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Elektrikli BMW i4 modeli 600 kilometre gibi iddialı bir menzille geliyor

2021'de satışa sunulacak BMW i4, son teknoloji özellikleri ve 600 km menziliyle rakiplerinden sıyrılmaya çalışacak. Alman üretici, BMW i4, iNext ve iX3 modellerinin bazı önemli özelliklerini açıkladı.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli BMW i4 modeli 600 kilometre gibi iddialı bir menzille geliyor
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Rekabetin gittikçe kızıştığı elektrikli otomobil pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan BMW, bu alanda yarışa sokacağı iNext, iX3 ve i4 modellerinin yeni fotoğraflarını ve menzil değerlerini paylaştı.

BMW tarafından paylaşılan bilgilere göre, önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan BMW iX3’ün sürüş menzili WLTP ölçümlerine göre 400 kilometre olacak. Markanın beşinci nesil eDrive teknolojisini kullanacak araç, çok güçlü bir motora ve son teknoloji batarya hücrelerine sahip olacak. DC şarj istasyonlarında 150 kW’a kadar güç ile şarj edilebilecek BMW iX3, global pazarda satışa sunulmak üzere şirketin Çin’deki fabrikasında üretilecek.

Beşinci nesil eDrive teknolojisiyle 600 km menzil 

Şirketin amiral gemisi elektrikli SUV modeli BMW iNext ise 600 kilometre gibi etkileyici bir sürüş menziline sahip olacak. 2021 yılında satışa sunulacak araçta, son teknoloji bağlanabilirlik özellikleri ve seviye 3 otonom sürüş gibi pek çok sistem bulunacak. BMW iNext, 2021 yılından itibaren Almanya’daki Dingolfing tesislerinde üretilecek.

Bavyeralı üreticinin açıklamalarına göre, dört kapılı coupe formundaki BMW i4 modeli bu üçlü arasından sürüş zevki en yüksek otomobil olacak. Bunu düşük ağırlık merkezine borçlu olacağı söylenen BMW i4, performans ve konforu bir arada sunacak. Markanın beşinci nesil eDrive teknolojisini kullanacak araç, tıpkı iNext gibi 600 kilometre sürüş menziliyle sınıfının iddialı modelleri arasında yerini alacak.

0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayacağı açıklanan BMW i4’ün maksimum hızı 200 km/s olacak. 2021 yılında üretim bandına çıkacak bir başka elektrikli model olan i4, Münih’teki fabrikada üretilecek.


https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0293467EN/electromobility-under-extreme-conditions:-the-bmw-ix3-the-bmw-i4-and-the-bmw-inext-undergo-cold-testing-in-the-arctic-circle Yorum Yaz
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faniseyler 1 ay en beğenilen
elektrikli araçlarda 600 km menzil değerleri çok iyi. Dolmasıda 15-20 dakika gibi sürelere çekerlerse artık fosil yakıtlara elveda deriz gibi.
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gageracer 1 ay
Elektriği kömür vs. ile üretiyoruz doğru da şehirdeki toz duman azalıyor onu neremize sokalım? İyi bir şey işte oraya buraya sokmaya zorlamayın bence. Yaşadığım yerde çoğu araç hibrit, otobüsler elektrikli ya da hibrit. Egzoz kokusunu nerdeyse hiç almıyorum ve çok mutluyum bu durumdan.
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oly1786 1 ay
Arkadaşlar artık yeni dizel / benzinli araç alırken 5-10 sene sonra bu elektrikli araçlar ulaşılabilir olunca piyasası baş aşağı olacak, ona göre vaziyet alın derim.
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DH Misafiri 1 ay
Bir çok ülke enerji üretimini fosil yakıtlarla sağlıyor. Bu nedenle elektrik üretirken fosil yakıt büyük rol oynuyor.
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The.Mafia 1 ay
İlerlerçyen teknolojide 1000 km’leri görecektir
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faniseyler 1 ay en beğenilen
elektrikli araçlarda 600 km menzil değerleri çok iyi. Dolmasıda 15-20 dakika gibi sürelere çekerlerse artık fosil yakıtlara elveda deriz gibi.
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oly1786 1 ay
600 km iyidir. 5-10 seneye ulaşılabilir olur, sonra bay bay 1,5 dci.
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