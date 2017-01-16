Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Faraday Future FF 91'in fiyatı 300.000 dolardan düşük olacak

Faraday Future tarafından CES 2017 fuarında tanıtılan şirketin ilk elektrikli spor otomobili FF 91'in 300.000 dolardan düşük bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,3b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Faraday Future bu ayın başında CES'de ilk elektrikli spor otomobilini tanıttı ancak otmobilin nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağını açıklamadı. LeEco CEO'su ve Faraday Future'un ana finansörü Jia Yueting "fiyatımız 300.000 dolardan düşük olacak" şeklinde bir açıklama yaparak bir anlamda bizlere fikir vermiş oldu.
130 kWh'lik bir batarya ile donatılan aracın lidar sensörü, dokunmaya duyarlı ekranlar ve daha pek çok premium özelliğe sahip olduğunu düşünürsek otomobilin pek de ucuz olmayacağını biliyorduk. Geçmişte 150.000 ila 200.000 dolar arasında bir fiyat aralığı belirtilmişti ancak şimdi bundan daha önemli bir rakamdan bahsediliyor.
Ayrıca Bkz. "Poz verirken zafer işareti yapanlar dikkat: Parmak iziniz çalınabilir"
Jia, Çince bir röportajında, FF 91'in 290.000 dolara eşdeğer 2 milyon Çin Yuanı'ndan daha düşük bir fiyata mal olacağını ifade etti. Kendisi bunu Çin'de söyledi bu nedenle, fiyat ABD'de önemli ölçüde farklı olabilir. Açıkçası 200.000 ila 300.000 dolarlık fiyat aralığına sahip araçlar için büyük bir pazar yok ve satışların nasıl ilerleyeceğini görmek ilginç olacak.
Faraday Future otomobilin lansmanı öncesinde büyük sıkıntılarla uğraşmak zorunda kaldı. Kuzey Las Vegas'ta planlanan fabrikanın inşaat çalışmaları, ödemelerin gecikmesinin ardından ertelendi. Jia elektrikli araç hedeflerini finanse etmek için daha fazla para toplasa da bu, otomobil tanıtılmadan önce finansal sıkıntılar yaşanmasını engelleyemedi. Yine de, Faraday'ın FF 91'i 2018'de piyasaya sürmeyi planladığını yinelemekle fayda var.
Sizce FF 91, 200.000 - 300.000 dolar fiyat aralığında satışa sunulursa ilgi görebilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.

https://electrek.co/2017/01/13/faraday-future-ff91-electric-vehicle-cost-300000-ceo-jia-yueting/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sis651 2 yıl en beğenilen
$299,999
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 2 yıl
Adamlar Diyanet'in veya Cumhurbaşkan'lığının 1 yıllık bütçesinin 4'de 1 hatta 8'de 1 fiyatına fabrika kurup, ar-ge yapıp, araba üretiyorlar ve ucuza satacağız rekabet olsun diyorlar.
Bizimkiler ise ortalama bu arabanın 250.000$'dan geleceğini varsayarsak, üstüne %60ÖTV yani 150.000$ ve %18KDV yani 45.000$ ve ÖTV'nin KDV'si yani 27.000$ toplamda taş atıp kolu yorulmadan 222.000$ para kazanacak. Çin'liler salak malum parti akıllı zaten. !

Arabanın fiyatı da toplamda bayi kârı, gümrük vergisi ve nakliye hariç 1.770.000TL olacak. [\&o][\&o][\&o]
Adamlar Diyanet'in veya Cumhurbaşkan'lığının 1 yıllık bütçesinin 4'de 1 hatta 8'de 1 fiyatına fabrika kurup, ar-ge yapıp, araba üretiyorlar ve ucuza satacağız ...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem552 2 yıl
Tesla 30.000-40.000 dolar civarı ve bu araç kendini bi çok noktada tesla ile kıyasladı. Şu an için elektrikli bir arabaya o parayı verecek kişi sayısı çok düşük olur bence. Heleki tesla gibi bir seçenek varken...
Tesla 30.000-40.000 dolar civarı ve bu araç kendini bi çok noktada tesla ile kıyasladı. Şu an için elektrikli bir arabaya o parayı verecek kişi sayısı çok düşük...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
senersongur 2 yıl
Saçmasapan bir fiyat, saçmasapan bir araba.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 2 yıl senersongur
senersongur
Saçmasapan bir fiyat, saçmasapan bir araba.

Ekstradan işleri hiç iyi gitmeyen bir firma = youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
299 bin dolar olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cancan_burak 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
ÖTV ARTI KDV ARTI MANTIK DAHİ OLMAYAN BİR DE ÖTV NİN KDVSİ. YAHU İNSAN KENDİ HALKINA EZİYET EDERMİ YA DA SALAK KOYUN YERİNE SOKARMI? İŞTE TÜRKİYEDE SES ETMEYENLER BU TABİRDE....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 2 yıl
Faraday ve Tesla bizim köprü ve tünellerimizi kıskanıyor. Bugün onlarca milyon dolarlık bina açılışı yaptık. Çatlayıp patlasınlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
arkadaşların dediği doğru Tesla zor görünüyor bunu hiç göremeyiz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Experimentation 2 yıl
teslanın 0-100ü 2.4 sn bu boyun kırcak herhalde
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ArduYusmus 2 yıl Experimentation
Experimentation
teslanın 0-100ü 2.4 sn bu boyun kırcak herhalde

