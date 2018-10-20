Tesla Model S'e sağlam rakip geliyor: Audi e-tron GT

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Alman otomobil devi Audi kısa bir süre önce ilk tam elektrikli aracı olan e-tron SUV modelini resmen tanıtsa da otomobil tutkunları şirketin yakında sahneye çıkaracağı elektrikli sedanı heyecanla bekliyor. 2020 yılında lanse edilmesi beklenen Audi e-tron GT hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıktı. Şirket, önümüzdeki ay Los Angeles Otomobil Fuarı'nda görmeyi umduğumuz e-tron GT üzerinde çalıştığını onaylamış durumda.Ayrıca Bkz. "Audi'nin ilk tam elektrikli aracı tanıtıldı: Karşınızda Audi e-tron"
Otomobilin zaten Tesla Model S'in karşısına sağlam bir rakip olarak dikilmesi bekleniyordu ve bu birinci ağızdan resmen doğrulandı. Audi’nin güç aktarma organı bölümünün başındaki isim olan Siegfried Pint, Autocar isimli internet sitesine yaptığı açıklamada e-tron GT'nin performans açısından Model S P100D’ye rakip olacağını söyledi. Performans odaklı otomobil yaklaşık 400 km menzil sunacak.
Porsche genlerine sahip olacak
Audi e-tron GT, önümüzdeki ay Los Angeles Otomobil Fuarı'nda bir konsept olarak karşımıza çıkacak. Üretim versiyonunun ise Porsche Taycan gibi J1 platformunu temel alacağı belirtildi.
Audi teknik geliştirme bölümünün patronu Ulrich Widmann aracın Porsche ile aynı platformu paylaşsa bile "Porsche'den bazı genler alacağını ve bunları çok sayıda Audi geniyle harmanlayacağını" söyledi. e-tron GT ayrıca 350 kW'lık hızlı şarjı destekleyen ilk Audi olacak.
https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/audi-e-tron-gt-sports-saloon-get-%E2%80%98power-focus%E2%80%99 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tesadüf olamaz.
Mercedes mi TESLA mı?
Petrol şirketleri ve uzantılarının baskısı olmasa ,elektrikli otomobil ve kullanımının yaygınlaşması için gerekli alt yapılar istense çoktan geliştirilmiş ve yaygınlaşmışdı şimdiye.
Avrupa birliği herşeye rağmen bu konuda ,gerek petrol ithalatı ,gerekse emisyon hacmini düşürmek açısından kendi arasında az da olsa anlaşmaya varmış durumda zaten.Elektrikli otomobil kullanımı bile ciddi şekil de destekleniyor ve cazip hale getirilmeye çalışılıyor şuan.
Avrupa da oldukça yaygınlaşmaya başlamış durumda,ancak izin verildiği ölçü de.Bahsettiğiniz gibi ,asıl otomobil devleri elektrikli otomobil segmentine ,tam olarak el atma gereği duymuyorlar.
Gerek gördükleri an ,üretim ve satış adedi bazın da,Tesla filan vız gelir.
Tam olarak olmasa da,bu elektrikli otomobil olayını, Uydu telefon lar dan Mobile telefon lara geçiş gibi yaygınlaşacağını düşünüyorum.
Şuan elektrikli otomobil kullanmanın da ,zamanın da uydu telefon kullanmak gibi,lüks ve yerine göre külfetli bir şey olduğu aşikar.
Gerek duyulduğun da,gerekli alt yapılarla istense hızla yaygınlaşır.
Hatta Sermayesi olan şimdi den ,Türkiye de elektirikli otomobiller için ,gerekli alt yapıya el atsa,büyük rant kazanabilir.Üretim den bahsetmiyorum,mevcut konjöktür de bu gibi şeyler de Türkiye nin öncü olması hayal ancak.
Seçim den seçime esamesi okunur sadece.
Bana öyle dediler..
Çok geç kaldılar atak yapma konusunda.Model S şu an zaten ütopik bir araç ve binlerce kişi aktif olarak bu ütopik aracı kullanıyor.Bunlar daha şu platformda olacak, şu yıl çıkacak derdindeler :). Elektrikli otomobil konusunda Tesla nin marka imajını kolay kolay zedeleyemezler.P100d performans olarak zaten korkunç, bundan daha iyisini yapmak için neredeyse fizik kanunlarında değişiklik yapmaları lazim :).Dolayısıyla Tesla daha çok ekmek yer.
Ha tabi ki ,Tesla nın da kendi segmentin de ,şuan olmasa da ,zamanın da tıpkı Apple gibi capacitive ekran vb yenilikler ile piyasaya yön veren bir firma olacağı kesin.
Sonuç da ,ar-ge = patatent di ,sertifikay dı vs vs vs erken kalkan erken yol alır.
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