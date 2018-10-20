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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model S'e sağlam rakip geliyor: Audi e-tron GT

Audi'nin Porsche genleri taşıyacak yeni elektrikli sedanı, TeslaModel S P100D'yi alt etmeye geliyor. 2020 yılında yolarda boy gösterecek performans odaklı otomobilin netleşen detayları haberimizde.
7 ay
11,8b
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26
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Alman otomobil devi Audi kısa bir süre önce ilk tam elektrikli aracı olan e-tron SUV modelini resmen tanıtsa da otomobil tutkunları şirketin yakında sahneye çıkaracağı elektrikli sedanı heyecanla bekliyor. 2020 yılında lanse edilmesi beklenen Audi e-tron GT hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıktı. Şirket, önümüzdeki ay Los Angeles Otomobil Fuarı'nda görmeyi umduğumuz e-tron GT üzerinde çalıştığını onaylamış durumda.
Ayrıca Bkz. "Audi'nin ilk tam elektrikli aracı tanıtıldı: Karşınızda Audi e-tron"
Otomobilin zaten Tesla Model S'in karşısına sağlam bir rakip olarak dikilmesi bekleniyordu ve bu birinci ağızdan resmen doğrulandı. Audi’nin güç aktarma organı bölümünün başındaki isim olan Siegfried Pint, Autocar isimli internet sitesine yaptığı açıklamada e-tron GT'nin performans açısından Model S P100D’ye rakip olacağını söyledi. Performans odaklı otomobil yaklaşık 400 km menzil sunacak.

Porsche genlerine sahip olacak

Audi e-tron GT, önümüzdeki ay Los Angeles Otomobil Fuarı'nda bir konsept olarak karşımıza çıkacak. Üretim versiyonunun ise Porsche Taycan gibi J1 platformunu temel alacağı belirtildi.
Audi teknik geliştirme bölümünün patronu Ulrich Widmann aracın Porsche ile aynı platformu paylaşsa bile "Porsche'den bazı genler alacağını ve bunları çok sayıda Audi geniyle harmanlayacağını" söyledi. e-tron GT ayrıca 350 kW'lık hızlı şarjı destekleyen ilk Audi olacak.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/audi-e-tron-gt-sports-saloon-get-%E2%80%98power-focus%E2%80%99 Yorum Yaz
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ozmenakif 7 ay en beğenilen
Model S çıkalı kaç yıl olmuş, 2020de çıkacak araba anca ona rakip olacaksa vay haline
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Krandei 7 ay
Birisi audiye "yaw he he" desin.
1 Yanıt Yanıtla +25
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Celonfix 7 ay
Almanlar elektrikli araç konusunda çok geride kaldılar. Her sene sadece böyle konsept tasarım yapmaktan,atıp tutmaktan öteye gidemiyolar. Tabi onların işine gelmedi, daha uzunca seneler benzinli ve dizel motorları kullanarak "şu kadar beygir,bu kadar tasarruflu" diyerek satacaklardı.Ayrıca 2020'ye kadarda Tesla boş duracak sizi bekleyecekti zaten

. Volkswagen grubu anca her sene far değiştirip,aynı iç ve dış tasarımla yeni model diye araba çıkarsın
Almanlar elektrikli araç konusunda çok geride kaldılar. Her sene sadece böyle konsept tasarım yapmaktan,atıp tutmaktan öteye gidemiyolar. Tabi onların işine gel...
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grafman09 7 ay
Ulaşılabilir fiyatlar bekliyoruz.. Yada mevcut aracımızı 200-300 km yol kat edebilen elektrikli araca dönüştürmek. Bunu bütçeyi zorlamadan yaparlarsa tutar..
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KYMELRIA 7 ay
Peki sen çok bilen birisi olarak bize tjpli a8lerin neden amerikada satılamadığını anlatmak ister misin?
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KYMELRIA 7 ay
otonom sürüş desteği de var mıymış? neresiyle rakip olacak
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haberelectro 7 ay KYMELRIA
Audi dünyada ilk defa seviye 3 otonom sistemini seri üretim aracında (A8) sunan üretici şuan. Bilip bilmeden konuşmayın.
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Ters Adam 7 ay
Bide e-tron çıktı kalitesiz Amerikan animesi adı gibi.
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Celonfix 7 ay
Almanlar elektrikli araç konusunda çok geride kaldılar. Her sene sadece böyle konsept tasarım yapmaktan,atıp tutmaktan öteye gidemiyolar. Tabi onların işine gelmedi, daha uzunca seneler benzinli ve dizel motorları kullanarak "şu kadar beygir,bu kadar tasarruflu" diyerek satacaklardı.Ayrıca 2020'ye kadarda Tesla boş duracak sizi bekleyecekti zaten

