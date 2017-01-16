Faraday Future FF 91'in fiyatı 300.000 dolardan düşük olacak

Faraday Future bu ayın başında CES'de ilk elektrikli spor otomobilini tanıttı ancak otmobilin nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağını açıklamadı. LeEco CEO'su ve Faraday Future'un ana finansörü Jia Yueting "fiyatımız 300.000 dolardan düşük olacak" şeklinde bir açıklama yaparak bir anlamda bizlere fikir vermiş oldu.

130 kWh'lik bir batarya ile donatılan aracın lidar sensörü, dokunmaya duyarlı ekranlar ve daha pek çok premium özelliğe sahip olduğunu düşünürsek otomobilin pek de ucuz olmayacağını biliyorduk. Geçmişte 150.000 ila 200.000 dolar arasında bir fiyat aralığı belirtilmişti ancak şimdi bundan daha önemli bir rakamdan bahsediliyor.

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Jia, Çince bir röportajında, FF 91'in 290.000 dolara eşdeğer 2 milyon Çin Yuanı'ndan daha düşük bir fiyata mal olacağını ifade etti. Kendisi bunu Çin'de söyledi bu nedenle, fiyat ABD'de önemli ölçüde farklı olabilir. Açıkçası 200.000 ila 300.000 dolarlık fiyat aralığına sahip araçlar için büyük bir pazar yok ve satışların nasıl ilerleyeceğini görmek ilginç olacak.

Faraday Future otomobilin lansmanı öncesinde büyük sıkıntılarla uğraşmak zorunda kaldı. Kuzey Las Vegas'ta planlanan fabrikanın inşaat çalışmaları, ödemelerin gecikmesinin ardından ertelendi. Jia elektrikli araç hedeflerini finanse etmek için daha fazla para toplasa da bu, otomobil tanıtılmadan önce finansal sıkıntılar yaşanmasını engelleyemedi. Yine de, Faraday'ın FF 91'i 2018'de piyasaya sürmeyi planladığını yinelemekle fayda var.

Sizce FF 91, 200.000 - 300.000 dolar fiyat aralığında satışa sunulursa ilgi görebilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.

https://electrek.co/2017/01/13/faraday-future-ff91-electric-vehicle-cost-300000-ceo-jia-yueting/