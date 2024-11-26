Euro NCAP ilk kez çekicileri derecelendirdi: Volvo Trucks'ın iki modeli 5 yıldız aldı

Kara taşımacılığının bel kemiği olan çekiciler, yolların ayrılmaz bir parçası. Büyük ve ağır araçlar oldukları için de herhangi bir kaza durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Euro NCAP de bu araçların güvenlik derecesini test etmek için mevcut otomobil ve hafif ticari araç kategorilerine ek olarak Truck Safe programını başlattı.
Truck Safe programının ilk konukları arasında yer alan Volvo FH Aero ve Volvo FM, Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı başarırken City Safe ödülüne de layık görüldü. Güvenli sürüş, çarpışmadan kaçınma ve kaza sonrası olmak üzere üç ana kategoride değerlendirilen araçlar bu kategorilerde yüzde 80'in üzerinde başarı gösterdi.
Euro NCAP tarafından değerlendirilen diğer çekiciler arasında Iveco S-Way (1 yıldız), MAN TGX (3 yıldız), Mercedes-Benz Actros L (3 yıldız) ve Renault Trucks T (4 yıldız) gibi modeller de bulunuyor.
Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, “Bu olağanüstü sonuç, Volvo Trucks’ın güvenlik alanındaki lider konumunu teyit ettiği için beni gururlandırıyor. Güvenlik, bizim için temel bir değer ve marka mirasımızın temel taşıdır. Güvenlik, şirketimizin en başından beri bize rehberlik ediyor ve her yeni ürün lansmanında kamyonlarımızı daha da güvenli hale getiriyoruz” dedi.
Volvo Trucks Trafik ve Ürün Güvenliği Direktörü Anna Wrige Berling; “Bu ödül, kamyonlarımızla ilgili yürüttüğümüz sıfır kaza vizyonumuz, mevzuatın gerekliliklerinin ötesine geçmek için, güvenlik geliştirmedeki tutarlı çabalarımızın bir kanıtıdır. Euro NCAP derecelendirmeleri, müşterilere satın alma kararlarında rehberlik edecek ve araç üreticilerini, sürekli olarak güvenliği iyileştirmek için çalışmaya teşvik edecektir” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.