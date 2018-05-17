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Tesla, Model 3 üretimine 6 gün daha ara verecek

Yeni bir rapora göre Tesla, üretim hattındaki sorunları gidermek için Model 3 üretimini 6 gün daha durduracak. Şirket montaj hattında iyileştirmeler yaparak üretim hedeflerini tutturmak istiyor.
1 yıl
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19
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, üretim hattındaki sorunları gidermek için yeniden Model 3 üretimini durduracak. Reuters'ın raporuna göre şirket, üretim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak iyileştirmeleri yapmak için Model 3 üretimine 6 gün daha ara verecek.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın otonom araç filosundaki otomobil sayısı 55'e çıktı"
Reuters'a konuşan iki isimsiz kaynak, Model 3 üretiminin 26 Mayıs 2018 itibariyle durdurulacağını ve 31 Mayıs 2018 tarihinde devam edeceğini söyledi. Tesla, üretim hattını daha önce de iki kez kapatarak bakıma almıştı. Tüm bu duraklamalardan sonra bile Model 3 üretiminde hala hatırı sayılır bir artış yok.

Hedef haftada 6.000 adet Model 3 üretmek

Elon Musk daha önce bu planlı üretim duraklamalarının, Haziran ayı sonuna kadar şirketin haftada 6.000 adet Model 3 üretim hedefine ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlandığını söyledi. Son haftalarda Tesla’nın Model 3 üretimi haftada 2.000 ila 3.000 arasında değişiyor.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-shutdown/tesla-plans-six-day-stoppage-at-factory-for-assembly-line-fixes-sources-idUSKCN1IG2YA Yorum Yaz
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ceo-tr 1 yıl en beğenilen
haftada 6000 e çıkarırsa senede 312000 adet. bizde hala şu adamı kafalayıp Türkiyeye fabrika açtıramıyoruz.
yeri, fabrikayı ve hatta içindeki makinelerin parasını bile devlet verse, senede 300 bin araç ihraç edecek Türkiyeden dış ülkelere. vergiden parası çıkar hepsinin. tanesinden 1 dolar alsan 300 bin dolar.
tabi bizim ülkede o kadar vergi alınmaz.
haftada 6000 e çıkarırsa senede 312000 adet. bizde hala şu adamı kafalayıp Türkiyeye fabrika açtıramıyoruz.yeri, fabrikayı ve hatta içindeki makinel...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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NextMove 1 yıl
Tofaş ayda 30.000 araç üretme kapasitesine sahip olmasinin yanısıra, yilda uretilen patent sayısında TESLA'nin yakinindan bile gecebilecegini düşünmüyorum.
Nicelik degil Nitelik diye bosuna yirtmiyoruz....
Tofaş ayda 30.000 araç üretme kapasitesine sahip olmasinin yanısıra, yilda uretilen patent sayısında TESLA'nin yakinindan bile gecebilecegini düşünmüyorum.
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daysleeperxp 1 yıl
Haftada 6 bin araç üreten bir fabrikamız olsa keşke.
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Delifisek.Tux 8 ay
Tesla o yolları aşalı çok oldu.
Şimdi Amerikada, BMW Mercedes ve Audi kara kara düşünüyor. Çünkü model 3 yüzünden bu adamların satışları düştü.. Tesla hepsinden çok satıyor.
Çok bir şey kalmadı 5 seneye artık çoğunluk elektrikliye geçer
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ESER14 8 ay
Bu arabalar alıcısının elinde patlayacak gibi geliyor bana.
Uzun yola çıkmak.. İstanbul-Ankara mesala
Yola çıkmadan 4-5 saat doldur
Yolun yarısında 4-5 saat gene doldur
Varınca 4-5 saat gene doldur.
Klima ile ekstra elektrik sarfiyatı
Gece farlar ile ekstra sarfiyat
Bu işin çözümü 15-20 sn de değişebilen dev bataryalar ve benzin istasyonları gibi batarya değişim istasyonları.
Bataryaların ebatları ve araçlarda ki yuvaları tüm dünyada standart hale gelmeli. Şipşak değişim ve yola devam...
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AirSupport 8 ay ESER14
Bu dediklerin sadece bizde avrupada yahut amerikada yarım saatte %80 ve üstüne şarj edebiliyorlar
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Boss Boost 8 ay
Bazen Elon Musk'a üzülüyorum.
Ulan paypal sayesinde bedavadan 180 milyon dolarlık oldun rahat dursana 50-60 tane ev al, 3-5 tane hipercar al kalan parayı at bankaya kendini büyütsün o arada maldivlerde martini yudumla.
Şimdi saçı başı döküldü stresten sürekli problem çıkartan, cepten yiyen 2 dev şirket ve büyük sorumluluklar. Şimdi duyarlılar gelip işte bu yüzden gelişmiyoruz fln diyecektir olsun desinler biliyorum ki onların eline o paralar geçse tam olarak dediğim şeyleri yaparlardı
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NextMove 1 yıl
Tofaş ayda 30.000 araç üretme kapasitesine sahip olmasinin yanısıra, yilda uretilen patent sayısında TESLA'nin yakinindan bile gecebilecegini düşünmüyorum.
Nicelik degil Nitelik diye bosuna yirtmiyoruz....
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napolyon94 1 yıl
Allah belasini versin Tesla Haberlerinin.
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Sirrüs 1 yıl napolyon94


Neden bilmiyorum ama kahkaha attırdı bu mesaj.
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Mendieta58 1 yıl
Teslanın montaj hattında çalışsak paso yatardık heralde
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ceo-tr 1 yıl en beğenilen
haftada 6000 e çıkarırsa senede 312000 adet. bizde hala şu adamı kafalayıp Türkiyeye fabrika açtıramıyoruz.
yeri, fabrikayı ve hatta içindeki makinelerin parasını bile devlet verse, senede 300 bin araç ihraç edecek Türkiyeden dış ülkelere. vergiden parası çıkar hepsinin. tanesinden 1 dolar alsan 300 bin dolar.
tabi bizim ülkede o kadar vergi alınmaz.
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_Emir 1 yıl ceo-tr
Model 3 ün iç pazara vergisiz satışı olsa o bile hatırı sayılır katkı sağlar hocam.en başta petrol masrafını çözer şarj istasyonlarına güneş enerjisi desteği olsa... beleş enerji.
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By_MaRuL 1 yıl
yollarda çok göreceğiz sanırım bu arabaları yakında
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daysleeperxp 1 yıl
Haftada 6 bin araç üreten bir fabrikamız olsa keşke.
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arfcmr 1 yıl daysleeperxp
haftada 6 araç bile yeterli :)
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V4LKyR 1 yıl daysleeperxp
Ford Otosan, TOFAŞ, Oyak Renault...
Bunların haftalık araç üretim sayılarını bir öğren de gel bakalım.
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elektrikli otomobil, tesla model 3 ve
10 etiket daha araç hedef üretim hattı üretim bandı duraklama ara bakım Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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