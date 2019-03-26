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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model 3, Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil oldu

Ünlü araştırma şirketi Jato Dynamics, Şubat ayında Avupa'daki satış rakamlarına ilişkin raporu paylaştı. Buna göre Tesla Model 3, bu ayda hem en çok satan elektrikli araç hem de orta sınıf sedan oldu.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla Model 3, Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil oldu
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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın uygun fiyatlı otomobili Tesla Model 3, geçtiğimiz Ocak ayının sonunda Avrupa’daki müşterilerle buluşmuştu. Tesla Model 3, paylaşılan verilere göre Şubat ayında Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili oldu.

Söz konusu bilgiler güvenilir araştırma şirketi Jato Dynamics tarafından paylaşıldı. Jato’ya göre Tesla Model 3 geçtiğimiz ay Avrupa’da 3 bin 630 adet sattı. Tesla’nın en yakın rakibi 2 bin 888 adetle Renault Zoe oldu. Tesla Model 3 ayrıca Nissan Leaf, BMW i3 ve Hyundai Kona Electric gibi iddialı rakiplerini de geride bıraktı.

Orta sınıf sedan otomobiller arasında da ilk sırada 

Avrupa’da Şubat ayının en çok satan elektrikli otomobili olan Tesla Model 3, aynı zamanda orta sınıf sedan otomobiller arasında da liderlik koltuğuna oturdu. Avrupa’da Şubat ayının en çok satan orta sınıf sedanı olan Tesla Model 3; Mercedes-Benz C Serisi, BMW 3 Serisi ve Audi A4 gibi rakiplerinden daha fazla satarak oldukça iddialı bir duruş sergiledi.

Jato’nun verilerine göre, Avrupa’daki Model 3 satışlarının neredeyse tamamı bireysel müşterilere yapıldı. İş ve filo odaklı satışlar azınlıkta seyretti. Bu durumun bu segment için alışılmadık bir durum olduğu belirtildi. Ayrıca Tesla Model 3’e satıştaki ilk ayında gelen yoğun talebin daha önce pek görülmediği, normalde bu rakamlara araç satışa sunulduktan 4-5 ay sonra ulaşılabildiği ifade edildi.

Aylar öncesinden ön siparişe açıldığını unutmamak gerek 

Tabii ki bu değerlendirmeyi yaparken Tesla Model 3’ün aylar öncesinden ön siparişe açıldığını da unutmamak gerek. Çünkü ABD’den gelen araçların neredeyse tamamının sahibi zaten belliydi. Hal böyle olunca, Model 3’ün daha satıştaki ilk ayında böyle bir başarı elde etmesi çok da şaşırtıcı gelmiyor.


