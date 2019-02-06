Tesla Model 3'e iddialı rakip: Polestar 2'nin 27 Şubat'ta tanıtılacağı açıklandı

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Otomotiv sektörü için oldukça heyecan verici bir döneme yaklaştığımız şu günlerde bir tanıtım haberi de Polestar’dan geldi. Volvo’nun elektrikli araçlardan sorumlu alt markası, Polestar 2 adını verdiği elektrikli sedan modelini 27 Şubat tarihindeki özel bir etkinlikte tanıtacağını duyurdu. Polestar 2, özelliklerinden fiyatına kadar her şeyiyle Tesla Model 3’ün rakibi olacak.

Hibrit Polestar 1’den sonra ilk tam elektrikli modeli Polestar 2 için kolları sıvayan şirket, duyurulduğu ilk günden bu yana aracı Tesla Model 3 ile kıyaslıyor. Dolayısıyla 4 kapılı fastback formunda karşımıza çıkacak aracın boyutları da hemen hemen Model 3 ile aynı olacak. Tasarımında Volvo 40.2 konseptinden esinlenilen Polestar 2’nin toplamda 400 beygir güce ve 500 km civarında menzile sahip olacağı söyleniyor.

Google Android HMI ile üretilecek ilk model

Bunun yanı sıra, Polestar 2’nin Google Asistan’ın araç içi versiyonu olan Google Android HMI bilgi-eğlence sistemiyle üretilecek ilk araç olması da ayrı bir önem taşıyor. OTA güncellemeleri ile sürekli yenilenecek bu sisteme Google Asistan’ın yanı sıra Haritalar ve Play Store gibi popüler servisler de dahil olacak. Sistemin arayüzüyle ilgili bazı görselleri aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.

Son olarak, şirketin belirttiğine göre Polestar 2’nin fiyatı Tesla Model 3’ün satış fiyatına çok yakın olacak. Çoğumuzun bildiği üzere Model 3 ABD’li üreticinin en uygun fiyatlı otomobili. Üstelik Tesla, Model 3’ün fiyatını güncelleyerek tüm versiyonlarda 1,100 dolarlık indirim yaptı. Tesla Model 3’ün başlangıç fiyatı artık teşvikler hariç 42 bin 900 dolar. Dolayısıyla Polestar 2’nin de 40-45 bin dolar arası bir fiyattan başlayacağını düşünebiliriz.

Polestar 2’nin tanıtımı 27 Şubat tarihinde özel bir etkinlikte yapılacak. Ardıncan Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek. Araçla ilgili daha fazla detay öğrenmek için bizi takipte kalın.