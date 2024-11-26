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    Euro NCAP ilk kez çekicileri derecelendirdi: Volvo Trucks'ın iki modeli 5 yıldız aldı

    Euro NCAP tarafından başlatılan Truck Safe güvenlik testlerinin ilk konukları arasında bulunan Volvo FH Aero ve Volvo FM, 5 yıldızla derecelendirildi.           

    Kara taşımacılığının bel kemiği olan çekiciler, yolların ayrılmaz bir parçası. Büyük ve ağır araçlar oldukları için de herhangi bir kaza durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Euro NCAP de bu araçların güvenlik derecesini test etmek için mevcut otomobil ve hafif ticari araç kategorilerine ek olarak Truck Safe programını başlattı.

    Truck Safe programının ilk konukları arasında yer alan Volvo FH Aero ve Volvo FM, Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı başarırken City Safe ödülüne de layık görüldü. Güvenli sürüş, çarpışmadan kaçınma ve kaza sonrası olmak üzere üç ana kategoride değerlendirilen araçlar bu kategorilerde yüzde 80'in üzerinde başarı gösterdi.

    Volvo Trucks'ın iki modeli Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı Tam Boyutta Gör
    Euro NCAP’in 5 yıldız derecelendirmesi, Volvo’nun sürücü desteği ve çarpışmadan kaçınma gibi kriterlerde mükemmel performans göstererek, sürücü ve diğer araçlar için trafik güvenliği sağladığı anlamına geliyor. Ayrıca her iki Volvo modeli de şehir trafiğinde savunmasız yayaları korumak için tasarlanan, Volvo’nun aktif güvenlik sistemlerinin iyi görüşü ve performansı sayesinde City Safe, yani şehir güvenliği olarak adlandırılan kriterleri karşılıyor.

    Euro NCAP tarafından değerlendirilen diğer çekiciler arasında Iveco S-Way (1 yıldız), MAN TGX (3 yıldız), Mercedes-Benz Actros L (3 yıldız) ve Renault Trucks T (4 yıldız) gibi modeller de bulunuyor.

    Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, “Bu olağanüstü sonuç, Volvo Trucks’ın güvenlik alanındaki lider konumunu teyit ettiği için beni gururlandırıyor. Güvenlik, bizim için temel bir değer ve marka mirasımızın temel taşıdır. Güvenlik, şirketimizin en başından beri bize rehberlik ediyor ve her yeni ürün lansmanında kamyonlarımızı daha da güvenli hale getiriyoruz” dedi.

    Volvo Trucks Trafik ve Ürün Güvenliği Direktörü Anna Wrige Berling; “Bu ödül, kamyonlarımızla ilgili yürüttüğümüz sıfır kaza vizyonumuz, mevzuatın gerekliliklerinin ötesine geçmek için, güvenlik geliştirmedeki tutarlı çabalarımızın bir kanıtıdır. Euro NCAP derecelendirmeleri, müşterilere satın alma kararlarında rehberlik edecek ve araç üreticilerini, sürekli olarak güvenliği iyileştirmek için çalışmaya teşvik edecektir” dedi.

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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