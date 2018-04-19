Tesla, Model 3 kameralarından görüntü toplamaya başlıyor

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Sürücüsüz araç teknolojilerinin geliştirilmesindeki ana nedenlerden biri şüphesiz ki sürücü kaynaklı kazaların önüne geçmek. Ancak, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için sistemin insanlardan daha güvenli olması gerekiyor. Üreticiler, sürücüsüz araçlarını piyasaya sürmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Gerçek dünya koşullarında elde edilen veriler ise bu yarışın olmazsa olmazı arasında görülüyor.

Bu teknolojiyi geliştiren bazı şirketler, veri toplamak için gereken test filosunu yollara çıkarmakta zorluk yaşıyor. Tesla ise bu konuda büyük bir avantaja sahip. Şirketin oto pilot teknolojisine sahip olarak sattığı araçlar her gün aktif olarak kullanılıyor. Bu da Tesla’nın veri elde etmek için büyük bir filoya sahip olduğu anlamına geliyor.

Tesla, 2017 yılının mayıs ayında veri paylaşım politikasını güncelleyerek Model S ve Model X’teki kameralardan görüntü toplamaya başlayacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan bir ay sonra, Tesla kullanıcıları gerçekten de araçlarından büyük boyutlarda verinin şirket tarafından çekildiğine şahit olmaya başlamışlardı.

Oto pilot kameraları dünyayı böyle görüyor

Gizlilik kesinlikle ihlal edilmeyecek

Yaşanan gelişmelerden bir yıl sonra, sürücüsüz araç teknolojisinin geliştirilmesi için veri toplanması işlemine Model 3 de dahil ediliyor. Tesla, yayınladığı son güncellemeden sonra müşterilerine Model 3’teki oto pilot kameralarını veri elde etmek için kullanacakları konusunda bir uyarıda bulundu. Toplanan görüntülerin aracın kimlik numarasıyla bağlantısı olmayacağını belirten şirket, bu sayede gizliliğin kesinlikle ihlal edilmeyeceğini belirtti. Gönderilen uyarıda, müşterilere bu programın dışında kalabilecekleri de söylendi.

“Sürücüsüz araç teknolojisinin güvenliğini geliştirmek ve sürücüsüz araçları mümkün olduğunca çabuk gerçeğe dönüştürmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için, araçtaki kameraların şeritleri, tabelaları, ve trafik ışıklarını nasıl algıladığını öğrenmemizi sağlayan kısa videolar toplamamız gerekiyor. Yol koşullarını izleyebileceğimiz daha büyük bir filo demek, aynı zamanda sizin Tesla’nızın daha yetenekli olması anlamına geliyor.”





https://electrek.co/2018/04/18/tesla-autopilot-model-3-video-camera-self-driving-data/