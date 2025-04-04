Tesla Semi tırlarında gecikmeler ve "dramatik" fiyat artışı

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç devi Tesla tarafından olumsuz haberlerin ardı arkası kesilmek bilmiyor. Şimdi de Tesla'nın elektrikli tır programı, yeni bir döneme girmeyi beklerken daha fazla gecikme ve dikkat çekici bir fiyat artışıyla karşı karşıya. Tesla Semi, şirketin diğer araç programlarına kıyasla en uzun gecikmeyi yaşayan projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Tesla Semi randımana kavuşmakta zorlanıyor

Tesla Semi, ilk kez 2017 yılında tanıtıldığında, CEO Elon Musk, üretimin 2019'da başlayacağını duyurmuştu. Ancak, 2022'nin sonlarına doğru yapılan bir etkinlikte, Tesla, "üretim versiyonunu" tanıttı ve ilk birkaç aracı PepsiCo'ya teslim etti. Fakat üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, Tesla Semi hala seri üretime geçmedi. Şirket, Nevada'daki bir fabrikada düşük hacimli bir pilot üretim gerçekleştirdi ve test programları kapsamında birkaç düzine aracı müşterilerine teslim etti.

Tesla, 2025 yılında büyük ölçekli üretime geçmeyi ve yılda 50.000 araç üretmeyi hedefliyordu. Ancak bu hedef, bir kez daha ertelendi. Tesla, Semi için yeni bir üretim fabrikası inşa etmeye başlamış olsa da, programa dair belirsizlikler devam ediyor. Tesla'nın erken müşterilerinden biri olan büyük lojistik şirketi Ryder, şimdi daha fazla gecikme ve fiyat artışı yaşandığını duyurdu. Ryder, Tesla Semi'nin üretimindeki gecikmelerin yanı sıra fiyatlarının "dramatik şekilde arttığını" belirtiyor. Bu durum, özellikle Tesla'nın yeni elektrikli tırlarının ekonomik yapısındaki büyük değişiklikleri vurguluyor.

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Şirket, Tesla'nın ürün tasarımı ve üretimi konusundaki devam eden sorunlar nedeniyle projelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldıklarını ve bu sebeple projede 42 tır yerine yalnızca 18 tır kullanmayı planladıklarını açıkladı.

Tesla Semi fiyatları

Tam Boyutta Gör Tesla Semi ilk tanıtıldığında, yaklaşık 480 km’lik menzil sunan modelin fiyatı 150.000 dolar, yaklaşık 800 km’lik versiyonun fiyatı ise 180.000 dolar olarak açıklanmıştı. Ayrıca, “Founder’s Series Semi” için 200.000 dolar gibi bir fiyat etiketi belirlenmişti. Ancak Tesla, 2023'te üretilen versiyonunun fiyatını güncellemedi. Fiyat artışları hakkında birçok spekülasyon olsa da, Tesla bu artışları henüz resmen doğrulamadı.

Bugün ABD'deki yeni dizel tır fiyatları genellikle 150.000 ile 220.000 dolar arasında değişiyor. Tesla Semi'nin düşük işletme maliyetleri, elektrikli tırların daha düşük yakıt fiyatlarıyla dizel tırlara göre önemli avantajlar sunacağı öngörülüyordu. Ancak, Ryder’ın belirttiği gibi, Tesla Semi'nin fiyatındaki "dramatik artış" bu potansiyelin sorgulanmasına neden oluyor.

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Tesla Semi tırlarında gecikmeler ve "dramatik" fiyat artışı