkiye’deki elektrikli araç satışlarının aslan payını oluşturuyor.Kaynakça https://ir.tesla.com/press-release/tesla-vehicle-production-deliveries-and-date-financial-results-webcast-third-quarter-2023 https://twitter.com/eozpeynirci/status/1708448378852454482 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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P.VATİF NE DEMEK ??
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.