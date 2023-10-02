Tesla beklentilerin altında kaldı: İşte Türkiye dahil toplam satış rakamları

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bugün 3. çeyrek rakamlarını açıkladı ve otomobil üreticisi beklentilerin altında kaldı. Öte yandan bu, büyük bir sürpriz olmadı zira CEO Elon Musk, birkaç kez üretim ve teslimat sayılarında düşüşün olabileceğine işaret etmişti. İlgili dönemde Tesla, bazı fabrikalarında yükseltme yapmak için kesintilere gitmişti. Tüm bunlara rağmen Tesla, önceki yıla göre dev büyüyüşünü sürdürüyor.

Yıllık bazda artış yüksek

Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 430.488 araç üreterek bir önceki çeyreğe göre yüzde 10'luk bir düşüş yaşadı ancak şirket, yıllık bazda ise yüzde 25'lik bir artış yakaladı. Satışlar tarafındaysa şirket, 3. çeyrekte 435.059 araç teslim ettiğini, bunun bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6'lık bir düşüş ancak yıllık bazda ise yüzde 26,5'lik bir yükseliş olduğunu söyledi. Bu satışların 419.074 adedini Model 3/Y oluştururken 15.985 adedini ise ModelS/X oluşturdu.

Bununla birlikte Tesla, düşük teslimat rakamlarının “planlı fabrika kesintilerinden” kaynaklandığının altını çizdi. Firmanın bu çeyrekte 440 bin ila 490 bin araç satması bekleniyordu.

Tesla 2023'te ne kadar araç sattı? DH Üretim Teslimat Model S/X 52.614 45.905 Model 3/Y 1.298.382 1.278.169 Toplam 1.350.996 1.324.074

Tesla 2023 yılında 1,8 milyon araç üretim hedefini koruyor. Bugünkü raporla birlikte şirket 1,35 milyon araç üretti, yani yıllık hedefine giden yolun yaklaşık dörtte üçünü kat etmiş durumda. Satış tarafındaysa Tesla, eylül sonuna kadar 1,32 milyon araç satmış oldu.

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Tesla Türkiye rakamları

Bir parantez de Tesla’nın Türkiye satışlarına açmak gerekiyor. Son bilgilere göre Tesla, eylül ayı sonuna kadar Türkiye’de 9.000’den fazla satış gerçekleştirdi. Gazeteci Emre Özpeynirci’ye göre Tesla, haziranda bine yakın, temmuz, ağustos ve eylülde (3. Çeyrek) ise 8 binden fazla Model Y teslimatı gerçekleştirmiş oldu. TOGG ise bugüne kadar toplamda 5.604 adet satış gerçekleştirdi. Model Y ve TOGG T10X, Türkiye’deki elektrikli araç satışlarının aslan payını oluşturuyor.

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