https://www.jato.com/how-tesla-model-3-shakes-up-the-ev-and-premium-market-in-europe/ Yorum Yaz
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bulentcandan 1 ay en beğenilen
Çalıştılar, çabaladılar, yenilikçi ve öncü oldular; şimdi de meyvesini toplanacaklar elbette. Lafla peynir gemisi yürütmüyor adamlar.
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pop-up 1 ay
elektrikli otomobilde şu an zirvedeler beklenen bir sonuç olmuş
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cnv_58 1 ay
Renaultun yaptığı kabul edilebilir birşey değil fransa merkeze şikayet etmek gerekir
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shaq t 1 ay
Renault Zoe tam komedi, belgeleri bu adreste
twitter.com/...
"17-31 Temmuz 2018 Zoe 130.000tl (kur 5.74tlx22.648€) iken,
1-28 şubat 2019 Zoe 199.900tl (kur 5.96tlx33.540€)
Sadece 5000tl fark eden kur farkını, ne ara %50 zamla 11.000€ üstüne koyarak hesapladın Renault Türkiye" diye sorulmuştu. Bayiye gidip Zoe sorun cevap: "size dizel clio verelim" oluyor (yaşanmış olaydır) Satıcı primini, yönetici milyon dolarlık evini düşündüğü sürece; memleket dizel çöplüğü olur.
Renault Norveç 130.000tl'na Zoe satarken 10.000tl değerinde montaj dahil şarj istasyonu hediye ediyor. Renault Türkiye Euro üzerinden %50 zam yapıyor, Avrupa ortalaması teşviklerden önce 22.00€ zaten
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bulentcandan 1 ay shaq t
Kısacası; içten yanmalı motorlu araç alın ki serviste biz para kazanalım diyorlar.
Bakın, Tesla ise araçlarında periyodik bakımları kaldırdı.
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TheCaliph_ 1 ay
Mustakil ev, sarj edebilecegim bir garaj, elektrigi yesil enerjiden karsilayn bir ulkem olsaydi ve en onemlisi hukumetin ciddi ciddi elektrikli araci tesvik ettigi bir ulkem olsaydi ben de alirdim.
Burada insanlar kendi apartmaninin onune bile park edemiyor. İnsaatlardaki bakir telleri caliyorlar. Renault Zoe midir nedir 200 bin TL arac A sinifi mi neyse artik. 200 bin TL nasil tesvik oldunuz mu ?
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nitezze07 1 ay
Elon buraya geldi gizlice dogus yetkilileriyle gorustu sanirim iyi bir taktik almis . Elimizde yok siparisi 9 ay sonra yeni fiyattan gonderelim . bude fiyatalra zam.yaparsa tamamdir tam dogus taktigi
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nitezze07 1 ay
Kia ve hyundai iyi rakipler olarak geliyor. Yillik bazda muhtemelen ilk sirayi kona alabilir . tesla kapasitesi yetmeyebilir tum dunyaya satmaya calisiyor cunku yetistiremez
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shaq t 1 ay nitezze07
Keşke dediğin gibi olsa, Kia e-Niro ve Hyundai Kona Electric aynı platformu kullanıyorlar, üstelik (bize gelemeyen) Ionic Kona Electric ve Kona Electric deyim yerindeyse "şarjı koklayan" arabalar. Dahası Hyundai "sıfırdan" elektrikli olarak tasarlanmış platformunu 2020'de tanıtacak ama, şu an onlar da ağırdan alıyorlar üretimi ve bu yüzden yeterli araç üretmiyorlar.
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nitezze07 1 ay
Bizde de egea . gerisini sen dusun artik
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shaq t 1 ay
@CapriceClassic
Mart ayında büyük üreticiler için daha vahim bir tablo çıkacak, bi de model yılı ayında şenlik var; ayrıntılar için: elektrik.li/...
@MrKattchup
Haklısın ama örneğin Hollanda'da teşviklerden sonra 35.000€'ya uzun menzil Model 3 alan Türk arkadaşımız bile var, bunu diğer üreticilerde görmemize şu an imkan yok.
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CapriceClassic 1 ay shaq t
Bilgi için teşekkürler.
Çok ilginç gerçekten model 3 diğer orta sınıf sedanlardan fazla satmış ama bu birikmiş ön sipiarlerdendir yukarıda da dendiği gibi. Ömümüzdeki aylara bakmak lazım.
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shaq t 1 ay
@CapriceClassic
Mart ayında büyük üreticiler için daha vahim bir tablo çıkacak, bi de model yılı ayında şenlik var; ayrıntılar için: elektrik.li/...
@MrKattchup
Haklısın ama örneğin Hollanda'da teşviklerden sonra 35.000€'ya uzun menzil Model 3 alan Türk arkadaşımız bile var, bunu diğer üreticilerde görmemize şu an imkan yok.
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CapriceClassic 1 ay
Haberi 2 defa okudum acaba yanlış mı diye. Şimdi model 3, mb c, bmw 3 ve audi a4 den fazla mı satmış diyor?
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yc#1 1 ay CapriceClassic
Olabilir, geçen sene Amerika'da en fazla satılan d segmenti premium araç olmuştu.
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MrKattchup 1 ay
Diğer aylardaki satış performansı daha net bir ışık tutacaktır ilk ay olduğu için normal böyle gözükmesi, o fiyat aralığında malzeme kalitesi olarak çok daha iyi araçlar var elektrikli olarak.
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The Balance 1 ay MrKattchup
Ne gibi?
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HABERİN ETİKETLERİ
tesla model 3, çok satan araçlar ve
6 etiket daha best selling orta sınıf sedan avrupada en çok satılan elektrikli araç Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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