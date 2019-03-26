Elektrikli BMW i4 modeli 600 kilometre gibi iddialı bir menzille geliyor

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Rekabetin gittikçe kızıştığı elektrikli otomobil pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan BMW, bu alanda yarışa sokacağı iNext, iX3 ve i4 modellerinin yeni fotoğraflarını ve menzil değerlerini paylaştı.

BMW tarafından paylaşılan bilgilere göre, önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan BMW iX3’ün sürüş menzili WLTP ölçümlerine göre 400 kilometre olacak. Markanın beşinci nesil eDrive teknolojisini kullanacak araç, çok güçlü bir motora ve son teknoloji batarya hücrelerine sahip olacak. DC şarj istasyonlarında 150 kW’a kadar güç ile şarj edilebilecek BMW iX3, global pazarda satışa sunulmak üzere şirketin Çin’deki fabrikasında üretilecek.

Beşinci nesil eDrive teknolojisiyle 600 km menzil

Şirketin amiral gemisi elektrikli SUV modeli BMW iNext ise 600 kilometre gibi etkileyici bir sürüş menziline sahip olacak. 2021 yılında satışa sunulacak araçta, son teknoloji bağlanabilirlik özellikleri ve seviye 3 otonom sürüş gibi pek çok sistem bulunacak. BMW iNext, 2021 yılından itibaren Almanya’daki Dingolfing tesislerinde üretilecek.

Bavyeralı üreticinin açıklamalarına göre, dört kapılı coupe formundaki BMW i4 modeli bu üçlü arasından sürüş zevki en yüksek otomobil olacak. Bunu düşük ağırlık merkezine borçlu olacağı söylenen BMW i4, performans ve konforu bir arada sunacak. Markanın beşinci nesil eDrive teknolojisini kullanacak araç, tıpkı iNext gibi 600 kilometre sürüş menziliyle sınıfının iddialı modelleri arasında yerini alacak.

0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayacağı açıklanan BMW i4’ün maksimum hızı 200 km/s olacak. 2021 yılında üretim bandına çıkacak bir başka elektrikli model olan i4, Münih’teki fabrikada üretilecek.

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0293467EN/electromobility-under-extreme-conditions:-the-bmw-ix3-the-bmw-i4-and-the-bmw-inext-undergo-cold-testing-in-the-arctic-circle