Tesla, Model 3 üretimine 6 gün daha ara verecek

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, üretim hattındaki sorunları gidermek için yeniden Model 3 üretimini durduracak. Reuters'ın raporuna göre şirket, üretim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak iyileştirmeleri yapmak için Model 3 üretimine 6 gün daha ara verecek.

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Reuters'a konuşan iki isimsiz kaynak, Model 3 üretiminin 26 Mayıs 2018 itibariyle durdurulacağını ve 31 Mayıs 2018 tarihinde devam edeceğini söyledi. Tesla, üretim hattını daha önce de iki kez kapatarak bakıma almıştı. Tüm bu duraklamalardan sonra bile Model 3 üretiminde hala hatırı sayılır bir artış yok.

Hedef haftada 6.000 adet Model 3 üretmek

Elon Musk daha önce bu planlı üretim duraklamalarının, Haziran ayı sonuna kadar şirketin haftada 6.000 adet Model 3 üretim hedefine ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlandığını söyledi. Son haftalarda Tesla’nın Model 3 üretimi haftada 2.000 ila 3.000 arasında değişiyor.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-shutdown/tesla-plans-six-day-stoppage-at-factory-for-assembly-line-fixes-sources-idUSKCN1IG2YA