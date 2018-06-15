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Trafikten sıkılanlara elektrikli çözüm: 170 km menzilli scooter

Çinli üretici Niu, Avrupa pazarında satışa sunacağı iki yeni elektrikli scooter'ını duyurdu. Hız sabitleme özelliği bile bulunan scooter'lar 170 km'ye varan menzil sunuyor. İşte Niu M+ ve Niu NGT:
11 ay
15,7b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Trafikten sıkılanlara elektrikli çözüm: 170 km menzilli scooter
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Elektrikli otomobil satışlarındaki patlama hiç şüphesiz farklı alanlardaki değişimi de beraberinde getiriyor. Bu alanlardan biri olan elektrikli scooter’lar özellikle Avrupa pazarında büyük ilgi görüyor. Pastadan pay almak isteyen üreticiler de neredeyse her ay yeni bir model ortaya çıkarıyor. Bu üreticilerden biri olan Çinli Niu da M+ ve NGT adını verdiği iki yeni elektrikli scooter’ını tanıttı.

Elektrikli scooter modelleriyle Avrupa’yı hedef alan Niu, özellikle yeni trendleri takip eden genç kesimi gözüne kestirmiş durumda. Zira elektrikli scooter pazarının müşteri kitlesi de çoğunlukla bu tarz kişilerden oluşuyor. Şimdi dilerseniz lafı fazla uzatmadan scooter’ların özelliklerine geçiş yapalım.

Niu M+ adıyla tanıtılan giriş seviyesindeki scooter modeli halihazırda satılan M serisinin iki kişilik versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Panasonic 18650 pillerden oluşan çıkarılabilir lityum iyon batarya paketine sahip scooter 3.5 saatte şarj edilebiliyor. Tam dolu batarya ile 130 km menzil vaat eden Niu, aynı zamanda scooter’ına 3 yıl garanti veriyor.

Bosch imzalı elektrikli motorlar kullanılıyor 

Niu M+’ın Sport ve Pro olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. M+ Sport’ta 1.5 kWh olan batarya kapasitesi, M+ Pro’da 2 kWh’a yükseliyor. Yine bu versiyonlarda sırasıyla 800 W ve 1.2 kW'lık motorlar kullanılıyor. Çin pazarındaki diğer scooter’ların aksine buradaki motorların Bosch imzası taşıması da dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. Niu M+’ın maksimum hızının 45 km/s olacağı düşünülüyor.

Niu NGT batarya yerleşimi

Niu NGT daha yüksek performans vaat ediyor 

Niu, daha fazla güç isteyenler için de NGT modelini devreye sokuyor. M+ modeline benzer bir forma sahip olan NGT, farklı özellikleriyle kendi karakterini ortaya koyuyor. 3 kW’lık elektrikli motor NGT’nin maksimum hızını 70 km/s’e çıkarırken, %28’lik tırmanma açısıyla da dikkat çekiyor. İki ayrı batarya paketi bulunan NGT ile sahip olunan menzil 170 km’ye yükseliyor.

Niu M+ ve Niu NGT scooter modellerinin 2019 yılında satışa çıkması bekleniyor. Niu M+’ın Avrupa’daki satış fiyatı 2,299 euro olacak. Hız sabitleyici gibi önemli özelliklere ve yüksek performansa sahip Niu NGT ise 4,499 euro fiyatla satışa sunulacak.



