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Tesla Model 3, Euro NCAP çarpışma testlerinde en iyi derecelerden birini elde etti

Euro NCAP, en son güvenlik derecelendirmelerine Avrupa topraklarına giriş yapan Tesla Model 3'ü de dahil etti. Model 3, özellikle testlerin "güvenlik ekipmanı" kategorisinde büyük başarı gösterdi.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla Model 3, Euro NCAP çarpışma testlerinde en iyi derecelerden birini elde etti
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Euro NCAP, yeni otomobilleri konuk ettiği en son güvenlik derecelendirmelerini açıkladı. İlk etapta Avrupa’da satışı olmadığı için çarpışma testlerine dahil edilmeyen Tesla Model 3 de bu kez test edilen otomobiller arasındaydı.

Euro NCAP’in Tesla Model 3’ü çarpışma testlerine dahil etmesiyle birlikte ABD’li üreticinin en ucuz modeli üzerindeki güvenlik tartışmaları da ortadan kalkmış oldu. Zira Tesla Model 3, Euro NCAP’in çarpışma testlerinden beş yıldız alarak bu konudaki iddiasını da kanıtladı. Detaylara inecek olursak, Model 3’ün yetişkin yolcu korumada %96, çocuk yolcu korumasında %86, yaya korumasında %74 ve son olarak güvenlik yardımcısı kategorisinde %94 oranında başarı elde ettiğini görüyoruz.

Tesla Model 3, elde ettiği başarı oranlarıyla hem test edilen yeni araçlar arasında hem de genel Euro NCAP testlerinde sınıfının en iyisine denk gelen bir araç konumunda. Öyle ki bazı uzmanlar Model 3’ün güvenlik yardımcısı kategorisinde şimdiye kadarki en yüksek puanlardan birini aldığını belirtiyor. Araçtaki Otonom Acil Durum Freni ve İleri Çarpışma Uyarı sistemlerinin çok iyi performans ortaya koyduğu da gelen yorumlar arasında.

Euro NCAP, Model 3’ün yanı sıra DS 3 Crossback, Kia Ceed, Mercedes-Benz B Serisi, Mercedes-Benz GLE ve Skoda Scala gibi modelleri de test etti. Bu modellerin çarpışma testlerinde elde ettiği dereceler de şu şekilde:

AraçlarYetişkin(%)Çocuk(%)Yaya(%)Güvenlik Yardımcısı(%) 
DS 3 Crossback (standart ekipman)87865463 
DS 3 Crossback(güvenlik paketi)96866476 
Kia Ceed(standart ekipman)8885 52 68 
Kia Ceed(güvenlik paketi)88 85 68 73 
B Serisi(standart ekipman)96 90 78 75 
Mercedes-Benz GLE91 90 78 78 
Skoda Scala97 87 81 76 
Tesla Model 396 86 74 94 


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aca-n 3 gün en beğenilen
Güvenlik yardımcısı diğer otomobillere fark atmış. Yıllarını otomobil üretimine vermiş firmaların kapı sesinden çok güvenlik işine odaklanması kendi çıkarlarına olacak. Gelecek sadece güzellikte değil güvenlikte.
Güvenlik yardımcısı diğer otomobillere fark atmış. Yıllarını otomobil üretimine vermiş firmaların kapı sesinden çok güvenlik işine odaklanması kendi çıkarlarına...
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infom@n 2 gün
Sağ hava yastığı ön camı patlatıyor mu?
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haberelectro 3 gün
Skoda scala pasif güvenlikte daha yüksek puanlar almış
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Spider_hip 3 gün
Mercedes'in güvenliği, sağlamlığı zaten bilinen bir şey de scoda şaşırttı. Bu kadar beklemiyordum. Tesla'da sağlam zaten biliyoruz.
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masterap 3 gün Spider_hip
Vag grubu araclar her zaman yuksek puan alır. Seat, skoda, vw farketmez. Insanlar sadece plastıgıne bakıp almıyor bu aracları :)
2016 ya kadar soyle bı lıste var mesela, c sınıfı hb lıstesı. Ilk 4 aracın 3 u vag
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darkaura 3 gün
elektrikli arac olmanin avantaji var tabiyki. aracin onunde buyuk bir motor blogu yok. buda carpisma enerjisini emmek icin daha genis alan sagliyor.
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aca-n 3 gün en beğenilen
Güvenlik yardımcısı diğer otomobillere fark atmış. Yıllarını otomobil üretimine vermiş firmaların kapı sesinden çok güvenlik işine odaklanması kendi çıkarlarına olacak. Gelecek sadece güzellikte değil güvenlikte.
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