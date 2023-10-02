Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla beklentilerin altında kaldı: İşte Türkiye dahil toplam satış rakamları

    Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 430.488 araç üretti; bu rakam bir önceki çeyreğe göre yüzde 10'luk bir düşüşe karşılık şirket için yıldan yıla yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor.
    İşte Tesla'nın Türkiye dahil güncel satış rakamları Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bugün 3. çeyrek rakamlarını açıkladı ve otomobil üreticisi beklentilerin altında kaldı. Öte yandan bu, büyük bir sürpriz olmadı zira CEO Elon Musk, birkaç kez üretim ve teslimat sayılarında düşüşün olabileceğine işaret etmişti. İlgili dönemde Tesla, bazı fabrikalarında yükseltme yapmak için kesintilere gitmişti. Tüm bunlara rağmen Tesla, önceki yıla göre dev büyüyüşünü sürdürüyor.

    Yıllık bazda artış yüksek

    Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 430.488 araç üreterek bir önceki çeyreğe göre yüzde 10'luk bir düşüş yaşadı ancak şirket, yıllık bazda ise yüzde 25'lik bir artış yakaladı. Satışlar tarafındaysa şirket, 3. çeyrekte 435.059 araç teslim ettiğini, bunun bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6'lık bir düşüş ancak yıllık bazda ise yüzde 26,5'lik bir yükseliş olduğunu söyledi. Bu satışların 419.074 adedini Model 3/Y oluştururken 15.985 adedini ise ModelS/X oluşturdu.

    Bununla birlikte Tesla, düşük teslimat rakamlarının “planlı fabrika kesintilerinden” kaynaklandığının altını çizdi. Firmanın bu çeyrekte 440 bin ila 490 bin araç satması bekleniyordu.

    Tesla 2023'te ne kadar araç sattı?
    DH Üretim Teslimat
    Model S/X 52.614 45.905
    Model 3/Y 1.298.382 1.278.169
    Toplam 1.350.996 1.324.074

    Tesla 2023 yılında 1,8 milyon araç üretim hedefini koruyor. Bugünkü raporla birlikte şirket 1,35 milyon araç üretti, yani yıllık hedefine giden yolun yaklaşık dörtte üçünü kat etmiş durumda. Satış tarafındaysa Tesla, eylül sonuna kadar 1,32 milyon araç satmış oldu.

    Tesla Türkiye rakamları

    Bir parantez de Tesla’nın Türkiye satışlarına açmak gerekiyor. Son bilgilere göre Tesla, eylül ayı sonuna kadar Türkiye’de 9.000’den fazla satış gerçekleştirdi. Gazeteci Emre Özpeynirci’ye göre Tesla, haziranda bine yakın, temmuz, ağustos ve eylülde (3. Çeyrek) ise 8 binden fazla Model Y teslimatı gerçekleştirmiş oldu. TOGG ise bugüne kadar toplamda 5.604 adet satış gerçekleştirdi. Model Y ve TOGG T10X, Türkiye’deki elektrikli araç satışlarının aslan payını oluşturuyor.

    Kaynakça https://ir.tesla.com/press-release/tesla-vehicle-production-deliveries-and-date-financial-results-webcast-third-quarter-2023 https://twitter.com/eozpeynirci/status/1708448378852454482
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sinoeis 47 dakika önce

    P.VATİF NE DEMEK ??

    Profil resmi
    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    logo renk değiştirme dahiliyeye aç mı gidilir iş bankası hayat sigortası iptali samsun dershane yorumları sniper ghost warrior 3 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y15S
    Vivo Y15S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız