Tesla Model S'e sağlam rakip geliyor: Audi e-tron GT

Alman otomobil devi Audi kısa bir süre önce ilk tam elektrikli aracı olan e-tron SUV modelini resmen tanıtsa da otomobil tutkunları şirketin yakında sahneye çıkaracağı elektrikli sedanı heyecanla bekliyor. 2020 yılında lanse edilmesi beklenen Audi e-tron GT hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıktı. Şirket, önümüzdeki ay Los Angeles Otomobil Fuarı'nda görmeyi umduğumuz e-tron GT üzerinde çalıştığını onaylamış durumda.

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Otomobilin zaten Tesla Model S'in karşısına sağlam bir rakip olarak dikilmesi bekleniyordu ve bu birinci ağızdan resmen doğrulandı. Audi’nin güç aktarma organı bölümünün başındaki isim olan Siegfried Pint, Autocar isimli internet sitesine yaptığı açıklamada e-tron GT'nin performans açısından Model S P100D’ye rakip olacağını söyledi. Performans odaklı otomobil yaklaşık 400 km menzil sunacak.

Porsche genlerine sahip olacak

Audi e-tron GT, önümüzdeki ay Los Angeles Otomobil Fuarı'nda bir konsept olarak karşımıza çıkacak. Üretim versiyonunun ise Porsche Taycan gibi J1 platformunu temel alacağı belirtildi.

Audi teknik geliştirme bölümünün patronu Ulrich Widmann aracın Porsche ile aynı platformu paylaşsa bile "Porsche'den bazı genler alacağını ve bunları çok sayıda Audi geniyle harmanlayacağını" söyledi. e-tron GT ayrıca 350 kW'lık hızlı şarjı destekleyen ilk Audi olacak.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/audi-e-tron-gt-sports-saloon-get-%E2%80%98power-focus%E2%80%99