2.27 ludicrous+ ile
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aaguler 2 yıl
+ Plaka Masrafları ve amarikan trafik poliçesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 2 yıl
Adamlar Diyanet'in veya Cumhurbaşkan'lığının 1 yıllık bütçesinin 4'de 1 hatta 8'de 1 fiyatına fabrika kurup, ar-ge yapıp, araba üretiyorlar ve ucuza satacağız rekabet olsun diyorlar.
Bizimkiler ise ortalama bu arabanın 250.000$'dan geleceğini varsayarsak, üstüne %60ÖTV yani 150.000$ ve %18KDV yani 45.000$ ve ÖTV'nin KDV'si yani 27.000$ toplamda taş atıp kolu yorulmadan 222.000$ para kazanacak. Çin'liler salak malum parti akıllı zaten. !

Arabanın fiyatı da toplamda bayi kârı, gümrük vergisi ve nakliye hariç 1.770.000TL olacak. [\&o][\&o][\&o]
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reallist55 2 yıl
Kimsenin almayacağını söyleyin ağaoğluna, hemen alır bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4328 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fiyat, elektrikli otomobil ve
6 etiket daha Faraday Future ff 91 300 bin dolar Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Apple, yeni yılın ilk zammını 7 gün içinde yapacak 2 yıl 32GB RAM'li ve Kaby Lake işlemcili MacBook'lar yolda 2 yıl Kanada’dan da drone ile teslimat hamlesi geldi 2 yıl Alev geciktirici piller batarya yanmalarını önleyebilecek 2 yıl Intel’den alışveriş anlayışına farklı bir boyut kazandıracak adım 2 yıl Samsung Galaxy S8’in fiyatı 850$ olabilir 2 yıl İlk defa bir elektrikli araç Dakar Rallisini tamamlamayı başardı 2 yıl Lenovo’nun MWC’de yeni Moto cihazlar tanıtacağı iddia ediliyor 2 yıl Nokia 6'nın performans testi sonuçları pek iç açıcı değil 2 yıl Araştırmacılar hastalıkların erken teşhisi için yeni bir görüntüleme yöntemi geliştirdi 2 yıl Electric GT için özel hazırlanan Model S, 0'dan 100'e 2.1 sn.'de çıkıyor 2 yıl James Cameron'dan bilim-kurgu filmleri ile ilgili belgesel 2 yıl Tesla'nın ikinci adamından elektrikli araçlar dünyasında fark yaratacak hamle 2 yıl Samsung Galaxy A3 2017 ön incelemesi "Yeni yıla yeni Galaxy A3" 2 yıl Android’in babası iddialı modellerle pazara geri dönüyor 2 yıl Ses dalgaları yayarak yangını söndürebilen cihaz geliştirildi 2 yıl Yeni MacBook Pro’lar batarya güven testlerini nihayet geçti 2 yıl Tesla, “Gelişmiş Otomatik Pilot” için düğmeye bastı 2 yıl Doların yükselmesi iPhone fiyatlarını uçuracak 2 yıl Samsung'a yakın bir kaynak Galaxy Note 7′nin patlama sebebini açıkladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Faraday Future FF 91'in fiyatı 300.000 dolardan düşük olacak Sonraki BTK’dan öğrenciler için para ödüllü internet yarışması 2 yıl Samsung Galaxy A 2017 serisi ön siparişe açıldı: Türkiye'de ne kadar? 2 yıl Apple ve Samsung arasındaki patent davasında karar belli oldu 2 yıl Facebook yalan haber dedektörünü Almanya'da kullanmaya başlayacak 2 yıl Google: Pixel telefonlardaki ses sorunu donanımsal 2 yıl Samsung’un veliahtına tutuklama talebi 2 yıl Avrupa Birliği robotlarla ilgili yasa tasarısını onayladı 2 yıl LG G6’da batarya ısınma sorunu olmayacak 2 yıl Poz verirken zafer işareti yapanlar dikkat: Parmak iziniz çalınabilir 2 yıl ROKETSAN yapımı tank katili füzeler geliyor "UMTAS ve OMTAS hakkında her şey" 2 yıl Mobil oyunlar Cristiano Ronaldo'dan fazla kazanıyor 2 yıl Beyaz Saray'ı artık 360 derecelik sanal turla gezebilirsiniz 2 yıl Subaru, 2017 Tokyo Otomobil Fuarında STI imzalı araçlarını sergilemeye hazırlanıyor 2 yıl Windows 10 oyun modu haftaya Insider programına geliyor 2 yıl Marvel kahramanlarını bir araya getiren The Defenders'tan ilk görüntüler 2 yıl Facebook, Oculus Rift'in çalıntı olduğu iddiasıyla karşı karşıya 2 yıl Yeni Tesla sahipleri için süperşarj ücretleri belli oldu 2 yıl Samsung, Galaxy C7 Pro'yu duyurdu, ön siparişler 16 Ocak'ta başlıyor 2 yıl Asus ROG serisinden dünyanın en küçük VR bilgisayarı 2 yıl Samsung’un Galaxy A 2017 serisi satışa çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim