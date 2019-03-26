Tesla Model 3, Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil oldu

Söz konusu bilgiler güvenilir araştırma şirketi Jato Dynamics tarafından paylaşıldı. Jato’ya göre Tesla Model 3 geçtiğimiz ay Avrupa’da 3 bin 630 adet sattı. Tesla’nın en yakın rakibi 2 bin 888 adetle Renault Zoe oldu. Tesla Model 3 ayrıca Nissan Leaf, BMW i3 ve Hyundai Kona Electric gibi iddialı rakiplerini de geride bıraktı.
Orta sınıf sedan otomobiller arasında da ilk sırada
Avrupa’da Şubat ayının en çok satan elektrikli otomobili olan Tesla Model 3, aynı zamanda orta sınıf sedan otomobiller arasında da liderlik koltuğuna oturdu. Avrupa’da Şubat ayının en çok satan orta sınıf sedanı olan Tesla Model 3; Mercedes-Benz C Serisi, BMW 3 Serisi ve Audi A4 gibi rakiplerinden daha fazla satarak oldukça iddialı bir duruş sergiledi.
Jato’nun verilerine göre, Avrupa’daki Model 3 satışlarının neredeyse tamamı bireysel müşterilere yapıldı. İş ve filo odaklı satışlar azınlıkta seyretti. Bu durumun bu segment için alışılmadık bir durum olduğu belirtildi. Ayrıca Tesla Model 3’e satıştaki ilk ayında gelen yoğun talebin daha önce pek görülmediği, normalde bu rakamlara araç satışa sunulduktan 4-5 ay sonra ulaşılabildiği ifade edildi.
Aylar öncesinden ön siparişe açıldığını unutmamak gerek
Tabii ki bu değerlendirmeyi yaparken Tesla Model 3’ün aylar öncesinden ön siparişe açıldığını da unutmamak gerek. Çünkü ABD’den gelen araçların neredeyse tamamının sahibi zaten belliydi. Hal böyle olunca, Model 3’ün daha satıştaki ilk ayında böyle bir başarı elde etmesi çok da şaşırtıcı gelmiyor.
https://www.jato.com/how-tesla-model-3-shakes-up-the-ev-and-premium-market-in-europe/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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"17-31 Temmuz 2018 Zoe 130.000tl (kur 5.74tlx22.648€) iken,
1-28 şubat 2019 Zoe 199.900tl (kur 5.96tlx33.540€)
Sadece 5000tl fark eden kur farkını, ne ara %50 zamla 11.000€ üstüne koyarak hesapladın Renault Türkiye" diye sorulmuştu. Bayiye gidip Zoe sorun cevap: "size dizel clio verelim" oluyor (yaşanmış olaydır) Satıcı primini, yönetici milyon dolarlık evini düşündüğü sürece; memleket dizel çöplüğü olur.
Renault Norveç 130.000tl'na Zoe satarken 10.000tl değerinde montaj dahil şarj istasyonu hediye ediyor. Renault Türkiye Euro üzerinden %50 zam yapıyor, Avrupa ortalaması teşviklerden önce 22.00€ zaten
Bakın, Tesla ise araçlarında periyodik bakımları kaldırdı.
Burada insanlar kendi apartmaninin onune bile park edemiyor. İnsaatlardaki bakir telleri caliyorlar. Renault Zoe midir nedir 200 bin TL arac A sinifi mi neyse artik. 200 bin TL nasil tesvik oldunuz mu ?
Mart ayında büyük üreticiler için daha vahim bir tablo çıkacak, bi de model yılı ayında şenlik var; ayrıntılar için: elektrik.li/...
@MrKattchup
Haklısın ama örneğin Hollanda'da teşviklerden sonra 35.000€'ya uzun menzil Model 3 alan Türk arkadaşımız bile var, bunu diğer üreticilerde görmemize şu an imkan yok.
Mart ayında büyük üreticiler için daha vahim bir tablo çıkacak, bi de model yılı ayında şenlik var; ayrıntılar için: elektrik.li/...
@MrKattchup
Haklısın ama örneğin Hollanda'da teşviklerden sonra 35.000€'ya uzun menzil Model 3 alan Türk arkadaşımız bile var, bunu diğer üreticilerde görmemize şu an imkan yok.
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tesla model 3, çok satan araçlar ve