https://www.niu.com/en/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 11 ay en beğenilen
Fiyata bak. 4500 Euro. Yani 25.000 lira.
11.000 liraya falan tertemiz 2017 model 2000km de bir tane PCX alıp binip gezsen, aradaki 14.000 lirayla 100km de 2.3 litreden litresi 6.3 liradan 96.500 km gezersin.
Ayrıca elektriklinin şarj olurken yakacağı elektrik parasını da eklersen.
Doğru hesaplıyor muyum bilmiyorum ama 3kW bir motor hadi 60 km hızla gitsen ve 100 km de 3 kW yerine 2,5 kW yaksa, 44 kuruştan 100 km de 1 lira yakar.
96.500 km de de 965 lira elektrik harcar. Onla benzin alırsan PCX ile 6.600 km daha gidersin.
Bunun daha çok para tutan akü parası da var. 103.000 km yi kaç yılda yaparsın?
Hadi diyelim yılda 20.000 km yapsan 5 yılda anca eşitlenir. Ama durun. 5 yılda bu motorun aküsü kaç kere değişir? Aküsü kaç para? Üstelik her değişimde 2 akü birden değişecek.
Fiyata bak. 4500 Euro. Yani 25.000 lira.11.000 liraya falan tertemiz 2017 model 2000km de bir tane PCX alıp binip gezsen, aradaki 14.000 lirayla 100km de 2....
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2 Yanıt Yanıtla +26
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kayamtky 11 ay
4499 Euro iyiymiş. 4500 Euro olsaydı ödeyemezdik.
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deniz_sea 11 ay
Gözünden kaçmış galiba, göbeği de açık kadının, ama esas sorun senin bakış açın bozuk ve bu dünyada bunu düzeltecek bir şey yok....
2 Yanıt Yanıtla +5
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ÇatlakMerlin 11 ay
Menzili baya iyiymiş de o kadar yere scooter üzerinde gidilir mi o var. Bir de 4500 Euro fiyat TL bazında düşünüldüğünde neredeyse 25 bin lira. E bu paraya da zaten bir ikinci el araç alır binerim yani scooter yerine.
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DH Misafiri 11 ay
çok pahalı türkiye de alıcısı çok az olur...
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Fashionality 11 ay
ozellikleri iyi hos ama fiyat biraz tuzlu sanki
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agent1453 11 ay
Çin yuan'ı ile alışveriş yapmamız gerek,dolar-euro zenginleri kurtarır bize göre değil.
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WoXeD 11 ay OverClocK1ng
Watt olayına yannış dedim. Ama 100km de 1tl efsane durum nesi alınmaz ki?
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OverClocK1ng 11 ay WoXeD
Valla o zaman şöyle diyeyim. Önceden yatırmadığın kalan 14.000 lirayla şak diye benzini birden almayacağın için bankaya koysan ve benzin bittikçe kullansan sana ayda 100 lira da o para getirir. Onu da eklersen o para bitene kadar birkaç bin lira daha kazandırır ve benzin aldığın zaman elektrikli motosiklet 5 yıl yerine 6 yılda kendini amorti eder. Yine 2 tane akü değişimi vs. derken hiçbir faydası olmuyor. Üstelik yollarda kalma riskin de cabası.
Elektrikli motosiklet, anca en az tek şarjla 500 km üstü gitmeye başladığı zaman bir anlam kazanmaya başlayacak...
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WoXeD 11 ay OverClocK1ng
40kwa 22tl ye doluyor evde. Hızlı şarjıda 35tl ye yapıo zor. Bununki 3.8kwa 150km gitse yaklaşık 1 kuruş km maliyeti olur =) bedavadan az pahalı yani...
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OverClocK1ng 11 ay WoXeD
İyi de sen değil miydin HESABINIZ YANLIŞ HOCAM diyen?
1 kuruş km maliyeti olur demişsin. O zaman 100 km de 100 kuruş km maliyeti olur.
100 kuruş 1 TL etmiyor mu yoksa ben mi yanlış biliyorum?
Yukarıda yanlış dediğin hesapta 100 km de 1 lira yakar demiştim.
Niye yanlış dedin ki. Sonuç doğru. 1 km de 1 kuruştan 100 km de 100 kuruş=1 TL yakıyorsa...

İyi bayramlar.
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dentul 11 ay
İnsanı düşündüren bir zaman sonra alırken yüksek fiyat birde üstüne bir o kadar da batarya maliyeti derken,ülkemiz için direk ölü Doğum demek.
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mcrew 11 ay
Bu elektrikli scooter olayı bambaşka bir boyuta ulaşacak gibi gözüküyor.
m.facebook.com/...
Bunun en büyük olayı herhangi bir yerde aracı bırakıp ödemeyi yapıp gidebiliyorsun. Bu olay yayilirsa kask satışı da patlama yapar.
Uber de bu tarz bir şey ile uğraştığını açıkladı.
Böyle bir şey tutarsa Türkiye de artık taksiciler bize araçtan uçan tekme atarlar sanirim.
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dere.beyi 11 ay
Türkiyeye gelmesinler yılın en keriz girişimcilik ödülünü alırlar 😂😂😂
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OverClocK1ng 11 ay en beğenilen
Fiyata bak. 4500 Euro. Yani 25.000 lira.
11.000 liraya falan tertemiz 2017 model 2000km de bir tane PCX alıp binip gezsen, aradaki 14.000 lirayla 100km de 2.3 litreden litresi 6.3 liradan 96.500 km gezersin.
Ayrıca elektriklinin şarj olurken yakacağı elektrik parasını da eklersen.
Doğru hesaplıyor muyum bilmiyorum ama 3kW bir motor hadi 60 km hızla gitsen ve 100 km de 3 kW yerine 2,5 kW yaksa, 44 kuruştan 100 km de 1 lira yakar.
96.500 km de de 965 lira elektrik harcar. Onla benzin alırsan PCX ile 6.600 km daha gidersin.
Bunun daha çok para tutan akü parası da var. 103.000 km yi kaç yılda yaparsın?
Hadi diyelim yılda 20.000 km yapsan 5 yılda anca eşitlenir. Ama durun. 5 yılda bu motorun aküsü kaç kere değişir? Aküsü kaç para? Üstelik her değişimde 2 akü birden değişecek.
2 Yanıt Yanıtla +26
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WoXeD 11 ay OverClocK1ng
hesabınız yanlış hocam. 40kwa lık zoe nin tam dolumu evde 22tl civarına maal oluyor. 360km max menzil vermişler.pratikte 270 falan gidiyor. deki 250km 22/250x100 diyerekten 8.8 kuruş km maliyeti var. bu aracın km maliyeti 1 kuruş civarını geçmez :) yanlışınız ise içten yanmalı motor hesabı gibi yaptığınız için kaynaklanıyor. elektrikliler giderken değil şarj olurken maliyet çıkarıyor.şarjı ise AC ile yapıyor,harcamayı DC olarak yapıyor.Hesap bundan dolayı farklı ;) DC3800W eşit değildir AC3800W.. bunu şuna benzetebilirsin. üzerinde 1500w yazan güç kaynağı sistem tam yüke bile girse şebekeden 700 800w anca çeker. ac deki iş yaptırma güçü ile dc deki farklıdır ;)
2 Yanıt Yanıtla +1
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ErkekAdamınNickiUzunOlur 11 ay OverClocK1ng
maksimum hız sıkıntısına girmeye bile gerek yok... bu karşılaştırmada pcx her türlü tokatlar...
1 Yanıt Yanıtla +1
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