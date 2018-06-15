Trafikten sıkılanlara elektrikli çözüm: 170 km menzilli scooter

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Elektrikli otomobil satışlarındaki patlama hiç şüphesiz farklı alanlardaki değişimi de beraberinde getiriyor. Bu alanlardan biri olan elektrikli scooter’lar özellikle Avrupa pazarında büyük ilgi görüyor. Pastadan pay almak isteyen üreticiler de neredeyse her ay yeni bir model ortaya çıkarıyor. Bu üreticilerden biri olan Çinli Niu da M+ ve NGT adını verdiği iki yeni elektrikli scooter’ını tanıttı.

Elektrikli scooter modelleriyle Avrupa’yı hedef alan Niu, özellikle yeni trendleri takip eden genç kesimi gözüne kestirmiş durumda. Zira elektrikli scooter pazarının müşteri kitlesi de çoğunlukla bu tarz kişilerden oluşuyor. Şimdi dilerseniz lafı fazla uzatmadan scooter’ların özelliklerine geçiş yapalım.

Niu M+ adıyla tanıtılan giriş seviyesindeki scooter modeli halihazırda satılan M serisinin iki kişilik versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Panasonic 18650 pillerden oluşan çıkarılabilir lityum iyon batarya paketine sahip scooter 3.5 saatte şarj edilebiliyor. Tam dolu batarya ile 130 km menzil vaat eden Niu, aynı zamanda scooter’ına 3 yıl garanti veriyor.

Bosch imzalı elektrikli motorlar kullanılıyor

Niu M+’ın Sport ve Pro olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. M+ Sport’ta 1.5 kWh olan batarya kapasitesi, M+ Pro’da 2 kWh’a yükseliyor. Yine bu versiyonlarda sırasıyla 800 W ve 1.2 kW'lık motorlar kullanılıyor. Çin pazarındaki diğer scooter’ların aksine buradaki motorların Bosch imzası taşıması da dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. Niu M+’ın maksimum hızının 45 km/s olacağı düşünülüyor.

Niu NGT batarya yerleşimi

Niu NGT daha yüksek performans vaat ediyor

Niu, daha fazla güç isteyenler için de NGT modelini devreye sokuyor. M+ modeline benzer bir forma sahip olan NGT, farklı özellikleriyle kendi karakterini ortaya koyuyor. 3 kW’lık elektrikli motor NGT’nin maksimum hızını 70 km/s’e çıkarırken, %28’lik tırmanma açısıyla da dikkat çekiyor. İki ayrı batarya paketi bulunan NGT ile sahip olunan menzil 170 km’ye yükseliyor.

Niu M+ ve Niu NGT scooter modellerinin 2019 yılında satışa çıkması bekleniyor. Niu M+’ın Avrupa’daki satış fiyatı 2,299 euro olacak. Hız sabitleyici gibi önemli özelliklere ve yüksek performansa sahip Niu NGT ise 4,499 euro fiyatla satışa sunulacak.





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