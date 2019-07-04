Tesla Model 3, Euro NCAP çarpışma testlerinde en iyi derecelerden birini elde etti

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Euro NCAP, yeni otomobilleri konuk ettiği en son güvenlik derecelendirmelerini açıkladı. İlk etapta Avrupa’da satışı olmadığı için çarpışma testlerine dahil edilmeyen Tesla Model 3 de bu kez test edilen otomobiller arasındaydı.

Euro NCAP’in Tesla Model 3’ü çarpışma testlerine dahil etmesiyle birlikte ABD’li üreticinin en ucuz modeli üzerindeki güvenlik tartışmaları da ortadan kalkmış oldu. Zira Tesla Model 3, Euro NCAP’in çarpışma testlerinden beş yıldız alarak bu konudaki iddiasını da kanıtladı. Detaylara inecek olursak, Model 3’ün yetişkin yolcu korumada %96, çocuk yolcu korumasında %86, yaya korumasında %74 ve son olarak güvenlik yardımcısı kategorisinde %94 oranında başarı elde ettiğini görüyoruz.

Tesla Model 3, elde ettiği başarı oranlarıyla hem test edilen yeni araçlar arasında hem de genel Euro NCAP testlerinde sınıfının en iyisine denk gelen bir araç konumunda. Öyle ki bazı uzmanlar Model 3’ün güvenlik yardımcısı kategorisinde şimdiye kadarki en yüksek puanlardan birini aldığını belirtiyor. Araçtaki Otonom Acil Durum Freni ve İleri Çarpışma Uyarı sistemlerinin çok iyi performans ortaya koyduğu da gelen yorumlar arasında.

Euro NCAP, Model 3’ün yanı sıra DS 3 Crossback, Kia Ceed, Mercedes-Benz B Serisi, Mercedes-Benz GLE ve Skoda Scala gibi modelleri de test etti. Bu modellerin çarpışma testlerinde elde ettiği dereceler de şu şekilde:

Araçlar Yetişkin(%) Çocuk(%) Yaya(%) Güvenlik Yardımcısı(%) DS 3 Crossback (standart ekipman) 87 86 54 63 DS 3 Crossback(güvenlik paketi) 96 86 64 76 Kia Ceed(standart ekipman) 88 85 52 68 Kia Ceed(güvenlik paketi) 88 85 68 73 B Serisi(standart ekipman) 96 90 78 75 Mercedes-Benz GLE 91 90 78 78 Skoda Scala 97 87 81 76 Tesla Model 3 96 86 74 94