. Volkswagen grubu anca her sene far değiştirip,aynı iç ve dış tasarımla yeni model diye araba çıkarsın
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MaSSive 7 ay Celonfix
Şimdiki Amerika nın,birçok teknolojiyi 2.Dünya savaşında yerle bir olmuş,sonra küllerinden doğmuş günümüz Almanya sından yağmaladığı da bir gerçek.
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Nightmare70 7 ay
Yorumlarda zeka akıyor maşallah :) Audi dışında hangi otomobil üreticisi bu kadar hızlı davranıyor ? Bizim ülkede zaten ya yıldız alacaksın ya da bavyera.. Bunlar çöp bile olsa değeri oluyor. Ama Audi diyince bir nefret var bazı ahmaklarda..
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MaSSive 7 ay
Bir 400km menzildir gidiyor arkadaş.Biz deki bahsi geçen elektrikli otomobil de ,kağıt üstünde 400km menzil sunuyor.
Tesadüf olamaz.
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nebulabado 7 ay
Evet TESLA'nın teknolojisi çok gelişmiş ama özel bir uzmanlık gerektirmiyor. Konvasiyonel otomobil üreticileri elektirikli otomobil pazarının geliştiğini gördüğü anda marka güçleri, üretim ve satış ağlarını kullanarak TESLA'yı bir günde ezerler. Sonuçta son ürün bir otomobil.
Mercedes mi TESLA mı?
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MaSSive 7 ay nebulabado
Kesinlikle yorumuna katılıyorum,
Petrol şirketleri ve uzantılarının baskısı olmasa ,elektrikli otomobil ve kullanımının yaygınlaşması için gerekli alt yapılar istense çoktan geliştirilmiş ve yaygınlaşmışdı şimdiye.
Avrupa birliği herşeye rağmen bu konuda ,gerek petrol ithalatı ,gerekse emisyon hacmini düşürmek açısından kendi arasında az da olsa anlaşmaya varmış durumda zaten.Elektrikli otomobil kullanımı bile ciddi şekil de destekleniyor ve cazip hale getirilmeye çalışılıyor şuan.
Avrupa da oldukça yaygınlaşmaya başlamış durumda,ancak izin verildiği ölçü de.Bahsettiğiniz gibi ,asıl otomobil devleri elektrikli otomobil segmentine ,tam olarak el atma gereği duymuyorlar.
Gerek gördükleri an ,üretim ve satış adedi bazın da,Tesla filan vız gelir.
Tam olarak olmasa da,bu elektrikli otomobil olayını, Uydu telefon lar dan Mobile telefon lara geçiş gibi yaygınlaşacağını düşünüyorum.
Şuan elektrikli otomobil kullanmanın da ,zamanın da uydu telefon kullanmak gibi,lüks ve yerine göre külfetli bir şey olduğu aşikar.
Gerek duyulduğun da,gerekli alt yapılarla istense hızla yaygınlaşır.
Hatta Sermayesi olan şimdi den ,Türkiye de elektirikli otomobiller için ,gerekli alt yapıya el atsa,büyük rant kazanabilir.Üretim den bahsetmiyorum,mevcut konjöktür de bu gibi şeyler de Türkiye nin öncü olması hayal ancak.
Seçim den seçime esamesi okunur sadece.
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OverClocK1ng 7 ay
Biz 2019 a dahi girmedik, adamlar 2020 de rakip olacaklar. Zaten o zamana kadar da Tesla hiç gelişmeyecek, sizin gelmenizi bekleyecekler.
Bana öyle dediler..
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LanciaDeltacı 7 ay
Tesla elektrikli araç denince akla ilk gelen marka.Apple in yaptığını yaptı etki olarak.Dolayisiyla Almanlar şunu yapınca Tesla batacak, bu cikinca Tesla surunecek gibi yorumlar çok gereksiz.
Çok geç kaldılar atak yapma konusunda.Model S şu an zaten ütopik bir araç ve binlerce kişi aktif olarak bu ütopik aracı kullanıyor.Bunlar daha şu platformda olacak, şu yıl çıkacak derdindeler :). Elektrikli otomobil konusunda Tesla nin marka imajını kolay kolay zedeleyemezler.P100d performans olarak zaten korkunç, bundan daha iyisini yapmak için neredeyse fizik kanunlarında değişiklik yapmaları lazim :).Dolayısıyla Tesla daha çok ekmek yer.
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MaSSive 7 ay LanciaDeltacı
Apple örneğiniz yerine cuk oturmuş.Ancak elektrikli otomobil segmenti gereken ivmeyi kazandığı ve esaslı otomobil üreticileri ar ge odaklarını ve sermayelerini tam olarak elektrikli otomobile odaklandıkları an, Tesla şuan ki Apple gibi ,ekmek yediği ,hitap ettiği kesimden ekmek yemeye devam eder.
Ha tabi ki ,Tesla nın da kendi segmentin de ,şuan olmasa da ,zamanın da tıpkı Apple gibi capacitive ekran vb yenilikler ile piyasaya yön veren bir firma olacağı kesin.
Sonuç da ,ar-ge = patatent di ,sertifikay dı vs vs vs erken kalkan erken yol alır.
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