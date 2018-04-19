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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, Model 3 kameralarından görüntü toplamaya başlıyor

Tesla, oto pilotu geliştirmek için Model 3 araçlarındaki kameralardan veri toplamaya başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, gizliliğin kesinlikle ihlal edilmeyeceğinin garantisi verildi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla, Model 3 kameralarından görüntü toplamaya başlıyor
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Sürücüsüz araç teknolojilerinin geliştirilmesindeki ana nedenlerden biri şüphesiz ki sürücü kaynaklı kazaların önüne geçmek. Ancak, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için sistemin insanlardan daha güvenli olması gerekiyor. Üreticiler, sürücüsüz araçlarını piyasaya sürmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Gerçek dünya koşullarında elde edilen veriler ise bu yarışın olmazsa olmazı arasında görülüyor.

Bu teknolojiyi geliştiren bazı şirketler, veri toplamak için gereken test filosunu yollara çıkarmakta zorluk yaşıyor. Tesla ise bu konuda büyük bir avantaja sahip. Şirketin oto pilot teknolojisine sahip olarak sattığı araçlar her gün aktif olarak kullanılıyor. Bu da Tesla’nın veri elde etmek için büyük bir filoya sahip olduğu anlamına geliyor.

Tesla, 2017 yılının mayıs ayında veri paylaşım politikasını güncelleyerek Model S ve Model X’teki kameralardan görüntü toplamaya başlayacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan bir ay sonra, Tesla kullanıcıları gerçekten de araçlarından büyük boyutlarda verinin şirket tarafından çekildiğine şahit olmaya başlamışlardı.

Oto pilot kameraları dünyayı böyle görüyor 

Gizlilik kesinlikle ihlal edilmeyecek

Yaşanan gelişmelerden bir yıl sonra, sürücüsüz araç teknolojisinin geliştirilmesi için veri toplanması işlemine Model 3 de dahil ediliyor. Tesla, yayınladığı son güncellemeden sonra müşterilerine Model 3’teki oto pilot kameralarını veri elde etmek için kullanacakları konusunda bir uyarıda bulundu. Toplanan görüntülerin aracın kimlik numarasıyla bağlantısı olmayacağını belirten şirket, bu sayede gizliliğin kesinlikle ihlal edilmeyeceğini belirtti. Gönderilen uyarıda, müşterilere bu programın dışında kalabilecekleri de söylendi.

Sürücüsüz araç teknolojisinin güvenliğini geliştirmek ve sürücüsüz araçları mümkün olduğunca çabuk gerçeğe dönüştürmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için, araçtaki kameraların şeritleri, tabelaları, ve trafik ışıklarını nasıl algıladığını öğrenmemizi sağlayan kısa videolar toplamamız gerekiyor. Yol koşullarını izleyebileceğimiz daha büyük bir filo demek, aynı zamanda sizin Tesla’nızın daha yetenekli olması anlamına geliyor.



https://electrek.co/2018/04/18/tesla-autopilot-model-3-video-camera-self-driving-data/ Yorum Yaz
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faik büldül 1 yıl en beğenilen
O resimdeki araç gerçekte çok dandik arkadaş herşey dijital biryere kadar. Önümde hız kadranını ve devir kadranını görmem gerek hatta dijital değil analog olması gerek. Böyle sanki evdeki masaya direksiyon bağlamış gibi havası var hammına.
O resimdeki araç gerçekte çok dandik arkadaş herşey dijital biryere kadar. Önümde hız kadranını ve devir kadranını görmem gerek hatta dijital değil analog olma...
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10ff 1 yıl
gizlilik ihlal edilmeyecekmis.
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interwap 1 yıl
İyi bari, baştan açık açık söylüyor. Sonra duyulsa skandal skandal skandal.
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TSY 1 yıl
yine tesla konusu yine aynı konu 872662728391664. kez açıldı haber anlayışınıza hayranım. tesla ile ilgili konu bulamayınca aynısının tekrarlarına başladınız. sizin bu amerika sevdanız nedir üvey evlat filan mısınız ?
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OverClocK1ng 1 yıl
Bence çok iyi. Zira 2 Tesla karşı karşıya geliyorlar diyelim.
Bir tanesi kaza yapacak. Diğer Tesla'daki kamera bunu algılayıp kaza yapacak olan aracın oto pilotuna ona göre davranmasını komut verebilir.
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Kaiser75 1 yıl
teslanın iç mekanı da iğrençmiş yahu
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AirSupport 1 yıl
Model 3 içerisinde birde şöföre doğru bakan bir kamera var kimse bunu sorgulamıyor heryerimize kadar girdi herifler. Elon Musk'ı ne kadar sevsemde bende o adamın masum olduğunu düşünmüyorum.
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10ff 1 yıl
gizlilik ihlal edilmeyecekmis.
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faik büldül 1 yıl en beğenilen
O resimdeki araç gerçekte çok dandik arkadaş herşey dijital biryere kadar. Önümde hız kadranını ve devir kadranını görmem gerek hatta dijital değil analog olması gerek. Böyle sanki evdeki masaya direksiyon bağlamış gibi havası var hammına.
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