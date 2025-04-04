Tesla Semi tırlarında gecikmeler ve "dramatik" fiyat artışı

Tesla Semi randımana kavuşmakta zorlanıyor
Tesla Semi, ilk kez 2017 yılında tanıtıldığında, CEO Elon Musk, üretimin 2019'da başlayacağını duyurmuştu. Ancak, 2022'nin sonlarına doğru yapılan bir etkinlikte, Tesla, "üretim versiyonunu" tanıttı ve ilk birkaç aracı PepsiCo'ya teslim etti. Fakat üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, Tesla Semi hala seri üretime geçmedi. Şirket, Nevada'daki bir fabrikada düşük hacimli bir pilot üretim gerçekleştirdi ve test programları kapsamında birkaç düzine aracı müşterilerine teslim etti.
Tesla, 2025 yılında büyük ölçekli üretime geçmeyi ve yılda 50.000 araç üretmeyi hedefliyordu. Ancak bu hedef, bir kez daha ertelendi. Tesla, Semi için yeni bir üretim fabrikası inşa etmeye başlamış olsa da, programa dair belirsizlikler devam ediyor. Tesla'nın erken müşterilerinden biri olan büyük lojistik şirketi Ryder, şimdi daha fazla gecikme ve fiyat artışı yaşandığını duyurdu. Ryder, Tesla Semi'nin üretimindeki gecikmelerin yanı sıra fiyatlarının "dramatik şekilde arttığını" belirtiyor. Bu durum, özellikle Tesla'nın yeni elektrikli tırlarının ekonomik yapısındaki büyük değişiklikleri vurguluyor.
Şirket, Tesla'nın ürün tasarımı ve üretimi konusundaki devam eden sorunlar nedeniyle projelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldıklarını ve bu sebeple projede 42 tır yerine yalnızca 18 tır kullanmayı planladıklarını açıkladı.
Tesla Semi fiyatları
Bugün ABD'deki yeni dizel tır fiyatları genellikle 150.000 ile 220.000 dolar arasında değişiyor. Tesla Semi'nin düşük işletme maliyetleri, elektrikli tırların daha düşük yakıt fiyatlarıyla dizel tırlara göre önemli avantajlar sunacağı öngörülüyordu. Ancak, Ryder’ın belirttiği gibi, Tesla Semi'nin fiyatındaki "dramatik artış" bu potansiyelin sorgulanmasına neden oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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