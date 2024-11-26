Euro NCAP ilk kez çekicileri derecelendirdi: Volvo Trucks'ın iki modeli 5 yıldız aldı

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Kara taşımacılığının bel kemiği olan çekiciler, yolların ayrılmaz bir parçası. Büyük ve ağır araçlar oldukları için de herhangi bir kaza durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Euro NCAP de bu araçların güvenlik derecesini test etmek için mevcut otomobil ve hafif ticari araç kategorilerine ek olarak Truck Safe programını başlattı.

Truck Safe programının ilk konukları arasında yer alan Volvo FH Aero ve Volvo FM, Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı başarırken City Safe ödülüne de layık görüldü. Güvenli sürüş, çarpışmadan kaçınma ve kaza sonrası olmak üzere üç ana kategoride değerlendirilen araçlar bu kategorilerde yüzde 80'in üzerinde başarı gösterdi.

Tam Boyutta Gör Euro NCAP’in 5 yıldız derecelendirmesi, Volvo’nun sürücü desteği ve çarpışmadan kaçınma gibi kriterlerde mükemmel performans göstererek, sürücü ve diğer araçlar için trafik güvenliği sağladığı anlamına geliyor. Ayrıca her iki Volvo modeli de şehir trafiğinde savunmasız yayaları korumak için tasarlanan, Volvo’nun aktif güvenlik sistemlerinin iyi görüşü ve performansı sayesinde City Safe, yani şehir güvenliği olarak adlandırılan kriterleri karşılıyor.

Euro NCAP tarafından değerlendirilen diğer çekiciler arasında Iveco S-Way (1 yıldız), MAN TGX (3 yıldız), Mercedes-Benz Actros L (3 yıldız) ve Renault Trucks T (4 yıldız) gibi modeller de bulunuyor.

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Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, “Bu olağanüstü sonuç, Volvo Trucks’ın güvenlik alanındaki lider konumunu teyit ettiği için beni gururlandırıyor. Güvenlik, bizim için temel bir değer ve marka mirasımızın temel taşıdır. Güvenlik, şirketimizin en başından beri bize rehberlik ediyor ve her yeni ürün lansmanında kamyonlarımızı daha da güvenli hale getiriyoruz” dedi.

Volvo Trucks Trafik ve Ürün Güvenliği Direktörü Anna Wrige Berling; “Bu ödül, kamyonlarımızla ilgili yürüttüğümüz sıfır kaza vizyonumuz, mevzuatın gerekliliklerinin ötesine geçmek için, güvenlik geliştirmedeki tutarlı çabalarımızın bir kanıtıdır. Euro NCAP derecelendirmeleri, müşterilere satın alma kararlarında rehberlik edecek ve araç üreticilerini, sürekli olarak güvenliği iyileştirmek için çalışmaya teşvik edecektir” dedi.

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Volvo Trucks'ın iki modeli Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı