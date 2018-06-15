Trafikten sıkılanlara elektrikli çözüm: 170 km menzilli scooter

Elektrikli scooter modelleriyle Avrupa’yı hedef alan Niu, özellikle yeni trendleri takip eden genç kesimi gözüne kestirmiş durumda. Zira elektrikli scooter pazarının müşteri kitlesi de çoğunlukla bu tarz kişilerden oluşuyor. Şimdi dilerseniz lafı fazla uzatmadan scooter’ların özelliklerine geçiş yapalım.
Niu M+ adıyla tanıtılan giriş seviyesindeki scooter modeli halihazırda satılan M serisinin iki kişilik versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Panasonic 18650 pillerden oluşan çıkarılabilir lityum iyon batarya paketine sahip scooter 3.5 saatte şarj edilebiliyor. Tam dolu batarya ile 130 km menzil vaat eden Niu, aynı zamanda scooter’ına 3 yıl garanti veriyor.
Bosch imzalı elektrikli motorlar kullanılıyor
Niu M+’ın Sport ve Pro olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. M+ Sport’ta 1.5 kWh olan batarya kapasitesi, M+ Pro’da 2 kWh’a yükseliyor. Yine bu versiyonlarda sırasıyla 800 W ve 1.2 kW'lık motorlar kullanılıyor. Çin pazarındaki diğer scooter’ların aksine buradaki motorların Bosch imzası taşıması da dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. Niu M+’ın maksimum hızının 45 km/s olacağı düşünülüyor.
Niu NGT daha yüksek performans vaat ediyor
Niu, daha fazla güç isteyenler için de NGT modelini devreye sokuyor. M+ modeline benzer bir forma sahip olan NGT, farklı özellikleriyle kendi karakterini ortaya koyuyor. 3 kW’lık elektrikli motor NGT’nin maksimum hızını 70 km/s’e çıkarırken, %28’lik tırmanma açısıyla da dikkat çekiyor. İki ayrı batarya paketi bulunan NGT ile sahip olunan menzil 170 km’ye yükseliyor.
Niu M+ ve Niu NGT scooter modellerinin 2019 yılında satışa çıkması bekleniyor. Niu M+’ın Avrupa’daki satış fiyatı 2,299 euro olacak. Hız sabitleyici gibi önemli özelliklere ve yüksek performansa sahip Niu NGT ise 4,499 euro fiyatla satışa sunulacak.
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11.000 liraya falan tertemiz 2017 model 2000km de bir tane PCX alıp binip gezsen, aradaki 14.000 lirayla 100km de 2.3 litreden litresi 6.3 liradan 96.500 km gezersin.
Ayrıca elektriklinin şarj olurken yakacağı elektrik parasını da eklersen.
Doğru hesaplıyor muyum bilmiyorum ama 3kW bir motor hadi 60 km hızla gitsen ve 100 km de 3 kW yerine 2,5 kW yaksa, 44 kuruştan 100 km de 1 lira yakar.
96.500 km de de 965 lira elektrik harcar. Onla benzin alırsan PCX ile 6.600 km daha gidersin.
Bunun daha çok para tutan akü parası da var. 103.000 km yi kaç yılda yaparsın?
Hadi diyelim yılda 20.000 km yapsan 5 yılda anca eşitlenir. Ama durun. 5 yılda bu motorun aküsü kaç kere değişir? Aküsü kaç para? Üstelik her değişimde 2 akü birden değişecek.