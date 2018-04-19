Buick, 600 km menzilli Enspire SUV konseptini tanıttı

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Son yıllarda iddialı konseptlerle tüketici karşısına çıkan Buick, en güçlü olduğu pazarlardan biri olan Çin’de yeni konseptini sergileyecek. Enspire adı verilen elektrikli SUV konsepti, bu ay düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak. Şirket, fuarın hemen öncesinde internet üzerinden araçla ilgili bazı detaylar paylaştı.

Oldukça şık bir tasarıma sahip olarak tanıtılan araçta, farlar ve stop lambalarının olduğu bölümlerden başlayarak boydan boya krom şeritler uzanıyor. Ön taraftaki tasarım dilini oldukça geniş ve mavi ile renklendirilmiş bir ön ızgara tamamlarken, yan aynaların yerini kameralara bıraktığı dikkat çekiyor. Enspire konseptinin genel hatları itibariyle sadeliği yenilikçi tasarım anlayışıyla buluşturmayı başardığı söylenebilir.

Enspire SUV konseptinin kabin tasarımını kısıtlı olarak gözler önüne seren tek bir görsel bulunuyor. Ancak verilen bilgilere göre, “surround skyline” adı verilen kabin teması pek çok yeni teknolojiye ev sahipliği yapıyor. Bu özellikler arasında 5G bağlanabilirlik, OLED bilgi-eğlence ekranı ve artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip baş üstü ekranı yer alıyor. Bunun yanı sıra, elektrikli motorlar ve koltukların yerleşimi sayesinde daha ferah bir yaşam alanı sağlandığı söyleniyor.

Performans kanadındaki bilgiler de diğer pek çok detay gibi oldukça sınırlı. Buick tarafından belirtilene göre, eMotion adı verilen elektrikli motor teknoloji sayesinde 410 kW güç ortaya çıkıyor. Üretilen bu güç, Enspire konseptinin 0-100km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlamasına imkan veriyor. Batarya ile ilgili detaylar verilmese de, tek şarjla 600 km yol alabildiği söyleniyor. Hızlı şarj ve kablosuz şarj teknolojisine sahip batarya, 40 dakika gibi bir sürede yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor.

Buick tarafından verilen bilgiler ve paylaşılan görseller şimdilik bunlarla sınırlı. Enspire SUV konseptiyle ilgili tüm detayları Auto China olarak da bilinen Pekin Otomobil Fuarı’nda göreceğiz. Fuar, 25 Nisan Çarşamba günü basın için kapılarını aralayacak.

http://media.buick.com/media/us/en/buick/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2018/apr/0417-buick.html