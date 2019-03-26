Tesla Model 3, Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil oldu

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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın uygun fiyatlı otomobili Tesla Model 3, geçtiğimiz Ocak ayının sonunda Avrupa’daki müşterilerle buluşmuştu. Tesla Model 3, paylaşılan verilere göre Şubat ayında Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili oldu.

Söz konusu bilgiler güvenilir araştırma şirketi Jato Dynamics tarafından paylaşıldı. Jato’ya göre Tesla Model 3 geçtiğimiz ay Avrupa’da 3 bin 630 adet sattı. Tesla’nın en yakın rakibi 2 bin 888 adetle Renault Zoe oldu. Tesla Model 3 ayrıca Nissan Leaf, BMW i3 ve Hyundai Kona Electric gibi iddialı rakiplerini de geride bıraktı.

Orta sınıf sedan otomobiller arasında da ilk sırada

Avrupa’da Şubat ayının en çok satan elektrikli otomobili olan Tesla Model 3, aynı zamanda orta sınıf sedan otomobiller arasında da liderlik koltuğuna oturdu. Avrupa’da Şubat ayının en çok satan orta sınıf sedanı olan Tesla Model 3; Mercedes-Benz C Serisi, BMW 3 Serisi ve Audi A4 gibi rakiplerinden daha fazla satarak oldukça iddialı bir duruş sergiledi.

Jato’nun verilerine göre, Avrupa’daki Model 3 satışlarının neredeyse tamamı bireysel müşterilere yapıldı. İş ve filo odaklı satışlar azınlıkta seyretti. Bu durumun bu segment için alışılmadık bir durum olduğu belirtildi. Ayrıca Tesla Model 3’e satıştaki ilk ayında gelen yoğun talebin daha önce pek görülmediği, normalde bu rakamlara araç satışa sunulduktan 4-5 ay sonra ulaşılabildiği ifade edildi.

Aylar öncesinden ön siparişe açıldığını unutmamak gerek

Tabii ki bu değerlendirmeyi yaparken Tesla Model 3’ün aylar öncesinden ön siparişe açıldığını da unutmamak gerek. Çünkü ABD’den gelen araçların neredeyse tamamının sahibi zaten belliydi. Hal böyle olunca, Model 3’ün daha satıştaki ilk ayında böyle bir başarı elde etmesi çok da şaşırtıcı gelmiyor.

https://www.jato.com/how-tesla-model-3-shakes-up-the-ev-and-premium-market-in-europe/